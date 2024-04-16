Умер чемпион мира в составе сборной ФРГ Бернд Хёльценбайн

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сегодня, 12:36

15 апреля умер бывший игрок сборной ФРГ Бернд Хёльценбайн. Ему было 78 лет.

В составе национальной команды Хёльценбайн провёл 40 матчей, забив пять мячей. В её составе он выиграл чемпионат мира 1974 года, а также стал серебряным призёром Евро-1976.