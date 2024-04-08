Леау ответил на критику Кассано эмодзи

Экс-игрок сборной Италии Антонио Кассано раскритиковал уровень игры нападающего «Милана» Рафаэла Леау.
Леау думает, что он гений, и некоторые даже верят ему. Я считаю его просто добротным футболистом и не изменил своего мнения.
Пять с половиной месяцев он не забивал в такой слабой лиге, как Серия А. Несколько лет назад он бы вряд ли смог выступать даже за шестую-седьмую команду чемпионата.
Посмотрите на Лаутаро Мартинеса – сейчас это игрок мирового класса. Он борется за мяч, забивает, отдает передачи, сражается по всему полю. Он лидер во всех отношениях.
Леау выложил пост с интервью на своей странице в соцсетях и добавил подпись в виде нескольких эмодзи-клоунов.
Там одна агрессия неадекватная. То, что Моуриньо впервые за 20 лет принёс титул для "Ромы", а второй отнял судья, например, коротышке неинтересно)
Леао и то изволил ответить, обычно клоунам просто не отвечают)
Там одна агрессия неадекватная. То, что Моуриньо впервые за 20 лет принёс титул для "Ромы", а второй отнял судья, например, коротышке неинтересно)
Леао и то изволил ответить, обычно клоунам просто не отвечают)