Осенью РФС проведёт ретроматч, посвящённый Фёдору Черенкову

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вчера, 10:46

Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терёшин сообщил, что осенью будет проведён ретроматч, посвящённый бывшему полузащитнику «Спартака» . Он будет приурочен к выходу фильма о Фёдоре Фёдоровиче (7 ноября).

Мы обязательно сделаем ретроматч памяти Фёдора Черенова. В этом году выйдет в прокат фильм. Над его созданием работали мои коллеги и друзья: Илья Казаков и Николай Акелькин — сценарист и режиссёр. Я посмотрел уже черновую версию. Фильм называется «Федя. Народный футболист». Он выйдет в прокат осенью. Мы приурочим матч памяти Фёдора Черенкова к выходу этого фильма и позовём на него актёров, снявшихся в ленте.

Черенков был воспитанником «Спартака». Он выступал за «красно-белых» (1979-1990, 1991-1992, 1993-1994) и «Ред Стар» (1990-1991). За свою карьеру Черенков провёл 495 матчей, в которых забил 121 мяч. Также на его счету 34 игры за сборную СССР , в которых он отметился 12 голами. Фёдор Фёдорович трёхкратный чемпион Советского Союза, чемпион России и обладатель Кубка России. Черенков дважды признавался лучшим игроком СССР . Фёдор Фёдорович умер в 2014 году (ему было 55 лет).