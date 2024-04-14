Хаби Алонсо сотворил чудо. «Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии

1713123002

вчера, 22:30

Досрочный праздник в Леверкузене.

Разорвали порочный круг истории

Двадцать два года назад команда из небольшого городка Леверкузен на 160 тысяч жителей сыграла в финале Лиги чемпионов. Тренер Топмеллер вывел в решающий матч классный состав, собранный при помощи местной фармацевтической корпорации «Байер». Почти тёзки «Баварии», на немецком языке разница в одну букву «н» в конце, встретили мадридский «Реал». Как и сами мюнхенцы в финале против «Манчестер Юнайтед» за несколько лет до этого, «Байер» уступил.

Но дрался, ведь в Глазго случались футбольные чудеса, а бразильский защитник Лусио ответил на ранний гол Рауля. Вот только наличие в составе будущих чемпионов мира, вроде Лусио, не помогло. У «Реала» был Роберто Карлос, который навесил мяч на Зидана. Тот самый удар с высоко поднятой ногой стал классическим моментом Лиги чемпионов. Принес Зинедину первый и последний в его карьере футболиста Кубок чемпионов. Остальные трофеи ЛЧ француз взял уже как тренер.

«Байер» был раздавлен, ведь в эпоху с хавбеком Баллаком на протяжении нескольких лет пытались укусить за локоть ценные трофеи. Но каждый раз следовали неудачи. За одиннадцать дней потеряли три трофея. Проиграли «Боруссии» Д гонку за «салатницу», уступили «Шальке» в финале Кубка Германии, а на десерт был тот самый удар Зидана. Полторы недели – минус три трофея. Так что 14 апреля 2024-го — особенная дата для клуба, прозванного тогда «Неверкузен», от английского слова «никогда». Сегодня порочный круг в борьбе за значимые трофеи окончательно разорван.

Отпраздновали титул разгромом

Когда-то «Вердер» сам становился чемпионом с французом Мику на поле. А сейчас клуб из Бремена проиграл новому чемпиону Германии. Знаковое событие, ведь «Байер» был в уникальном положении. Нет в Европе клуба, у которого пять вторых мест в национальной лиге, но до сегодняшнего дня не было ни одного чемпионства. Также непросто было свергнуть «Баварию», учитывая 11 титулов подряд. Сегодня прервалась великолепная удачливая серия Кингсли Комана, который с юности становился чемпионом без перерыва с ПСЖ , «Ювентусом» и «Баварией».

Но всем сериям приходит конец, когда за дело берется такой специалист, как Хаби Алонсо. Пускай не сумел в качестве полузащитника «Ливерпуля» выиграть АПЛ , испанец был активным участником великого финала в Стамбуле против «Милана», когда англичане перевернули разгром 0:3. Победа в серии пенальти над легендами помогла сформировать чемпионский характер Хаби Алонсо. А теперь передал привычки парням из современного состава «Байера», которым повезло сильнее, чем хавбекам Баллаку, Шнайдеру и Баштюрку, вратарю Бутту и форварду Нойвиллю.

Те звезды плакали после поражений, а молодые ребята с Вирцем во главе не подвели фанатов, разнесли «Вердер» 5:0. Латераль Фримпонг высоким сорванным голосом напомнил Джака, что ветеран выиграл чемпионство после ухода из «Арсенала», которому будет сложно опередить «Манчестер Сити». А в Леверкузене настоящий карнавал, хет-трик Вирца не забудут много десятилетий. «Байер» играл качественно, а не просто получил титул, поскольку «Бавария» растеряла очки и темп. У новых чемпионов есть волевые качества, вырывали очки в концовках матчей, но цифры не врут. Чемпион заслуженный, а сезон невероятно сильный по показателям лидеров.

Нацеливаются на успех в ЛЧ

Понятно, что когда говорим о Хаби Алонсо – покорял Лигу чемпионов как игрок с «Ливерпулем» и «Реалом», только в «Баварии» не осилил легендарный путь, то логично предполагать ставку также на еврокубки и другие успехи. «Байер» 25 мая сыграет в финале Кубка Германии против «Кайзерслаутерна». Разумеется, будет фаворитом поединка. Также немецкий клуб обыграл в первом четвертьфинале Лиги Европы «Вест Хэм», поэтому имеет хорошие шансы на выход в полуфинал.

И хотя «Аталанта» разгромила на «Энфилд Роуд» команду Клоппа, что делает мизерными шансы на встречу Юргена против Хаби в финале еврокубка, потенциальный вылет «Ливерпуля» тоже станет намеком, что история отдаст «Неверкузену» долги. «Байер» может сделать требл, а ещё одной важной победой стало решение Хаби Алонсо остаться в клубе на год. Понятно, что испанец ждёт выхода Анчелотти на пенсию, а ещё не хочет рисковать карьерой, подбирая «Ливерпуль».

«Байер» тренер выучил, сам его построил. Просто представьте, что чувствуют сейчас люди, которые были в Глазго двадцать два года назад на финале против «Реала», а до этого проиграли вместе с командой два решающих матча во внутренних турнирах. У «Байера» в 21 веке были одни поражения. Вторые места в Бундеслиге, проигранные Кубки Германии, неудача за неудачей. А теперь пришел Алонсо, поверил в широкий футбол с Фримпонгом и Гримальдо – получил команду-конфетку.

Клуб из Леверкузена играет роскошно, ведь тактически грамотные, агрессивные и действуют до победного конца. Такую команду сложно сломать морально и физически. Также в праздничный день не хочется думать о будущем, хотя всем понятно, что «Бавария» опасная, а опыт «Наполи» подсказывает, что гегемонам проще учесть ошибки прошлого, чем неожиданным чемпионам повторить свой успех. Но Спаллетти ушел, а Хаби Алонсо останется ради рывка в плей-офф Лиги чемпионов.

Финский голкипер Градецки, рослый центральный защитник Та, латерали, о которых вспомнили выше, ветеран Джака, другие хавбеки Хофманн и Андрих, умница Вирц, чешские форварды Шик и Гложек, которые помогали нигерийцу Бонифацу – герои воскресенья и всего сезона. Заслужили, заработали и празднуют невероятный успех.