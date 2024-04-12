Гвардиола заявил, что целью Холанда являются титулы, а не «Золотой мяч»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал о целях нападающего команды Эрлинга Холанда.
Цель состоит не в том, чтобы выиграть «Золотой мяч», а в том, чтобы победить в Премьер-Лиге, Лиге чемпионов, Кубке Англии и Кубке Лиги. И он сделал это.
То, что мы выиграли в 2023 году пять титулов, без него было бы невозможно. Без шансов. Он для нас ключевой игрок.
Он будет прогрессировать благодаря своему желанию, возрасту, большему количеству игр, большему опыту, участию в более поздних этапах соревнований, такого никогда не случалось в его карьере. Это будет его будущее.
Холанну, хочет он этого или нет, придется забыть о ЗМ. По крайней мере на несколько лет. Сейчас у него спад и его затмевают собственные партнеры по команде, не говоря уже о распиаренных игроках Переса и Мбаппе. Если учесть сборную, за которую он играет, то на ЗМ он может рассчитывать только в нечетные года, когда не проводятся турниры сборных.
Холанну, хочет он этого или нет, придется забыть о ЗМ. По крайней мере на несколько лет. Сейчас у него спад и его затмевают собственные партнеры по команде, не говоря уже о распиаренных игроках Переса и Мбаппе. Если учесть сборную, за которую он играет, то на ЗМ он может рассчитывать только в нечетные года, когда не проводятся турниры сборных.
В этом году борьба за "ЗМ" будет напряжённой как никогда, учитывая, что Месси и Роналду на него не претендуют, как бы ни старались, а номинантов как минимум трое. Тот же Холанд, который сейчас ушёл в тень, может выстрелить так, что другие номинанты разбегутся как кролики при появлении удава, и никто о них не вспомнит.
Надо события не торопить, а терпеливо дождаться окончания сезона. И мы всё узнаем.
В этом году борьба за "ЗМ" будет напряжённой как никогда, учитывая, что Месси и Роналду на него не претендуют, как бы ни старались, а номинантов как минимум трое. Тот же Холанд, который сейчас ушёл в тень, может выстрелить так, что другие номинанты разбегутся как кролики при появлении удава, и никто о них не вспомнит.
Надо события не торопить, а терпеливо дождаться окончания сезона. И мы всё узнаем.