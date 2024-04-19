Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Защитник «Сочи» Литвинов: «Работа с Морено даёт толчок каждому игроку»

сегодня, 10:58

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера сочинцев Роберта Морено.

Я не могу сказать, что мы и Морено зацикливаемся на идее выплыть и спастись. Мы просто выходим и делаем свою работу. Работа тренера видна, мы играем с каждым соперником.

Его подход к делу мне импонирует. Работа с ним даёт толчок каждому игроку в развитии. Это просто прекрасно.

Морено возглавил «Сочи» в декабре 2023 года. Под его руководством «леопарды» один матч выиграли, четыре завершили вничью и один проиграли. В турнирной таблице РПЛ «Сочи» занимает последнее (16-е) место.

Литвинов в текущем сезоне провёл 21 матч и получил 5 жёлтых карточек.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Личка отреагировал на слухи о том, что он потерял контроль над раздевалкой
Сегодня, 13:09
Семак назвал главную проблему российского судейства
Сегодня, 11:52
Защитник «Спартака» Маслов рассказал о самом сложном моменте в карьере
Сегодня, 11:46
Игнатов рассказал, чему его научил Абаскаль
Сегодня, 11:25
Игрок «Балтики» Козлов: «Наша игра показывает, что мы не на своём месте»
Сегодня, 11:11
Роман Широков выделил общую проблему российских футболистов
Сегодня, 11:05
Все комментарии
Futurista
Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 11:19, ред.
Литвинов: "Это просто прекрасно"....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 11:01
Сочи вылетит.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 