Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль возглавил список претендентов на получение ежегодной награды Golden Boy 2024 года. Приз вручается лучшему футболисту Европы, не достигшему 21-летнего возраста, выступающему в высшем дивизионе национального чемпионата.
На втором месте находится полузащитник «Бенфики» Жоау Невеш. Замыкает первую тройку форвард «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо.
В топ-100 вошли два российских игрока — хавбек «Крыльев Советов» Никита Салтыков (62-е место) и форвард «Локомотива» Сергей Пиняев (78-я позиция).
- стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, совершившим результативное действие в 16‑летнем возрасте;
- стал самым молодым автором гола в истории чемпионата Испании по футболу;
- стал самым молодым дебютантом и автором гола в истории сборной Испании.
И еще говорят что Хави не доверяет молодежи... с момента тренерского дебюта за родной клуб Хави доверился сразу 16 воспитанникам академии Барсы (в прошлом он сам был на их месте и после прохождения всех ступеней Ла Масии дорос до первой командой, став её легендой....).
- стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, совершившим результативное действие в 16‑летнем возрасте;
- стал самым молодым автором гола в истории чемпионата Испании по футболу;
- стал самым молодым дебютантом и автором гола в истории сборной Испании.
И еще говорят что Хави не доверяет молодежи... с момента тренерского дебюта за родной клуб Хави доверился сразу 16 воспитанникам академии Барсы (в прошлом он сам был на их месте и после прохождения всех ступеней Ла Масии дорос до первой командой, став её легендой....).