Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Защитник «Спартака» Маслов рассказал о самом сложном моменте в карьере

сегодня, 11:46

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал о самом сложном моменте в своей карьере.

Был очень неприятный период. Наверное, самый тяжёлый в карьере. Мы разбирали игры с Тедеско и штабом — я проводил прекрасные матчи, всё получалось, но на равном месте случались автоголы. Это ещё и получилось клубком — проводишь хорошую игру, но всё перечеркивается одной ошибкой.

Маслов выступает за «Спартак» с зимы 2020 года. На его счету 70 матчей, гол, 4 голевых передачи и 15 жёлтых карточек. В текущем сезоне 24-летний центральный защитник провёл 4 игры и получил жёлтую карточку.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Личка отреагировал на слухи о том, что он потерял контроль над раздевалкой
Сегодня, 13:09
Семак назвал главную проблему российского судейства
Сегодня, 11:52
Игнатов рассказал, чему его научил Абаскаль
Сегодня, 11:25
Игрок «Балтики» Козлов: «Наша игра показывает, что мы не на своём месте»
Сегодня, 11:11
Роман Широков выделил общую проблему российских футболистов
Сегодня, 11:05
Защитник «Сочи» Литвинов: «Работа с Морено даёт толчок каждому игроку»
Сегодня, 10:58
Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 12:52
Маслов.....дитятя компьютерных игр....)
112910415
112910415
сегодня в 12:13
вот этот период лучше не вспоминать !
LOpp
LOpp
сегодня в 11:59
я проводил прекрасные матчи... а потом я проснулся.
y7rfbd34q6zg
y7rfbd34q6zg
сегодня в 11:55
Автогол - это самое плохое, что может случиться в матче.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 