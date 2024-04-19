Защитник «Сочи» Литвинов: «Работа с Морено даёт толчок каждому игроку»

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера сочинцев Роберта Морено.
Я не могу сказать, что мы и Морено зацикливаемся на идее выплыть и спастись. Мы просто выходим и делаем свою работу. Работа тренера видна, мы играем с каждым соперником.
Его подход к делу мне импонирует. Работа с ним даёт толчок каждому игроку в развитии. Это просто прекрасно.
Морено возглавил «Сочи» в декабре 2023 года. Под его руководством «леопарды» один матч выиграли, четыре завершили вничью и один проиграли. В турнирной таблице РПЛ «Сочи» занимает последнее (16-е) место.
Литвинов в текущем сезоне провёл 21 матч и получил 5 жёлтых карточек.