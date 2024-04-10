Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВетераныТоварищеские матчи. Клубы 2024

Осенью РФС проведёт ретроматч, посвящённый Фёдору Черенкову

вчера, 10:46

Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терёшин сообщил, что осенью будет проведён ретроматч, посвящённый бывшему полузащитнику «Спартака» Фёдору Черенкову. Он будет приурочен к выходу фильма о Фёдоре Фёдоровиче (7 ноября).

Мы обязательно сделаем ретроматч памяти Фёдора Черенова. В этом году выйдет в прокат фильм. Над его созданием работали мои коллеги и друзья: Илья Казаков и Николай Акелькин — сценарист и режиссёр. Я посмотрел уже черновую версию. Фильм называется «Федя. Народный футболист». Он выйдет в прокат осенью. Мы приурочим матч памяти Фёдора Черенкова к выходу этого фильма и позовём на него актёров, снявшихся в ленте.

Черенков был воспитанником «Спартака». Он выступал за «красно-белых» (1979-1990, 1991-1992, 1993-1994) и «Ред Стар» (1990-1991). За свою карьеру Черенков провёл 495 матчей, в которых забил 121 мяч. Также на его счету 34 игры за сборную СССР, в которых он отметился 12 голами. Фёдор Фёдорович трёхкратный чемпион Советского Союза, чемпион России и обладатель Кубка России. Черенков дважды признавался лучшим игроком СССР. Фёдор Фёдорович умер в 2014 году (ему было 55 лет).

Ранее Терёшин рассказал, что РФС проведёт ретроматч между «Ротором» и «Спартаком».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
РФС намерен провести ретроматч между «Ротором» и «Спартаком»
Вчера, 10:17
РФС хочет пригласить Роналдиньо и Ривалдо на матч легенд России и Бразилии
Вчера, 09:54
СлухиДаниэль Алвес планирует вернуться в футбол в новой роли
08 апреля
РФС может организовать ретроматч, посвящённый Садырину
06 апреля
Жиру высказался о своём будущем в сборной Франции
31 марта
Умер двукратный победитель Кубка европейских чемпионов Ларри Ллойд
28 марта
Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 10:55
Повезло, тем, кто видел на поле, тандем Гаврилов-Черенков!!!!!!! Только Великий Бесков мог создать такое Чудо!!!!!!! Неземное существо в футболе, бриллиант!!!!!!! Конечно, неприменно нужен матч, неприменно!!!!!!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:49
Очень правильное решение... и пусть этот матч покажут на Матч ТВ для всех.
y3mmaafrx2s8
y3mmaafrx2s8
вчера в 10:49
Действительно легенда, но по большому счету после карьеры игрока себя в жизни так и не нашел.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 