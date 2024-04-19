Игнатов рассказал, чему его научил Абаскаль

Полузащитник «Спартака» рассказал, чему его научил бывший главный тренер «красно-белых» .

Как отреагировали на увольнение Гильермо Абаскаля? Было просто обычное прощание, он приехал на базу, поговорил с командой. Расстались в спокойном ключе. Я говорил всегда, что благодарен всем, потому что когда новый человек приходит, он что-то новое даёт команде, всегда интересен опыт. Чему я научился у Гильермо? Я стал лучше прессинговать.