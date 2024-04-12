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Гвардиола заявил, что целью Холанда являются титулы, а не «Золотой мяч»

вчера, 22:39

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал о целях нападающего команды Эрлинга Холанда.

Цель состоит не в том, чтобы выиграть «Золотой мяч», а в том, чтобы победить в Премьер-Лиге, Лиге чемпионов, Кубке Англии и Кубке Лиги. И он сделал это.

То, что мы выиграли в 2023 году пять титулов, без него было бы невозможно. Без шансов. Он для нас ключевой игрок.

Он будет прогрессировать благодаря своему желанию, возрасту, большему количеству игр, большему опыту, участию в более поздних этапах соревнований, такого никогда не случалось в его карьере. Это будет его будущее.

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Все комментарии
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 01:51, ред.
Авейру : А я люблю и то, и другое.. Правда ни того, ни другого у меня нет уже много лет.. Наверное потому, что я хочу и то, и другое сразу, сейчас и по-больше.. А-ха-ха-ха.. 😀🤭🍓
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 01:27
А что ЗМ сейчас получить зазорно?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:21, ред.
Любой выдающийся футболист, а Эрлинг таковым является, в душЕ мечтает стать обладателем "ЗМ". Пусть по этому поводу не высказывается вслух, пусть скромно промолчит или заявит об этом во всеуслышание, но мечтает. Титулы титулами, но быть лучшим или первым в Мире - заветная цель каждого.
В этом году борьба за "ЗМ" будет напряжённой как никогда, учитывая, что Месси и Роналду на него не претендуют, как бы ни старались, а номинантов как минимум трое. Тот же Холанд, который сейчас ушёл в тень, может выстрелить так, что другие номинанты разбегутся как кролики при появлении удава, и никто о них не вспомнит.
Надо события не торопить, а терпеливо дождаться окончания сезона. И мы всё узнаем.
Capral
Capral
сегодня в 00:05
Это не признание одного журнала, это мнения и голоса сотен журналистов из разных стран. Так вот, незнание таких простых вещей- и есть тупизм.
Elliada_
Elliada_
сегодня в 00:00
Пеп пытается приободрить Холанна, которого по делу критикуют почти все, но всё же немного лукавит. Например, Рибери в 2013 выиграл аналогичные трофеи, но до сих пор говорит про неполученный ЗМ. ЗМ самая желанная награда в футболе, каждый футболист о ней мечтает. Даже Роналду с 5 ЗМ не сказать, что насытился.

Холанну, хочет он этого или нет, придется забыть о ЗМ. По крайней мере на несколько лет. Сейчас у него спад и его затмевают собственные партнеры по команде, не говоря уже о распиаренных игроках Переса и Мбаппе. Если учесть сборную, за которую он играет, то на ЗМ он может рассчитывать только в нечетные года, когда не проводятся турниры сборных.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 23:31
ЗМ всего лишь индивидуальная награда - признание одного журнала. Тупизм делать из этого холивары, что аж убить готовы других за чужое мнение
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:20
Или Холанд не является целью "Золотого мяча".
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:15
Это и так заметно, что ЗМ точно его целью не является))
b7w5habs5d2a
b7w5habs5d2a
вчера в 22:47
Это очень хорошо, лучше чем Золотой мяч
Гость
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