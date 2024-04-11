Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига Чемпионов 2023/2024

Хави: «Мы прошли полпути, ещё ничего не решено»

вчера, 10:27
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Хави доволен игрой своей команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ, но считает, что в противостоянии ещё ничего не решено.

Команда показала отличную игру, и мы должны гордиться ею. Мы показали, что «Барса» жива против команды, созданной для победы в Лиге чемпионов.

ПСЖ по-прежнему фаворит, и в Барселоне будет непросто. Мы прошли половину пути, и ещё ничего не решено.

Мы блокировали их фланги и очень хорошо прессинговали, начиная с Левандовски и Гюндогана. Это отличная победа для болельщиков «Барсы».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Клопп: «Это была плохая игра для нас»
Сегодня, 00:48
Петржела: «Семак — это русский Фергюсон»
Вчера, 18:37
Луис Энрике: «Мы проанализируем матч и будем совершенствоваться»
Вчера, 10:42
Фердинанд раскритиковал игру Доннаруммы в матче с «Барселоной»
Вчера, 00:50
Рафинья: «Это особенная ночь»
Вчера, 00:34
Пиоли: «Не думаю, что уровень „Милана“ далёк от „Реала“ или „Ман Сити“»
10 апреля
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:20
теперь надо ещё больше мудрости и характера !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:33, ред.
Как прям у Черномырдина (царство небесное) : "Мы прошли весь путь - от А до Б."
xeh4v77hgqjx
xeh4v77hgqjx
вчера в 10:53
Правило: проход дальше по большему количеству голов забитых на чужом поле ох как бы сейчас пригодилось Барселоне. Но увы, уже не действует.
shlomo
shlomo
вчера в 10:49
Ну в любом случае на родном стадионе будет полегче, хотя бы поддержка родных трибун тоже что то да значит.
112910415
112910415
вчера в 10:46
отличная победа !
не расслабляться ни на секунду !
drug01
drug01
вчера в 10:36
Пол пути прошли успешно, так держать
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 10:32
Нейросеть сказала, что Барселона выиграет ЛЧ.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 