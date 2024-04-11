Луис Диас просит «Ливерпуль» повысить ему зарплату

Вингер «Ливерпуля» Луис Диас попросил у руководства «Ливерпуля» новый контракт с повышенной зарплатой.
Клуб тоже хочет продлить соглашение в связи с активными слухами, связывающими игрока с другими клубами.
Вингер «Ливерпуля» Луис Диас попросил у руководства «Ливерпуля» новый контракт с повышенной зарплатой.
Клуб тоже хочет продлить соглашение в связи с активными слухами, связывающими игрока с другими клубами.
Надо заработать по максимуму на всю оставшуюся жизнь
Надо заработать по максимуму на всю оставшуюся жизнь