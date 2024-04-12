Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Вторая лига. Дивизион «А»

Павлюченко: «Контракта с „Родиной-2“ на сегодняшний день нет»

вчера, 10:50

Роман Павлюченко высказался о работе в роли тренера нападающих «Родины-2».

На какой срок рассчитан контракт? А его на сегодняшний день нет. Я ничего не подписывал. Попросил первую неделю присмотреться, а дальше уже обсудим все необходимые нюансы.

Летом придется поступать на обучение тренера в РФС? Надо об этом задуматься. Со временем это пригодится. Вдруг мне с каждым днем будет все интереснее и интереснее, а месяца через два буду кайфовать от того, что делаю в «Родине»? Я не строю сумасшедших планов, а живу сегодняшним днем.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Полузащитник «Лацио» Луис Альберто попросил клуб расторгнуть с ним контракт
Сегодня, 00:45
СлухиМодрич ещё не принял решения о своём будущем
Вчера, 22:01
Официально«Факел» продлил контракт с воспитанником «Спартака»
Вчера, 21:19
ОфициальноНюбель продлил договор с «Баварией»
Вчера, 13:37
Слухи«Аякс» предложил новый контракт молодому полузащитнику
Вчера, 12:57
ОфициальноМендес подписал новое соглашение с ЦСКА
Вчера, 11:22
Сортировать
Все комментарии
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam
вчера в 12:37
Эх, Рома
Спасибо тебе за голы Англии в отборе Евро
За одно это многие болельщики постарше будут ещё долго вспоминать тебя с теплотой
sz6gqp4sep5x
sz6gqp4sep5x
вчера в 12:13
Это вариант для Павлюченко из разряда лишь бы что-то делать и неважно что и где.
112910415
112910415
вчера в 12:01
и это правильно !
Родина у человека одна !
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:39
Правильно Рома надо недельку присмотреться, как то не логично так быстро из "Спящего гиганта" в "спящие тренеры" переходить...)))
shlomo
shlomo
вчера в 11:08
Как всегда журналисты поторопились или выдали желаемое за действительное....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 