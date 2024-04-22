Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: стадионыЛига чемпионов 2023/2024

Финал Лиги чемпионов в 2028 году может пройти в Грузии

вчера, 21:43

Финал Лиги чемпионов в 2028 году может пройти в Тбилиси.

Власти Грузии подадут заявку на проведение матча. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе:

Мы подадим заявку на то, чтобы принять финал Лиги чемпионов 2028 года на новом стадионе, который будет построен.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: tass.ru
Стало известно, когда «Барселона» вернётся на «Камп Ноу»
19 апреля
«Эльче» планирует улучшить домашний стадион
18 апреля
Слухи«Челси» согласовал покупку домов ветеранов для расширения стадиона
10 апреля
«Наполи» будет играть на новом стадионе в 2027 году
08 марта
ОфициальноОдин из стадионов «Лилля» будет переименован в честь Эдена Азара
06 марта
Новый совладелец МЮ высказался о возможной судьбе стадиона «Олд Траффорд»
21 февраля
Сортировать
Все комментарии
shur
shur ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 17:09, ред.
...тоже самое происходило в московской коммунальной квартире
3 октября 1979 года, Я стирал бельё и слушал матч по радио,чуть всю квартиру не затопил водой из ванны,где бельё замачивалось ...
Оказываеися, это такой кайф болеть за наших на расстоянии, по матюгальнику...!!! Динамо Тб- Ливерпуль! 1/16 финала Кубок Чемпионов УЕФА...!
альсато
альсато ответ shur (раскрыть)
сегодня в 10:32
Когда Динамо Тбилиси выиграли КК, мне было 12ть лет..как сейчас помню! Мы с отцом уселись у телевизора (Славутичхя болею за ЦСКА, папа в то время за Динамо Тбилиси, это сейчас он за КРЫЛЫШКИ) в ожидании!...когда Володя забил-мы прыгали и орали так (благо у нас дом отдельный)...что наверняка слышал весь поселок!...Мама выбежали из кухни, думая, что со мной что то случилось!..и уже тоже вместе с нами смотрела матч!...а когда Виталик забил-мы уже ВСЕ вместе кричали до хрипоты, целовались и плясали!...Мы были самыми счастливыми людьми на свете!!!!
shur
shur
сегодня в 09:01
shur
shur
сегодня в 08:59
.....Гамарджоба Генацвале... 1936 года постройки, почти 55000 тысяч,
намоленный красивейшей игрой ребят, из тех ушедших поколений ,подслащённый голосом Катэ Махарадзе, слава грузинским динамовцам !!!
112910415
112910415
сегодня в 06:12
посмотрим, как у них получится со стадионом ...
идея интересная !
854snqas2fr7
854snqas2fr7
сегодня в 04:43
К тому времени благодаря американским друзьям там уже будет горячая точка.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:17
А что, очень разумное и толковое предложение!!!!!!! Полностью поддерживаю!!!!!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:04
может, Динамо Батуми вернет его в клуб))
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 22:58
Конфетку кинули
lotsman
lotsman
вчера в 22:33
Грузинам будет праздник.)
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:17
Может не значит что пройдёт
Capral
Capral ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 22:14
Плюсую и подтверждаю!!!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:12
У «ящика» скорее)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:10
и грузины строят 70 тысячник стадион английского типа, в окрестностях нового аэропорта. премьер министр страны заявил.
и првильно, что решено за городом строит стадион. все таки футбольные арены в черте города мало кому нужны.
а в будущем стадион может стать аналогом моногорода
Capral
Capral ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 22:10
Сидя на трибуне).
Yamata no Orochi
Yamata no Orochi
вчера в 22:06
Большой Груз для Грузии.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 21:53
Хвича будет доволен)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 