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Игнатов рассказал, чему его научил Абаскаль

сегодня, 11:25

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал, чему его научил бывший главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль.

Как отреагировали на увольнение Гильермо Абаскаля? Было просто обычное прощание, он приехал на базу, поговорил с командой. Расстались в спокойном ключе. Я говорил всегда, что благодарен всем, потому что когда новый человек приходит, он что-то новое даёт команде, всегда интересен опыт. Чему я научился у Гильермо? Я стал лучше прессинговать.

Ранее Игнатов сообщил, что команда понимает идею исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича.

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