«Манчестер Сити» обыграл «Челси» и вышел в финал Кубка Англии

«Манчестер Сити» переиграл «Челси» в полуфинале Кубка Англии (1:0).
Гол забил Бернарду Силва на 84-й минуте.
В финале турнира «горожане» сыграют с «Ковентри Сити» или «Манчестер Юнайтед».
|Манчестер Сити1 : 0Челси
|Матч завершен
«Манчестер Сити» переиграл «Челси» в полуфинале Кубка Англии (1:0).
Гол забил Бернарду Силва на 84-й минуте.
В финале турнира «горожане» сыграют с «Ковентри Сити» или «Манчестер Юнайтед».
По судейству много вопросов конечно... Пенку в ворота сити надо было ставить за руку Грилиша, а чуть позже не дали вторую ЖК Кайседо! Ну, и плюс по игре не мало спорных вопросов.....
Мс с победой и выходом в финал!! хорошо бы дерби в финале увидеть!))
По судейству много вопросов конечно... Пенку в ворота сити надо было ставить за руку Грилиша, а чуть позже не дали вторую ЖК Кайседо! Ну, и плюс по игре не мало спорных вопросов.....
Мс с победой и выходом в финал!! хорошо бы дерби в финале увидеть!))
Боэли получил очередной щелчок по своему самолюбию.
Амбициозный и бездарный Джексон; абсолютно бестолковый, разукрашенный татушками, оснащённый одной извилиной в башке Мудрик, - квинтэссенция командного тупика в атаке Челси.
P.S. Всегда ненавидел Абрамовича и всю эту российскую олигархическую, воровскую нечисть..., однако то, что этот еврей талантливый управленец - не отнять.
Боэли получил очередной щелчок по своему самолюбию.
Амбициозный и бездарный Джексон; абсолютно бестолковый, разукрашенный татушками, оснащённый одной извилиной в башке Мудрик, - квинтэссенция командного тупика в атаке Челси.
P.S. Всегда ненавидел Абрамовича и всю эту российскую олигархическую, воровскую нечисть..., однако то, что этот еврей талантливый управленец - не отнять.