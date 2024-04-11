«Аталанта» разгромила «Ливерпуль» на «Энфилде» в 1/4 Лиги Европы

«Аталанта» одержала победу над «Ливерпулем» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы со счётом 0:3.
Голы на свой счёт записали Джанлука Скамакка (38’, 60’) и Марио Пашалич (83’).
Ответная игра состоится 18 апреля в Бергамо в 22:00 по московскому времени.
За столько лет и с такими финансами покупать только нападающих и ничего вообще не делать с защитой - это упрямство, достойное именно такого завершения. Клопп давно уже не рок-н-рольщик, ему надо перезагрузиться или завершать карьеру, если не получится.
За столько лет и с такими финансами покупать только нападающих и ничего вообще не делать с защитой - это упрямство, достойное именно такого завершения. Клопп давно уже не рок-н-рольщик, ему надо перезагрузиться или завершать карьеру, если не получится.
Не вижу я никакой эпохи Зиданов и Павонов. А вижу кучу недоигроков типа Эндо, Гакпо, Нуньеса, и т.д.
Осталось ещё какого-нибудь Дьокереша за 150 млн из Спортинга подписать.
Не вижу я никакой эпохи Зиданов и Павонов. А вижу кучу недоигроков типа Эндо, Гакпо, Нуньеса, и т.д.
Осталось ещё какого-нибудь Дьокереша за 150 млн из Спортинга подписать.