Защитник «Сочи» Литвинов: «Работа с Морено даёт толчок каждому игроку»

Защитник «Сочи» поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера сочинцев .

Я не могу сказать, что мы и Морено зацикливаемся на идее выплыть и спастись. Мы просто выходим и делаем свою работу. Работа тренера видна, мы играем с каждым соперником.

Его подход к делу мне импонирует. Работа с ним даёт толчок каждому игроку в развитии. Это просто прекрасно.