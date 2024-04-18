«Байер» сыграл вничью с «Вест Хэмом» и вышел в 1/2 финала Лиги Европы

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вчера, 23:57

«Вест Хэм» и «Байер» сыграли вничью в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (1:1).

На 13-й минуте счёт открыл Майкл Антонио. Леверкузенцы отыгрались на 89-й — мяч забил Джереми Фримпонг.

По сумме двух поединков «Байер» выиграл со счётом 3:1 и вышел в полуфинал турнира, где встретится с «Ромой».