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Игрок «Факела» Сенхаджи: «Знаю не только плохие слова на русском языке»

вчера, 12:37

Защитник «Факела» Райан Сенхаджи рассказал об изучении русского языка.

Переход в «Факел» — топ для меня, потому что это большой шаг в моей карьере. До этого у меня был шанс подписать контракт с командой второго дивизиона Франции. Но Российская Премьер-Лига лучше, чем второй по силе чемпионат во Франции. Сейчас с адаптацией все хорошо, каждый в команде помогает мне набирать форму. Я надеюсь, что полностью адаптируюсь до конца сезона.

Я пробую изучать русский язык. Сейчас планирую взять несколько курсов. Знаю не только плохие слова на русском языке, уже сейчас я знаю несколько хороших слов. Некоторые футболисты не понимают английский язык, я пытался говорить с ними на русском. Поэтому могу сказать, что я знаю несколько слов на начинающем уровне.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:17
- А парень-то - настоящий мужик! Поменять "цивилизованную" Францию на "варварскую" Россию - надо иметь мужество! Зато теперь он своими глазами увидел Россию изнутри, и в сравнении с "цивилизованным" Западом понял, кто есть "ХУ".
Хиромант
Хиромант ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 17:12
- Я бы даже сказал - навсегда!
pomor45
pomor45
вчера в 16:21
Это самое хорошее слово мама, которое чаще всех употребляют вкупе с самыми плохими.
pk574q3ze2gg
pk574q3ze2gg
вчера в 15:08
Первый уровень обучения русскому языку пройден: матерный + спасибо, здравствуйте, досвидания, да, нет.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 14:49
Если язык выучит то и в сборную можно попасть!
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:48
Почему то ненормативная лексика запоминается быстро и надолго..
АлексАлекс
АлексАлекс
вчера в 14:45
В паре с Божиным очень хорошо смотрится, по нему видно, что приехал пахать и бороться
Интерес
Интерес
вчера в 14:18
"Я знаю три слова,три матерных слова"...
112910415
112910415
вчера в 13:54
будь осторожен !
несколько хороших слов тоже могут оказаться плохими ...
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:41
"Знаю не только плохие слова на русском языке," - судя по всему первое, что услышал Райан на русском была прибаутка "Москва - Воронеж - хрен догонишь"...)
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:36
Прогрессирует парень на глазах прям
Гость
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