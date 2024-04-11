«Интер Майами» проиграл «Монтеррею» и вылетел из Кубка чемпионов КОНКАКАФ

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вчера, 08:15

«Монтеррей» переиграл «Интер Майами» в ответном поединке 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ (3:1, первый матч 2:1).

Брэндон Васкес открыл счет на 31-й минуте, Герман Бертераме удвоил преимущество команды на 58-й. Третий гол коллектива забил Хесус Гальярдо на 64-й. У гостей отличился Диего Гомес на 85-й.

У команды из США на 78-й минуте за вторую желтую карточку был удален Жорди Альба.