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Стало известно, какую зарплату получает Месси в «Интер Майами»

вчера, 19:35

В СМИ появилась информация о заработной плате нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.

Лео является самым высокооплачиваемым футболистом Северной и Южной Америки. Его зарплата составляет 20,4 млн долларов в год.

На 2-м месте по этому показателю расположился Лоренцо Инсинье из «Торонто» (15,4 млн долларов), а на 3-м — Джердан Шакири из «Чикаго Файр» (8,1 млн долларов).

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Все комментарии
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ vlad_viet_nam (раскрыть)
сегодня в 00:58
Как может персональный болельщик Роналду признать величие Месси? Месси выиграл ЧМ, Роналду нет, тогда нужно говорить, что ЧМ подставной))
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:50
Месси сыграл на 150 матчей меньше Роналду и обошёл его по всем статьям. Вот что важно 😀 не нужно Винисиусом прикрываться.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:46
Банальная зависть к успехам Месси. Он смог выиграть ЧМ, а Роналду не смог. Месси во всем обошёл Роналду - титулы, ЗМ, ЗБ. И единственный игрок, который выиграл абсолютно всё. Не могут это принять хейтеры. И не важно, он врач или учитель. Они тоже живут с завистью.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:40
Во-первых: Меська самый титулованный игрок в истории футбола! Чемпион мира! И самый полезный игрок в истории ЧМ! Чисто факты.

Во-вторых: Роналду без сильных партнёров абсолютный ноль, вот реально 0. Он это доказал в Ювентусе, МЮ и сейчас показывает в Аль-Насре. Мимо 5ти кубков пролетел, ничего нигде не выиграл. Что он там решает, выигрывает?
Месси давно закрыл вопрос, и доказал, что именно ОН является величайшим футболистом в истории!
Фата лист
Фата лист
вчера в 23:07
У нас Это'О в Анжи столько получал.
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 22:41
Какая разница, хирург ты или практолог?
Это не даёт тебе права оскорблять одного из величайших и титулованных футболистов в истории
Он и не должен ничего делать для общества
В своей профессии он достиг вершин мастерства и умения
Признания сотен миллионов болельщиков по всему миру
Если ты персонально болеешь за другого футболиста, то болей за него
А не против кого-то
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:27
STVA 1
Успешнее и значимее меня говоришь? Откуда ты знаешь, чего добился я? Я врач-хирург, спасаю людей, ни у кого не вымогаю денег. Можешь прочитать отзывы про меня.
А Меська жадно выбивал деньги у Барселоны, которая в итоге оказалась в кризисе из-за его аппетитов. Кстати, которая помогла ему лечиться от болезни.
Что делает Меська для общества? Кого он спасает?
Или ты хочешь сказать, что для тебя футболист важнее, чем врач?
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 22:22
И да, ещё один факт, Меська начал сразу в сильнейшей на тот момент команде, НАПАДАЮЩИМ.
Роналду же начал в Спортинге, потом играл за Манчестер Юнайтед, ПОЛУЗАЩИТНИКОМ. После этого, в какой бы команде не играл Роналду, везде делает результат.
А Меська набил себе статистику играя за сильнейшую команду. Потом ушёл в ПСЖ (тоже сильнейшая команда в Лиге 1), пропал в тени Мбаппе. У Аргентины всегда всегда сильная сборная, даже при этом, Меська умудрялся проигрывать и проигрывать, пока ФИФА не пришла на помощь.
Elliada_
Elliada_ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 22:05
Естественно, что Месси лучший ассистент. 364 у Месси против 250 у Роналду, при том, что Месси сыграл на 150+ матчей меньше. Подумаешь, обошел Месси в одном турнире, зато в остальных перевес у Месси.

И да, он замыкатель. Просто берет количеством матчей. Кто еще сыграл 1200 матчей за карьеру? Так-то, даже Суарес лучше, как ассистент, чем Роналду.
STVA 1
STVA 1 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 22:02
Понимаешь я не топлю как ты понял ни за оного из них! Но как ты обзываешь человека , который в миллионы раз успешнее тебя и значимей , неприятно!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:50, ред.
Как Роналду, точно не будет, я думаю.
А Меська фифашный и уефашный проект, что он и доказал, после ухода из зоны комфорта.
А ЧМ подставной. Будущий КА тоже походу подставной будет, учитывая то, какую сетку организовали Меське и ко.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 21:47
Я вообще не про это. Я про то, что вы пытались вбить в головы людей то, что Меська лучший плеймейкер, а Роналду только с метра замыкает.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:25, ред.
За год почти как Роналду.........за месяц.
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:18
Кто хорошо играет - то и хорошо получает + Имя.
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 20:37
А может, просто понизили зарплату, а?)))
STVA 1
STVA 1 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 20:27
А это к чему? Мне лично по барабану и на Лео и на Рона и тем более на психического Винни)))
Но Рон и Лео это легенды и у каждого свои рекорды и заморочки! Сейчас таких и близко нет! Не думаю что соперничество Мбаппе и Эрлинга будет таким же как у Рона с Лео! Они и близко не стояли! Это моё мнение!
Elliada_
Elliada_ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 20:22
То есть, Винисиус круче, потому что догнал Месси по ассистам в плей-офф ЛЧ???? А что будет, когда он обойдет Роналду???? Всего 4 ассиста надо? Он станет круче Роналду?

Что за логика такая, если кто-то обошел Месси в каком-то компоненте, то он круче? Знаешь сколько игроков по статистике круче Роналду на ЧМ?????
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:21
Это лишь ЗП, там плюшек у него в несколько раз больше…папочка Хорхе умеет считать деньги и доить клубы 😁 сначала Барселону на колени поставил постоянными капризами и угрозами ухода, что те чуть ли не банкроты теперь, а потом и ПСЖ попытался при продлении контракта, но те оказались умнее и помахали аргентинцам рукой 👋🏽
Elliada_
Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:19
Это владелец Майами говорил, что 50. Видимо 20 это чистые, после уплаты налогов.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:09, ред.
Вчера в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити» (3:3) 23-летний вингер сборной Бразилии сделал два ассиста.

Винисиус догнал Месси по ассистам в плей-офф ЛЧ, но свои 12 он сделал в 25 матчах, а Лео — в 77. У Роналду — 15

Теперь на счету Винисиуса 12 результативных передач в плей-офф турнира — как у бывшего форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Отметим, что игроку «Реала» потребовалось для этого 25 матчей, а аргентинцу, сейчас выступающему за «Интер Майами» в МЛС, — 77 игр.

У форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, игравшего за «МЮ», «Реал», «Ювентус», 15 ассистов в плей-офф ЛЧ в 67 матчах.
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Почему этот ваш "великий гоат", "супер-пупер ассистент" отстаёт от Роналду "замыкалду" по голевым передачам в самых важных матчах, проведя на 10 игр больше? А теперь представьте, что было бы, проведи Роналду почти всю карьеру в Реале, как это делал Меська в Барселоне?!
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 20:03
А ты говорил 50...
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:54
Если кто то хочет столько платить, то почему бы и не получать такую зарплату...:))
Elliada_
Elliada_
вчера в 19:38
Месси понятно, но за что Инсинье такие деньги платят? Он, что суперзвезда?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:37
Зарплата платится за хорошую игру,все правильно.
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