«Интер Майами» проиграл «Монтеррею» и вылетел из Кубка чемпионов КОНКАКАФ

«Монтеррей» переиграл «Интер Майами» в ответном поединке 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ (3:1, первый матч 2:1).
Брэндон Васкес открыл счет на 31-й минуте, Герман Бертераме удвоил преимущество команды на 58-й. Третий гол коллектива забил Хесус Гальярдо на 64-й. У гостей отличился Диего Гомес на 85-й.
У команды из США на 78-й минуте за вторую желтую карточку был удален Жорди Альба.
Нападающий коллектива из МЛС Лионель Месси отыграл весь матч.
У Майами был бы шанс, если бы Месси играл бы в первом матче и игроки не лажали бы во втором матче. 2 гола сами привезли себе.
Тебе, как фанату Роналду, это приятно видеть, но я считаю, что Майами стал лучше. Вот, если бы Месси перешел бы в лучшую команду МЛС и опустил бы их, то тогда это позор.
У Майами был бы шанс, если бы Месси играл бы в первом матче и игроки не лажали бы во втором матче. 2 гола сами привезли себе.
Тебе, как фанату Роналду, это приятно видеть, но я считаю, что Майами стал лучше. Вот, если бы Месси перешел бы в лучшую команду МЛС и опустил бы их, то тогда это позор.
Команда, возраст трёх игроков которой, в общей сложности около 100 лет- обречена.
Команда, возраст трёх игроков которой, в общей сложности около 100 лет- обречена.
Дальше пусть делят между собой Джуд и Мбаппе, кто и них ярче падает, выпрашивает пенальти.
Дальше пусть делят между собой Джуд и Мбаппе, кто и них ярче падает, выпрашивает пенальти.
Кто то сомневался?
Это был букмекерский подарок к сегодняшнему футбольному вечеру...)
Кто то сомневался?
Это был букмекерский подарок к сегодняшнему футбольному вечеру...)
В США пытаются развивать соккер, как коммерческий проект
Иногда два этих мира сталкиваются, результат мы видим
И не только в этом матче, если посмотреть историю противостояния в Лиге Чемпионов КОНКАКАФ, то там подавляющий перевес мексиканских клубов над аСаШАй
В США пытаются развивать соккер, как коммерческий проект
Иногда два этих мира сталкиваются, результат мы видим
И не только в этом матче, если посмотреть историю противостояния в Лиге Чемпионов КОНКАКАФ, то там подавляющий перевес мексиканских клубов над аСаШАй