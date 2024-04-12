Павлюченко: «Контракта с „Родиной-2“ на сегодняшний день нет»

Роман Павлюченко высказался о работе в роли тренера нападающих «Родины-2».
На какой срок рассчитан контракт? А его на сегодняшний день нет. Я ничего не подписывал. Попросил первую неделю присмотреться, а дальше уже обсудим все необходимые нюансы.
Летом придется поступать на обучение тренера в РФС? Надо об этом задуматься. Со временем это пригодится. Вдруг мне с каждым днем будет все интереснее и интереснее, а месяца через два буду кайфовать от того, что делаю в «Родине»? Я не строю сумасшедших планов, а живу сегодняшним днем.
Спасибо тебе за голы Англии в отборе Евро
За одно это многие болельщики постарше будут ещё долго вспоминать тебя с теплотой
Спасибо тебе за голы Англии в отборе Евро
За одно это многие болельщики постарше будут ещё долго вспоминать тебя с теплотой
Родина у человека одна !
Родина у человека одна !