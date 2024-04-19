Роман Широков выделил общую проблему российских футболистов

Бывший игрок сборной России рассказал об общей проблеме российских игроков.

Технически все футболисты неплохо оснащены. Но есть проблема — у нас на это мало обращают внимание — все принимают мяч стоя! Если пресловутые иностранцы стараются принять мяч в движении, чтобы дальше была возможности уйти вправо или влево, то наши принимают мяч с места. Только потом они начинают движение, а это уже упущенное время и возможность. Я бы посоветовал всем детским тренерам развивать скоростную технику — может, тогда у игроков будет прогресс.