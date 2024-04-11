Хави: «Мы прошли полпути, ещё ничего не решено»

Главный тренер «Барселоны» доволен игрой своей команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ , но считает, что в противостоянии ещё ничего не решено.

Команда показала отличную игру, и мы должны гордиться ею. Мы показали, что «Барса» жива против команды, созданной для победы в Лиге чемпионов.

ПСЖ по-прежнему фаворит, и в Барселоне будет непросто. Мы прошли половину пути, и ещё ничего не решено.

Мы блокировали их фланги и очень хорошо прессинговали, начиная с Левандовски и Гюндогана. Это отличная победа для болельщиков «Барсы».