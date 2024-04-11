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«Аталанта» разгромила «Ливерпуль» на «Энфилде» в 1/4 Лиги Европы

вчера, 23:51
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 3Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

«Аталанта» одержала победу над «Ливерпулем» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы со счётом 0:3.

Голы на свой счёт записали Джанлука Скамакка (38’, 60’) и Марио Пашалич (83’).

Ответная игра состоится 18 апреля в Бергамо в 22:00 по московскому времени.

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10 апреля
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:49
Какие то пластилиновые...эти хвалёные английские клубы....
МС не обыгрывает ПСЖ с почти ушедшим Мбаппе....
Арсенал дома не обыгрывает тухельную Баварию...
Ливерпуль летит всухую от одного упоминания Миранчука на лавке....
У Вест Хема ни шанса против Байера.....
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:56
Ливерпулю этот результат на руку, теперь они могут сосредоточиться на АПЛ. Для Клоппа важнее борьба за чемпионство поэтому он слил Лигу Европы. Пока в соперниках были клубы уровня Тулузы и Спарты можно было порезвиться, но сейчас пошли серьезные соперники и тратить на них силы смысла нет. ЛЕ важна тем клубам, которые не могут пробиться в ЛЧ через свой чемпионат, как раз таким как Аталанта.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 01:53
Значит слились с турнира
Attaccante
Attaccante ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:42
Вот Леау тоже в принципе тогда топ, только прицел сбит, пас неточный и нестабильный.
Attaccante
Attaccante ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:37
С чего Нуньес то топом стал? По Бенфике то не чувствовалось, что это будущий топ, хоть он там и пачками клал. Опять же на ... всяких убогих Гакпо подписывать. Никакущий голландец, который куражился только со слабаками Эредивизие.
Не вижу я никакой эпохи Зиданов и Павонов. А вижу кучу недоигроков типа Эндо, Гакпо, Нуньеса, и т.д.
Осталось ещё какого-нибудь Дьокереша за 150 млн из Спортинга подписать.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 00:35, ред.
Ну что сказать, здесь все предельно ясно! В матче с МЮ помогли сопернику забить с 45 метров в пустые ворота. А в этом матче сразу таких ошибок - три!

Без Алиссона и без хороших защитников Ливерпулю ничего не светит. Клопп выбрал правильный путь, когда решил покинуть Ливерпуль в конце сезона. Идеи не меняются, Ливерпуль не растет как команда.... Аталанту с победой!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:32
Спасибо Пашаличу, вернул часть должка
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Attaccante (раскрыть)
сегодня в 00:20
Нуньес в принципе топ. У него прицел сбитый несколько только) Проблема не в Нуньесе, а что у Клоппа как у "Реала" в эпоху "Зиданов и Павонов" (когда в "Реале" играла половина топов, а половина кривоногих воспитанников), в атаке Салах и Нуньес, а в защите Джо Гомес и Матип.

Причём играть в защите Клопп не умеет просто абсолютно и выходить из обороны, после их игры я с удовольствием "Реал" смотрю, который может у себя в штрафной перепасовку устроить при сопернике в нём и пасы они перед носом у соперника отдают.

У Клоппа же лучше всего вообще сразу выносить вратарю на центр, а какой-нибудь Матип хотя бы дважды за игру сам себе привезёт пару выходов один на один.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:17
Полнейший по....зм игроков,
Исключение Келлехер и Мака
Бесхребетность полнейшая
Позорище на Энфилде
Futurista
Futurista ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:16
Надо было не выходить...результат был бы тот же...но отдохнули бы)...
Capral
Capral ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
сегодня в 00:13
Аталанта грамотно сыграла и победила. А место в Серии А ни при чём. Клопп как был прагматичным немцем, со своим надоедливым гремучим прессингом- так им и остался.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 00:11
Этот Ливерпуль сломался, несите другой.
3ton
3ton ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
сегодня в 00:11
В Италии 20 команд и 6 место - это не последнее🤣🤣
В Германии мы видели 7 команду АПЛ 🤣🤣
90 минут припаркованный автобус не помог
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:11
Результат удивительный, но только для тех, кто не видел этот матч. Итальянцы играли средненько и передвигались по полю, как сонные мухи после зимней спячки, а ливерпульцы пытались играть в футбол, но всего лишь пытались. И даже после пропущенных мячей было видно, что игра является для них пыткой похлеще нравоучений жены.
Либо устали физически и психологически в результате догонялок в АПЛ, либо решили, что уж "какой-то" клуб из Италии одолеют без особых усилий. По их лицам и движениям было видно, что футбол во втором по значимости турнире им по барабану и не интересен.
Attaccante
Attaccante ответ 8s9sfpbn2w6j (раскрыть)
сегодня в 00:11
А кто мешал покупать вместо всяких Нуньесов топов?
sihafazatron
sihafazatron ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
сегодня в 00:09
Да не просто проиграть, а три штуки безответных получить... Это жестко
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 00:06
Проиграть дома 6-ой команде серии А это ужас!
8s9sfpbn2w6j
8s9sfpbn2w6j
сегодня в 00:05
Клоппу надо уходить в реал через год, с такими игроками он будет всех рвать. Хватит старику делать из 77 конфетку. Ему нужны топы в составе. Он заслужил.
alexgurzan
alexgurzan ответ Komitas (раскрыть)
сегодня в 00:03
Не думаю, что это правильный вывод.
Схожесть есть, но не с этими аккаунтами, что вы подозреваете.
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:59
Развалинами Ливерпуля удовлетворён)...
Komitas
Komitas ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 23:58
Спасибо что забанили! Разведка так и работает: он ставит лайк другим, чтобы подозрения были направлены не только на него.
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:58
Да за 0:7 пришел мстить!)
Но как хорош был Миранчук))))
Миранчук>Салах)))))
Capral
Capral
вчера в 23:58
Незря он надумал уходить. Три года говорю- не растет Клопп, не прогрессирует. Но пока, финальный свисток, в ответке не зафиксирует общую победу Аталанты- не поверю, что Ливер вылетел. Вот, как-то в голове не укладывается вылет Ливерпуля... и не верится в это.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:57
И физрука-пенсионера манчестерского ещё вынесли, попрощалась АПЛ с Лигой Европы)
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam
вчера в 23:56
Замечательный результат
Шах и мат
Деклассировали ливерпуль на Энфилде
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:56
Жаль, но это заслуженно. С начала сезона говорю, что у "Ливерпуля" нет толком игры, всё-таки логично, что этот год подведёт черту под периодом Клоппа, и последние годы не давали предпосылок к какому-то разнообразию титулов.

За столько лет и с такими финансами покупать только нападающих и ничего вообще не делать с защитой - это упрямство, достойное именно такого завершения. Клопп давно уже не рок-н-рольщик, ему надо перезагрузиться или завершать карьеру, если не получится.
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:55, ред.
Не Миранчук, а Пашалич)...за Спартак не забил Ливеру на Энфилде, забил за Аталанту...
матос
матос
вчера в 23:54
Что это было? Ливерпуль , твою мать , что с тобой??????
Elliada_
Elliada_
вчера в 23:54
Перед матчем надеялся только на то, чтобы Аталанта отобрала как можно больше сил у Ливерпуля, но это превзошло все мои ожидания. 3:0 на Энфилде!!!! Одной ногой за бортом. У Байера реальный шанс сделать требл.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:53
Все еще возможно в ответке, но шансов маловато..
А так хотелось посмотреть Ливер-Байер в этом сезоне.... Немцы то вроде там побеждают как обычно
Гость
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