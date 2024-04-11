Стало известно, какую зарплату получает Месси в «Интер Майами»

В СМИ появилась информация о заработной плате нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.
Лео является самым высокооплачиваемым футболистом Северной и Южной Америки. Его зарплата составляет 20,4 млн долларов в год.
На 2-м месте по этому показателю расположился Лоренцо Инсинье из «Торонто» (15,4 млн долларов), а на 3-м — Джердан Шакири из «Чикаго Файр» (8,1 млн долларов).
Но Рон и Лео это легенды и у каждого свои рекорды и заморочки! Сейчас таких и близко нет! Не думаю что соперничество Мбаппе и Эрлинга будет таким же как у Рона с Лео! Они и близко не стояли! Это моё мнение!
Но Рон и Лео это легенды и у каждого свои рекорды и заморочки! Сейчас таких и близко нет! Не думаю что соперничество Мбаппе и Эрлинга будет таким же как у Рона с Лео! Они и близко не стояли! Это моё мнение!
Роналду же начал в Спортинге, потом играл за Манчестер Юнайтед, ПОЛУЗАЩИТНИКОМ. После этого, в какой бы команде не играл Роналду, везде делает результат.
А Меська набил себе статистику играя за сильнейшую команду. Потом ушёл в ПСЖ (тоже сильнейшая команда в Лиге 1), пропал в тени Мбаппе. У Аргентины всегда всегда сильная сборная, даже при этом, Меська умудрялся проигрывать и проигрывать, пока ФИФА не пришла на помощь.
Роналду же начал в Спортинге, потом играл за Манчестер Юнайтед, ПОЛУЗАЩИТНИКОМ. После этого, в какой бы команде не играл Роналду, везде делает результат.
А Меська набил себе статистику играя за сильнейшую команду. Потом ушёл в ПСЖ (тоже сильнейшая команда в Лиге 1), пропал в тени Мбаппе. У Аргентины всегда всегда сильная сборная, даже при этом, Меська умудрялся проигрывать и проигрывать, пока ФИФА не пришла на помощь.