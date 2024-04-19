Защитник «Спартака» Маслов рассказал о самом сложном моменте в карьере

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сегодня, 11:46

Защитник «Спартака» рассказал о самом сложном моменте в своей карьере.

Был очень неприятный период. Наверное, самый тяжёлый в карьере. Мы разбирали игры с Тедеско и штабом — я проводил прекрасные матчи, всё получалось, но на равном месте случались автоголы. Это ещё и получилось клубком — проводишь хорошую игру, но всё перечеркивается одной ошибкой.

Маслов выступает за «Спартак» с зимы 2020 года. На его счету 70 матчей, гол, 4 голевых передачи и 15 жёлтых карточек. В текущем сезоне 24-летний центральный защитник провёл 4 игры и получил жёлтую карточку.