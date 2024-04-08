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Леау ответил на критику Кассано эмодзи

вчера, 17:38

Экс-игрок сборной Италии Антонио Кассано раскритиковал уровень игры нападающего «Милана» Рафаэла Леау.

Леау думает, что он гений, и некоторые даже верят ему. Я считаю его просто добротным футболистом и не изменил своего мнения.

Пять с половиной месяцев он не забивал в такой слабой лиге, как Серия А. Несколько лет назад он бы вряд ли смог выступать даже за шестую-седьмую команду чемпионата.

Посмотрите на Лаутаро Мартинеса – сейчас это игрок мирового класса. Он борется за мяч, забивает, отдает передачи, сражается по всему полю. Он лидер во всех отношениях.

Леау выложил пост с интервью на своей странице в соцсетях и добавил подпись в виде нескольких эмодзи-клоунов.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:31
всё бы ему ругаться ! )
Asper
Asper ответ Kenas Ter-Aristakessyan (раскрыть)
сегодня в 08:42
Ну вообще думает. Буквально пару месяцев назад сказал, что сможет достичь уровня Месси и КР, "но без их эгоизма". В 24 года... 🤷
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:55
Кассано любит критиковать, но сам он был топчиком?
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 19:25
Ахахаха! Кассано, потративший все свои деньги и цепляющийся за любую возможность засветиться и заработать на еду, — не тот эксперт, которому можно было бы верить. Не говорю уже про его карьеру, которая целиком держалась лишь на том коротком промежутке, когда Златан держал его в ежовых рукавицах.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:21
Кассано только и делает, что всех подряд критикует. Лучше бы делом занялся, тренировать пошел, а языком чесать много ума не надо, особенно когда не нужно отвечать за свои слова.
shlomo
shlomo
вчера в 18:41
Критиковать ума много не нужно... даже хорошую игру можно при желании критиковать.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:16, ред.
Зачем вы злобного завистника цитируете? От Кассано давно только агрессивная критика, причём только топ-футболистов. Криштиану Роналду переоценен, Моуриньо десять лет как не тренер и ему нужно идти работать на ТВ, Рафаэль Леао переоценен - последнее, что я вспомнил)

Там одна агрессия неадекватная. То, что Моуриньо впервые за 20 лет принёс титул для "Ромы", а второй отнял судья, например, коротышке неинтересно)

Леао и то изволил ответить, обычно клоунам просто не отвечают)
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 18:10
Леау думает, что он гений? Не думаю что он так думает.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:10
Как это современно - клоунами разговаривать...
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