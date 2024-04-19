Роман Широков выделил общую проблему российских футболистов

Бывший игрок сборной России Роман Широков рассказал об общей проблеме российских игроков.
Технически все футболисты неплохо оснащены. Но есть проблема — у нас на это мало обращают внимание — все принимают мяч стоя! Если пресловутые иностранцы стараются принять мяч в движении, чтобы дальше была возможности уйти вправо или влево, то наши принимают мяч с места. Только потом они начинают движение, а это уже упущенное время и возможность. Я бы посоветовал всем детским тренерам развивать скоростную технику — может, тогда у игроков будет прогресс.
неумеху....!!!
неумеху....!!!
А мну то и не замечал это отсутствие, наверное потому, что в большинстве российских команд на поле играет большинство иностранцев, вот оставшихся русских бедолаг надо научить принимать мяч "не стоя"!
Заодно можно подтянуть и физику - смотришь южноамериканский футбол и диву даешься, как это они физически умудряются делать за игру в обе стороны до трёхсот атак! А в некоторых европейских командах до 70-ти игр за сезон....
Вот научимся принимать мяч не "стоя" и проблемы все как корова языком...
А я то думал все несчастья идут от отсутствия массового детского и юношеского футбола...) Где "Кожаный мяч"?
Рома прав, надоть указать на пробел тренерам, пусть в тренерском обучении поставят во главу угла "принимать мяч не стоя", и заодно вот увеличить бы численность обучающихся и дать им побольше практики...
А мну то и не замечал это отсутствие, наверное потому, что в большинстве российских команд на поле играет большинство иностранцев, вот оставшихся русских бедолаг надо научить принимать мяч "не стоя"!
Заодно можно подтянуть и физику - смотришь южноамериканский футбол и диву даешься, как это они физически умудряются делать за игру в обе стороны до трёхсот атак! А в некоторых европейских командах до 70-ти игр за сезон....
Вот научимся принимать мяч не "стоя" и проблемы все как корова языком...
А я то думал все несчастья идут от отсутствия массового детского и юношеского футбола...) Где "Кожаный мяч"?
Рома прав, надоть указать на пробел тренерам, пусть в тренерском обучении поставят во главу угла "принимать мяч не стоя", и заодно вот увеличить бы численность обучающихся и дать им побольше практики...
и подающему, и принимающему обязательно надо отрабатывать !
... а вот тут-то и окажется, что техники маловато ...
и подающему, и принимающему обязательно надо отрабатывать !
... а вот тут-то и окажется, что техники маловато ...