Личка отреагировал на слухи о том, что он потерял контроль над раздевалкой

Главный тренер «Динамо» отреагировал на информацию о том, что он потерял контроль над раздевалкой.

В нашей раздевалке отличная атмосфера, ребята между собой общаются нормально. Нет такого, что у нас есть разделение на латиноамериканцев, русских и остальных легионеров. Мы работает вместе. В матче против «Оренбурга» вышли футболисты, у которых было меньше игрового времени до этого. Они сделали отличный результат. Потом вышли ребята со скамейки, чтобы освежить игру. Рад, что Майсторович вышел на пятнадцать минут. Потому что он молодой парень, хорошо тренируется.