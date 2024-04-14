Хаби Алонсо сотворил чудо. «Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии

Досрочный праздник в Леверкузене.
Разорвали порочный круг истории
Двадцать два года назад команда из небольшого городка Леверкузен на 160 тысяч жителей сыграла в финале Лиги чемпионов. Тренер Топмеллер вывел в решающий матч классный состав, собранный при помощи местной фармацевтической корпорации «Байер». Почти тёзки «Баварии», на немецком языке разница в одну букву «н» в конце, встретили мадридский «Реал». Как и сами мюнхенцы в финале против «Манчестер Юнайтед» за несколько лет до этого, «Байер» уступил.
Но дрался, ведь в Глазго случались футбольные чудеса, а бразильский защитник Лусио ответил на ранний гол Рауля. Вот только наличие в составе будущих чемпионов мира, вроде Лусио, не помогло. У «Реала» был Роберто Карлос, который навесил мяч на Зидана. Тот самый удар с высоко поднятой ногой стал классическим моментом Лиги чемпионов. Принес Зинедину первый и последний в его карьере футболиста Кубок чемпионов. Остальные трофеи ЛЧ француз взял уже как тренер.
«Байер» был раздавлен, ведь в эпоху с хавбеком Баллаком на протяжении нескольких лет пытались укусить за локоть ценные трофеи. Но каждый раз следовали неудачи. За одиннадцать дней потеряли три трофея. Проиграли «Боруссии» Д гонку за «салатницу», уступили «Шальке» в финале Кубка Германии, а на десерт был тот самый удар Зидана. Полторы недели – минус три трофея. Так что 14 апреля 2024-го — особенная дата для клуба, прозванного тогда «Неверкузен», от английского слова «никогда». Сегодня порочный круг в борьбе за значимые трофеи окончательно разорван.
Отпраздновали титул разгромом
Когда-то «Вердер» сам становился чемпионом с французом Мику на поле. А сейчас клуб из Бремена проиграл новому чемпиону Германии. Знаковое событие, ведь «Байер» был в уникальном положении. Нет в Европе клуба, у которого пять вторых мест в национальной лиге, но до сегодняшнего дня не было ни одного чемпионства. Также непросто было свергнуть «Баварию», учитывая 11 титулов подряд. Сегодня прервалась великолепная удачливая серия Кингсли Комана, который с юности становился чемпионом без перерыва с ПСЖ, «Ювентусом» и «Баварией».
Но всем сериям приходит конец, когда за дело берется такой специалист, как Хаби Алонсо. Пускай не сумел в качестве полузащитника «Ливерпуля» выиграть АПЛ, испанец был активным участником великого финала в Стамбуле против «Милана», когда англичане перевернули разгром 0:3. Победа в серии пенальти над легендами помогла сформировать чемпионский характер Хаби Алонсо. А теперь передал привычки парням из современного состава «Байера», которым повезло сильнее, чем хавбекам Баллаку, Шнайдеру и Баштюрку, вратарю Бутту и форварду Нойвиллю.
Те звезды плакали после поражений, а молодые ребята с Вирцем во главе не подвели фанатов, разнесли «Вердер» 5:0. Латераль Фримпонг высоким сорванным голосом напомнил Джака, что ветеран выиграл чемпионство после ухода из «Арсенала», которому будет сложно опередить «Манчестер Сити». А в Леверкузене настоящий карнавал, хет-трик Вирца не забудут много десятилетий. «Байер» играл качественно, а не просто получил титул, поскольку «Бавария» растеряла очки и темп. У новых чемпионов есть волевые качества, вырывали очки в концовках матчей, но цифры не врут. Чемпион заслуженный, а сезон невероятно сильный по показателям лидеров.
Нацеливаются на успех в ЛЧ
Понятно, что когда говорим о Хаби Алонсо – покорял Лигу чемпионов как игрок с «Ливерпулем» и «Реалом», только в «Баварии» не осилил легендарный путь, то логично предполагать ставку также на еврокубки и другие успехи. «Байер» 25 мая сыграет в финале Кубка Германии против «Кайзерслаутерна». Разумеется, будет фаворитом поединка. Также немецкий клуб обыграл в первом четвертьфинале Лиги Европы «Вест Хэм», поэтому имеет хорошие шансы на выход в полуфинал.
И хотя «Аталанта» разгромила на «Энфилд Роуд» команду Клоппа, что делает мизерными шансы на встречу Юргена против Хаби в финале еврокубка, потенциальный вылет «Ливерпуля» тоже станет намеком, что история отдаст «Неверкузену» долги. «Байер» может сделать требл, а ещё одной важной победой стало решение Хаби Алонсо остаться в клубе на год. Понятно, что испанец ждёт выхода Анчелотти на пенсию, а ещё не хочет рисковать карьерой, подбирая «Ливерпуль».
«Байер» тренер выучил, сам его построил. Просто представьте, что чувствуют сейчас люди, которые были в Глазго двадцать два года назад на финале против «Реала», а до этого проиграли вместе с командой два решающих матча во внутренних турнирах. У «Байера» в 21 веке были одни поражения. Вторые места в Бундеслиге, проигранные Кубки Германии, неудача за неудачей. А теперь пришел Алонсо, поверил в широкий футбол с Фримпонгом и Гримальдо – получил команду-конфетку.
Клуб из Леверкузена играет роскошно, ведь тактически грамотные, агрессивные и действуют до победного конца. Такую команду сложно сломать морально и физически. Также в праздничный день не хочется думать о будущем, хотя всем понятно, что «Бавария» опасная, а опыт «Наполи» подсказывает, что гегемонам проще учесть ошибки прошлого, чем неожиданным чемпионам повторить свой успех. Но Спаллетти ушел, а Хаби Алонсо останется ради рывка в плей-офф Лиги чемпионов.
Финский голкипер Градецки, рослый центральный защитник Та, латерали, о которых вспомнили выше, ветеран Джака, другие хавбеки Хофманн и Андрих, умница Вирц, чешские форварды Шик и Гложек, которые помогали нигерийцу Бонифацу – герои воскресенья и всего сезона. Заслужили, заработали и празднуют невероятный успех.
прекрасно, что вчера Бавария обыграла Кельна.
прекрасно, что Байер смог оформить перед своими болельщиками на родном стадионе с уверенной домашней победой над Вердером
своего первого чемпионского титула в истории этого клуба!
После этой победы теперь аспириновые недосягаемы от Баварии и Штутгарта за 5 туров до финиша. Байер никогда в своей истории не выигрывал Бундеслигу.
И вот этот день наступил, и Футбольный клуб Байер под руководством Хави Алонсо стал чемпионом Германии! Хави Алонсо - король Леверкузена!
ну а Бавария не смогла стать чемпионом впервые с 2012 года.
Благодаря Хаби Алонсо Байер Леверкузен взлетел на самую вершину Бундеслиги, попутно устанавливая рекорды.
Еще раз, поздравляю Байера с чемпионством!
Все игроки и персонал Байера красавчики!!!
Здорово, что Хави Алонсо остается как минимум на один сезон. Будет любопытно смотреть на выступления чемпиона в ЛЧ УЕФА.
Кроме Вирца, хочу выделить еще Алекса Гримальдо и Джереми Фримпонга!
Вероятно, футбол еще никогда не видел двух настолько результативных крайних защитников в одной команде.
Монструозность атакующего вклада Гримальдо и Фримпонга очень впечатляет.
Фримпонг – спринт, спринт, спринт, спринт, обводка, спринт, спринт, спринт, спринт, прострел, спринт, спринт, спринт, спринт, удар, спринт (чтоб отпраздновать гол)
а Гримальдо – тотальный атакующий крайний защитник, умеющий все, что может потребоваться от игрока этой позиции.
Прострелы, навесы (в том числе со стандартов), розыгрыши накоротке со входом в штрафную, удары со смещением, вскрывающие пасы, собственные открывания за спины. Ну ладно – умеет почти все, потому что в дриблинг идет редко.
Гримальдо может быть в любой точке на левой стороне поля.
Фримпонг – в любой точке на правой стороне.
Фримпонг обеспечивает повсеместность за счет уникальной физики – пролетает из точки А в точку Б за пару секунд..Гримальдо всегда в нужной точке за счет чтения эпизодов и понимания позиционной игры.
Вот так этот дуэт вместе набрали 48 результативных действий во всех турнирах.
И ведь сезон продолжается!
Еще осталось 5 туров и матчи в Лиге Европы!
Вот бы этих чемпионов переманить в МЮ ))) хотя бы Фримпонга!
сильнейшие игроки должны играть в АПЛ!
прекрасно, что вчера Бавария обыграла Кельна.
прекрасно, что Байер смог оформить перед своими болельщиками на родном стадионе с уверенной домашней победой над Вердером
своего первого чемпионского титула в истории этого клуба!
После этой победы теперь аспириновые недосягаемы от Баварии и Штутгарта за 5 туров до финиша. Байер никогда в своей истории не выигрывал Бундеслигу.
И вот этот день наступил, и Футбольный клуб Байер под руководством Хави Алонсо стал чемпионом Германии! Хави Алонсо - король Леверкузена!
ну а Бавария не смогла стать чемпионом впервые с 2012 года.
Благодаря Хаби Алонсо Байер Леверкузен взлетел на самую вершину Бундеслиги, попутно устанавливая рекорды.
Еще раз, поздравляю Байера с чемпионством!
Все игроки и персонал Байера красавчики!!!
Здорово, что Хави Алонсо остается как минимум на один сезон. Будет любопытно смотреть на выступления чемпиона в ЛЧ УЕФА.
Кроме Вирца, хочу выделить еще Алекса Гримальдо и Джереми Фримпонга!
Вероятно, футбол еще никогда не видел двух настолько результативных крайних защитников в одной команде.
Монструозность атакующего вклада Гримальдо и Фримпонга очень впечатляет.
Фримпонг – спринт, спринт, спринт, спринт, обводка, спринт, спринт, спринт, спринт, прострел, спринт, спринт, спринт, спринт, удар, спринт (чтоб отпраздновать гол)
а Гримальдо – тотальный атакующий крайний защитник, умеющий все, что может потребоваться от игрока этой позиции.
Прострелы, навесы (в том числе со стандартов), розыгрыши накоротке со входом в штрафную, удары со смещением, вскрывающие пасы, собственные открывания за спины. Ну ладно – умеет почти все, потому что в дриблинг идет редко.
Гримальдо может быть в любой точке на левой стороне поля.
Фримпонг – в любой точке на правой стороне.
Фримпонг обеспечивает повсеместность за счет уникальной физики – пролетает из точки А в точку Б за пару секунд..Гримальдо всегда в нужной точке за счет чтения эпизодов и понимания позиционной игры.
Вот так этот дуэт вместе набрали 48 результативных действий во всех турнирах.
И ведь сезон продолжается!
Еще осталось 5 туров и матчи в Лиге Европы!
Вот бы этих чемпионов переманить в МЮ ))) хотя бы Фримпонга!
сильнейшие игроки должны играть в АПЛ!
Хави Алонсо и его команда сделала сдвиг в сознания и всей Бундеслиге!
особенно рад за Вирца.
парень где то полтора года назад порвал кресты, тяжело возвращался в строй,
а когда вернулся, то лидер Байера, и это в 20 лет!!!
а Дортмунда смотреть и запомниь, как надо забирать чемпионство у Баварии.
Хави Алонсо и его команда сделала сдвиг в сознания и всей Бундеслиге!
особенно рад за Вирца.
парень где то полтора года назад порвал кресты, тяжело возвращался в строй,
а когда вернулся, то лидер Байера, и это в 20 лет!!!
а Дортмунда смотреть и запомниь, как надо забирать чемпионство у Баварии.