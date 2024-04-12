Гвардиола заявил, что целью Холанда являются титулы, а не «Золотой мяч»

Главный тренер «Манчестер Сити» рассказал о целях нападающего команды .

Цель состоит не в том, чтобы выиграть «Золотой мяч», а в том, чтобы победить в Премьер-Лиге, Лиге чемпионов, Кубке Англии и Кубке Лиги. И он сделал это.

То, что мы выиграли в 2023 году пять титулов, без него было бы невозможно. Без шансов. Он для нас ключевой игрок.

Он будет прогрессировать благодаря своему желанию, возрасту, большему количеству игр, большему опыту, участию в более поздних этапах соревнований, такого никогда не случалось в его карьере. Это будет его будущее.