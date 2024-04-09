Игрок «Факела» Сенхаджи: «Знаю не только плохие слова на русском языке»

Защитник «Факела» рассказал об изучении русского языка.

Переход в «Факел» — топ для меня, потому что это большой шаг в моей карьере. До этого у меня был шанс подписать контракт с командой второго дивизиона Франции. Но Российская Премьер-Лига лучше, чем второй по силе чемпионат во Франции. Сейчас с адаптацией все хорошо, каждый в команде помогает мне набирать форму. Я надеюсь, что полностью адаптируюсь до конца сезона.

Я пробую изучать русский язык. Сейчас планирую взять несколько курсов. Знаю не только плохие слова на русском языке, уже сейчас я знаю несколько хороших слов. Некоторые футболисты не понимают английский язык, я пытался говорить с ними на русском. Поэтому могу сказать, что я знаю несколько слов на начинающем уровне.