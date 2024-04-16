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Ямаль — лидер в рейтинге Golden Boy 2024. В топ-100 — два игрока из РПЛ

сегодня, 12:53

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль возглавил список претендентов на получение ежегодной награды Golden Boy 2024 года. Приз вручается лучшему футболисту Европы, не достигшему 21-летнего возраста, выступающему в высшем дивизионе национального чемпионата.

На втором месте находится полузащитник «Бенфики» Жоау Невеш. Замыкает первую тройку форвард «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо.

В топ-100 вошли два российских игрока — хавбек «Крыльев Советов» Никита Салтыков (62-е место) и форвард «Локомотива» Сергей Пиняев (78-я позиция).

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Все комментарии
Nyyrikki
Nyyrikki
сегодня в 13:52
Алехандро Гарначо в лидерах, хороший игрок.
Yamata no Orochi
Yamata no Orochi
сегодня в 13:47
Ламин Ямаль именно тот игрок, который в этом сезоне точно Golden Boy.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 13:43
травмы одаренных пацанов сломают.
Фати здорово начал, пока в матче с бетисом защитник не влетел двумя ногами.
разрыв мениска.
но затем случилось ненормальное.
врачи барселоны допустили его до тренировок, при чем занятия в день были больше чем было разрешено.
дальше новые операция. так сломали Фати. словно загнали лошадь.
жаль.
насчет Ямаля, говорили, что Хави ему бережно по дозам дает игровое время.
не должна Барса повторят ошибки.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:31
Тут самое главное - не подцепить звёздную болезнь Она трудно лечится...
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 13:20
Лишь бы не повторил судьбу Фати! Да и травмы не дают раскрыться тем же Педри и Гави!
112910415
112910415
сегодня в 13:20
по первой позиции никаких сомнений быть не может !
Вещий
Вещий
сегодня в 13:10
Ламин по праву возглавляет этот список ...
- стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, совершившим результативное действие в 16‑летнем возрасте;
- стал самым молодым автором гола в истории чемпионата Испании по футболу;
- стал самым молодым дебютантом и автором гола в истории сборной Испании.

И еще говорят что Хави не доверяет молодежи... с момента тренерского дебюта за родной клуб Хави доверился сразу 16 воспитанникам академии Барсы (в прошлом он сам был на их месте и после прохождения всех ступеней Ла Масии дорос до первой командой, став её легендой....).
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam
сегодня в 13:07
К чему вот эти топ-100 , не понимаю
Ещё бы топ-1000 сделали..

По моему оптимально топ-3, ну или топ-10 на крайний случай
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:01
На данный момент Ямаль - действительно "золотой мальчик"...)
Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:59
Для нас это достижение.
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