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«Интер Майами» проиграл «Монтеррею» и вылетел из Кубка чемпионов КОНКАКАФ

вчера, 08:15
МонтеррейЛоготип футбольный клуб Монтеррей3 : 1Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер МайамиМатч завершен

«Монтеррей» переиграл «Интер Майами» в ответном поединке 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ (3:1, первый матч 2:1).

Брэндон Васкес открыл счет на 31-й минуте, Герман Бертераме удвоил преимущество команды на 58-й. Третий гол коллектива забил Хесус Гальярдо на 64-й. У гостей отличился Диего Гомес на 85-й.

У команды из США на 78-й минуте за вторую желтую карточку был удален Жорди Альба.

Нападающий коллектива из МЛС Лионель Месси отыграл весь матч.

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт edition.cnn.com
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10 апреля
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Все комментарии
Elliada_
Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:01
Майами до Месси была худшей командой МЛС. С ним выиграла трофей и дошла до 1/4 финала ЛЧ. Это успех. Не говоря уже о финансовой стороне.

У Майами был бы шанс, если бы Месси играл бы в первом матче и игроки не лажали бы во втором матче. 2 гола сами привезли себе.

Тебе, как фанату Роналду, это приятно видеть, но я считаю, что Майами стал лучше. Вот, если бы Месси перешел бы в лучшую команду МЛС и опустил бы их, то тогда это позор.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Laziale_Brest_BY (раскрыть)
вчера в 14:33
Место встречи изменить нельзя, но поменяли - Брайтон Бич...!))
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 13:22, ред.
Ему нужно бояться- самого себя и давно.
Команда, возраст трёх игроков которой, в общей сложности около 100 лет- обречена.
Capral
Capral ответ vlad_viet_nam (раскрыть)
вчера в 13:21
Золотые слова!!! Подписываюсь под каждым словом!!!
Capral
Capral ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 13:20
А ничего удивительного нет. Не так давно, Майами получил 0:4, даже от шварца, в недоделанной и отстойной МЛС. Я не удивлен...
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY ответ AgamagA_______ (раскрыть)
вчера в 12:06, ред.
    K_TS16_
    K_TS16_
    вчера в 11:11
    Рон раньше обделался
    112910415
    112910415
    вчера в 10:53
    ужасно слабо играла гостевая команда, ужасно !
    AgamagA_______
    AgamagA_______ ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 10:41
    Месси уже передал привет с кубком мира в руках и заслуженно выиграл ЗМ.
    Дальше пусть делят между собой Джуд и Мбаппе, кто и них ярче падает, выпрашивает пенальти.
    112910415
    112910415
    вчера в 10:05
    это грустно, это обидно !
    Indzaghi
    Indzaghi ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 10:01
    Ты был прав , Элиада . Интер Майями с Месси вылетает , как и Аль Наср с Роналду . Время великих футболистов закончилось , остались лишь их бледные тени .
    Laziale_Brest_BY
    Laziale_Brest_BY
    вчера в 09:56
    золотой мяч когда давать будут за этот матч??? куда подъезжать
    Не Эго Ист
    Не Эго Ист
    вчера в 09:51
    Защиты нет от слова совсем.. Все по делу.. Мексиканцы "отомстили" Месси за ЧМ.. Хе..
    матос
    матос
    вчера в 09:25
    Лионелька впролете ;-) :-)
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 09:20, ред.
    Приветы Месси передавайте от очередного Золотого мяча ⚽️ ☝️😜
    balalay
    balalay
    вчера в 09:19
    самый бесполезный в истории футболист
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 09:08
    Ожидаемо разнесли 5:2 попсовый Майами с «лучшим игроком мира».
    qjdg7ady2trn
    qjdg7ady2trn
    вчера в 09:05
    Подождите,сейчас меська ищет крайнего!
    h8tjzxbkzyv7
    h8tjzxbkzyv7
    вчера в 08:48
    Это самая большая неудача Месси за океаном.
    Вещий
    Вещий
    вчера в 08:44
    Но самое грустное: безвыигрышная серия тянется уже пять матчей. У Бекхэма назревают вопросы ....
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 08:41
    Да ну!)
    Кто то сомневался?
    Это был букмекерский подарок к сегодняшнему футбольному вечеру...)
    vlad_viet_nam
    vlad_viet_nam
    вчера в 08:39
    В Латинской Америке любят футбол, живут им
    В США пытаются развивать соккер, как коммерческий проект
    Иногда два этих мира сталкиваются, результат мы видим
    И не только в этом матче, если посмотреть историю противостояния в Лиге Чемпионов КОНКАКАФ, то там подавляющий перевес мексиканских клубов над аСаШАй
    Elliada_
    Elliada_
    вчера в 08:38
    Глянул обзор. Это просто жесть. Майами на ровном месте привез себе 2 гола. Месси своих нужно бояться, а не соперников.
    Lbvfd
    Lbvfd
    вчера в 08:31
    Майами сели в лужу. С такой игрой не побеждают.
    Гость
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