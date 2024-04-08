Леау ответил на критику Кассано эмодзи

Экс-игрок сборной Италии раскритиковал уровень игры нападающего «Милана» .

Леау думает, что он гений, и некоторые даже верят ему. Я считаю его просто добротным футболистом и не изменил своего мнения.

Пять с половиной месяцев он не забивал в такой слабой лиге, как Серия А. Несколько лет назад он бы вряд ли смог выступать даже за шестую-седьмую команду чемпионата.

Посмотрите на Лаутаро Мартинеса – сейчас это игрок мирового класса. Он борется за мяч, забивает, отдает передачи, сражается по всему полю. Он лидер во всех отношениях.