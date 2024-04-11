Виллиана Рошу не устроило предложение ЦСКА по новому контракту

Агентство Sferico Sports, которое представляет интересы защитника ЦСКА , прокомментировало слухи о том, что «армейцы» предложили новый контракт бразильцу.

ЦСКА сделал предложение о продлении контракта. Агент игрока Игор Кампеделли считает, что предложение не соответствует ценности игрока. Он считает, что стоимость игрока значительно выше сегодня, чем когда он пришел в клуб. Также агент хотел бы подчеркнуть, что в прошлом клуб отклонил очень выгодные для Виллиана предложения. И мы всегда относились с уважением к пожеланиям клуба.