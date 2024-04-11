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Виллиана Рошу не устроило предложение ЦСКА по новому контракту

вчера, 18:58

Агентство Sferico Sports, которое представляет интересы защитника ЦСКА Виллиана, прокомментировало слухи о том, что «армейцы» предложили новый контракт бразильцу.

ЦСКА сделал предложение о продлении контракта. Агент игрока Игор Кампеделли считает, что предложение не соответствует ценности игрока. Он считает, что стоимость игрока значительно выше сегодня, чем когда он пришел в клуб. Также агент хотел бы подчеркнуть, что в прошлом клуб отклонил очень выгодные для Виллиана предложения. И мы всегда относились с уважением к пожеланиям клуба.

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
вчера в 22:57
Продать его миллионов за 8 и Александрова из Пари НН забрать, перспективный парнишка! А бразилец этот мне не нравится, характер скверный, да и ошибается частенько. Заменой Березуцким и Игнашевичу он не стал.
Сп62
Сп62
вчера в 21:12
В принципе, он сейчас один из лучших ЦЗ в РПЛ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:28
Ангел неБесГрешен ! В ЦСКА, как и во многих клубах РПЛ, в отличие от Зенита деньги считают в силу необходимости. Могу по секрету сказать, что любая домохозяйка, кроме жены Миллера, деньги считает. И это разумно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 20:25
А где источник "инфы" о бюджете № 1 в РПЛ ? Или как обычно " бла-бла" ?
shlomo
shlomo
вчера в 19:59
А если его продать к чертям и дело с концом... неужели скауты не могут найти ему замену?
wq7zxg8jgf32
wq7zxg8jgf32
вчера в 19:30
Барыжничает агент, надо проучить.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 19:23
Значит нужно сделать еще меньшее предложение.
Интерес
Интерес
вчера в 19:18
Целое агентство кормит! А нефиг было заявлять о своём бюджете №1 в РПЛ!.Даже "Зенит" обскакали,а на горА пока выдают один шлак.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:08
В гинер-клабе свои правила финансов...
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