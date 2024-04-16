Ямаль — лидер в рейтинге Golden Boy 2024. В топ-100 — два игрока из РПЛ

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сегодня, 12:53

Вингер «Барселоны» возглавил список претендентов на получение ежегодной награды Golden Boy 2024 года. Приз вручается лучшему футболисту Европы, не достигшему 21-летнего возраста, выступающему в высшем дивизионе национального чемпионата.

На втором месте находится полузащитник «Бенфики» . Замыкает первую тройку форвард «Манчестер Юнайтед» .

В топ-100 вошли два российских игрока — хавбек «Крыльев Советов» (62-е место) и форвард «Локомотива» (78-я позиция).