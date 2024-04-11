Стало известно, какую зарплату получает Месси в «Интер Майами»

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вчера, 19:35

В СМИ появилась информация о заработной плате нападающего «Интер Майами» .

Лео является самым высокооплачиваемым футболистом Северной и Южной Америки. Его зарплата составляет 20,4 млн долларов в год.

На 2-м месте по этому показателю расположился из «Торонто» (15,4 млн долларов), а на 3-м — из «Чикаго Файр» (8,1 млн долларов).