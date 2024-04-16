Умер чемпион мира в составе сборной ФРГ Бернд Хёльценбайн

15 апреля умер бывший игрок сборной ФРГ Бернд Хёльценбайн. Ему было 78 лет.
В составе национальной команды Хёльценбайн провёл 40 матчей, забив пять мячей. В её составе он выиграл чемпионат мира 1974 года, а также стал серебряным призёром Евро-1976.
На клубном уровне Бернд большую часть карьеры провёл за «Айнтрахт» из Франкфурта. За эту команду он выступал на протяжении 14 лет, по-прежнему являясь лучшим бомбардиром клуба со 160 голами в 420 матчах Бундеслиги. Вместе с франкфуртцами он выигрывал Кубок УЕФА в 1980-м, также трижды побеждал в Кубке Германии (1974, 1975, 1981).