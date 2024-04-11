«Аталанта» разгромила «Ливерпуль» на «Энфилде» в 1/4 Лиги Европы

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вчера, 23:51

«Аталанта» одержала победу над «Ливерпулем» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы со счётом 0:3.

Голы на свой счёт записали (38’, 60’) и (83’).

Ответная игра состоится 18 апреля в Бергамо в 22:00 по московскому времени.