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«Байер» сыграл вничью с «Вест Хэмом» и вышел в 1/2 финала Лиги Европы

вчера, 23:57
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

«Вест Хэм» и «Байер» сыграли вничью в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (1:1).

На 13-й минуте счёт открыл Майкл Антонио. Леверкузенцы отыгрались на 89-й — мяч забил Джереми Фримпонг.

По сумме двух поединков «Байер» выиграл со счётом 3:1 и вышел в полуфинал турнира, где встретится с «Ромой».

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Стадион «Лондон Стэдиум»
Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Байер» (Леверкузен) в соцсети «X»
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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 00:14
Турниров все больше и больше...
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 00:12
Блин, как? Как они делают это? Уже который раз приписываю проигрыш Байеру, а потом открываешь сайт, а нет! Просто запредельная самоотдача! Красавцы!
Желаю им взять этот кубок, уж очень заслуживают.
Надеюсь, не раскупят весь состав - в следующем сезоне смогут тогда снова дать бой. Хаби крут, что не говори.
Grizly88
Grizly88 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:12
Да подзабыл про них, Лига конференция не в счет никогда не смотрел этот турнир, зачем для чего придуман не пойму
Palex
Palex ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 00:11, ред.
Это лишний раз доказывает, что примитивный, бестолковый футбол бей- беги, всегда проигрывает техничному, грамотному и системному футболу
Grizly88
Grizly88 ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 00:11
Немцам очень везет в этом сезоне, Ливерпуль и Арсенал перегрелись из за борьбы за Апл, Сити находу.
sihafazatron
sihafazatron ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 00:10
Пусть тренеришка за всех отдувается))
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:09
Надеюсь выиграют. Классная команда с классным тренером.
Incredulous
Incredulous ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 00:08
Все английские команды вылетели из Еврокубков, зато целых три немецких команды остаются в полуфиналах. Если честно, не припомню когда такое было.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 00:05, ред.
Вест Хэм конечно начал очень бодро, забили гол, и первый тайм просто возили Байер по газону. Но с такой активностью батареек молотобойцам хватило ровно на один тайм, после чего подопечные Алонсо перехватили преимущество, и взяли игру под контроль, доведя её до нужного себе результата. Классическое противостояние силового и интеллектуального футбола.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:04
Англичане вылетают из еврокубков, и это лучшая лига? Только Сити достоин до полуфинала хотя бы доходить, жаль их с Реалом так рано свели
Максим Горелов
Максим Горелов
сегодня в 00:04
Давайте признаем, Байер просто не умеет проигрывать!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:00
Ожидаемо.. Байер явный фаворит ЛЕ.
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