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Луис Диас просит «Ливерпуль» повысить ему зарплату

вчера, 23:28

Вингер «Ливерпуля» Луис Диас попросил у руководства «Ливерпуля» новый контракт с повышенной зарплатой.

Клуб тоже хочет продлить соглашение в связи с активными слухами, связывающими игрока с другими клубами.

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Все комментарии
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 23:34
Век профессиональных футболистов короток и травмоопасные
Надо заработать по максимуму на всю оставшуюся жизнь
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 23:30
Надо продлить и повысить ему зарплату, бедолага не доедает!
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