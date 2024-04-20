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«Манчестер Сити» обыграл «Челси» и вышел в финал Кубка Англии

сегодня, 21:15
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Манчестер Сити» переиграл «Челси» в полуфинале Кубка Англии (1:0).

Гол забил Бернарду Силва на 84-й минуте.

В финале турнира «горожане» сыграют с «Ковентри Сити» или «Манчестер Юнайтед».

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт football365.com
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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 23:49
Почему отдельный привет ? Привет не только Оливеру, но и ВАР.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 23:45
Непонятно наезды на Джексона.
Он в последние месяцы отлично играет, тащит мяч, зарабатывает фолы, сам моменты создает своим дриблингом.
Да, реализация хромает, но ему 22 года. но это буквально единственный его минус который со временем будет уменьшаться.
Как говорил Конте про Лукаку "это неограненный алмаз и сейчас у меня есть возможность его обработать".
всему свое время.
а так с победой, фанатов Манчестер Сити!
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 23:38
«Судье» Оливеру отдельный привет, мяч попадает чисто в руку Грилишу в штрафной, когда тот стоит в стенке, а он никак не реагирует, и даже углового не назначил 😁
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 23:33
МС с победой!
Джексон кривоногий и абсолютно без головы…2 выхода 1х1 запорол, и с 2х метров с головы засадил прямо в вратаря…
Nety
Nety ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 23:18
Так оба нажились на людях, только один всё ещё на коне, а другой уже нет. Так у кого скилы полезнее?)) Ладно уже о них, не один из них по нормальным человеческим ценностям буквы не стоят что бы о них писать. Я нам всем желаю нормальных людей у власти если это возможно.
balalay
balalay
сегодня в 23:15
Nety
Nety ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 23:11
Спасибо, и вам всего доброго.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 23:09, ред.
    allemz
    allemz ответ Nety (раскрыть)
    сегодня в 23:07
    Волк с Уолл-стрит вроде как проделал путь наверх благодаря своим хард и софт-скиллам, а Федуну хотя бы известны такие слова?)
    Первый создавал себе кормушку сам, второй присосался к ней по дружбе, полагаю, что разница существенная
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Nety (раскрыть)
    сегодня в 23:07
    )))))))) Умный проспится... Дальше знаешь.

    С тебя достаточно. Будь здоров.
    Nety
    Nety ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 23:04
    Такие как вы с дивана мир захватили, а вы найдете в наших реалиях 10 человек на склад Россиян, а потом можно уже будет говорить кто во сне, а кто не умеет объяснять.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Nety (раскрыть)
    сегодня в 23:03, ред.
    ...проблема нашего государства ...

    Ты что вообще пишешь, а ?!
    У нас нет государства!
    Nety
    Nety ответ allemz (раскрыть)
    сегодня в 23:00
    Кто в штате Газпрома в принципе не плохо живёт даже по европейским меркам, проблема нашего государства в том что у нас хоть что то осталось, а вокруг много голодных и злых государств которые раздули пузыри и вот вот лопнуту, наше правительство не может как условная Литва всё до копейки тратить на свою социалку и 2километра дорог, мы огромная страна с сундуком сокровищ, нас не оставят в покое.
    Для сравнения Франция 2 года брызжет о помощи кому то там, а выделили 2миллиарда. Вот они говорят о помощи оружием, откуда? У них нет денег что бы открыть завод. Все деньги до копейки уходят на социалку(не думаю что там нет коррупции) все держится на бизнесе ещё и монополизированном, а бизнес не готов на оборонку тратиться потому что нет гарантии что тут получится как в Ираке и Ливии, тем более прошлым летом обо76ись.
    Поймите, этот футбол, их западная жизнь, это все из поле, мы там не полноценные люди. Если они захотят они нас не пустят в УЕФА, захотят не пустят на олимпиаду.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
    сегодня в 22:58
    ...и таких как он - чуть ли не вся страна..., вся страна в летаргическом сне.
    allemz
    allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 22:55
    Забавно как у него носитель чемоданов Миллер вдруг прозрел и стал гением, когда идеи и инновации рождаются в пирамиде снизу вверх и в частности на операционном уровне управления, где работают уважающие себя топ-менеджеры, знающих себе цену, которую готова удовлетворить бездонная казна Газпрома)
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Nety (раскрыть)
    сегодня в 22:51
    Ты не умеешь объяснять ?! ))

    Мне в принципе не нужны объяснения там, где всё очевидно.
    Nety
    Nety ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 22:48
    Хм, Я наверное не умею объяснять, или вы не умеете читать
    allemz
    allemz ответ Nety (раскрыть)
    сегодня в 22:47
    Газпром настолько успешно кормит государство, что обрюхатило акционеров в 2022 году насаживанием на дивгэп, хотя до этого решения, подогревали интерес к большим вложениям и "кормили" обещаниям, причем на рынке были только российские физлица) З - Забота) А вслед за этим двойные выплаты выглядели жалким притворством, но справедливости ради, я на этом подзаработал)
    Nety
    Nety ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    сегодня в 22:42
    Я не говорю что он придумал что то сам, вот возьмём электричество что сделал Чубайс с ним? У нас регион(Дагестан) на каждом шагу ГЭС, так мы оказывается по электричеству дотационный регион, весе прошлое лето пол дня электричества не было. Что он сделал с корпорацией, и что такое Газпром.
    Я не оправдываю наших воровашек, но то что они уже научились управлять это факт, относительно многих европейских управленцев они не плохо смотрятся. Там пузырь на пузыре. Ещё один ковид и "цивилизованный мир" начнет ядерную в*йну против России что бы до наших ресурсов добраться.
    AgamagA_______
    AgamagA_______
    сегодня в 22:39
    Ожидаемо. МС справился с эмоциями после вылета из ЛЧ.
    Им ничего не остаётся кроме как победить в каждом матче.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Nety (раскрыть)
    сегодня в 22:39
    Какая другая история ?! Китай потребляет 90% нашего - твоего (!) металла; 70% твоей (!) древесины, 69% твоей (!) эл. энергии...

    Господи..., какая дремота!!!
    Nety
    Nety ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 22:35
    Ну Китай это другая история, там азиаты которые даже в 2024 году работают как лошади. Что не скажешь о нас.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Nety (раскрыть)
    сегодня в 22:33
    Не государство, а тех, кто у власти. Потому что последние 25 лет весь упор был на продажу нефтегазовых ресурсов, и оказалось, что в 2022 году зависимость бюждета от их продаж была больше (49%), чем в 2007, когда был пик благоденствия на этих продажах.

    На этом сделали всё своё благосостояние некоторые известные товарищи типа Ротенбергов (в общем они всё заработали как подрядчики "Газпрома"), но стране в целом это точно на пользу не пошло.

    Тем более, не стоит переоценивать вклад Миллера - ещё у СССР основной строкой доходов тоже был экспорт нефтепродуктов, только цены, увы, были ниже, иначе СССР распался бы гораздо позднее. Ничего изобретать ему не пришлось
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Nety (раскрыть)
    сегодня в 22:28, ред.
    В 2010-м я ездил на месяц в Китай и Гонконг.
    Если бы ты знал, кто такой Миллер и "короли" нашей металлургии в Китае, ты бы дико хохотал над тем, что ты тут написал.

    P.S. Знаешь, кто мы в глазах китайцев ? Мы - толпа голо.ж.ёпых де***лов, которая в лаптях ходит по своему золоту, думая, что оно не наше. Вот кто мы.
    Nety
    Nety ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    сегодня в 22:27
    Так в чём разница между Федуном и героем из фильма волк с Уолл-стрит? Не думаете же вы что его там ни кто не крышевал!? Взятка и лоббирование. Просто денег у них в десять раз больше вот и вся разница.
    shur
    shur ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    сегодня в 22:26
    ...ну, конечно, фамилии надо соответствовать....!
    Nety
    Nety ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 22:23
    А вообще вы зря недооцениваете наших "топ менеджеров" да жируют, да воруют, но тот же Миллер посмотрите на наш газовый сектор и условную металлургию, где наши доходы от металла и всего остального, а Газпром очень даже кормит наше государство. Эти сказки что у них там всё хорошо уже пора бы забыть. Государства все в долгах. А то что в футболе не тянем, так это их поле, мы играем по их правилам которые они меняют а не мы.
    Trogl Troglovic
    Trogl Troglovic
    сегодня в 22:22
    Челси кровь из носу нужен стабильный форвард, с этим бревном в атаке каши не сваришь. Осимхена если смогут уломать будет идеальный вариант.
    Elliada_
    Elliada_ ответ R. Carlos (раскрыть)
    сегодня в 22:21
    Напомни мне прошлый сезон Реала. Проиграли чемпионат кризисной Барсе и вылетели из ЛЧ с позором 4:0.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Nety (раскрыть)
    сегодня в 22:18
    Боэли заработал деньги через инвестиции, биржевые игры и т.п. Многие там проигрывают, кое-то выигрывает, и не обязательно благодаря огромному мастерству - часто благодаря везению. Но всё-таки нельзя сравнивать его с каким-нибудь лектором Федуном, которого бывший замминистра нефтяной промышленности по дружбе позвал пилить созданный им же под себя "Лукойл" или помощником олигарха-криминального авторитета, который воспользовался положением и присвоил его имущество.

    Единственное что тут можно сказать в пользу Абрамовича, что по Федуну уж точно видно, что он случайно попал в "большой бизнес", настолько нелепы и истеричны были его большинство интервью по "Спартаку" и его же стиль управления, а Абрамович - это всё-таки умелый манипулятор, который пролез наверх и добился своего.
    Гость
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