Финал Лиги чемпионов в 2028 году может пройти в Грузии

Финал Лиги чемпионов в 2028 году может пройти в Тбилиси.
Власти Грузии подадут заявку на проведение матча. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе:
Мы подадим заявку на то, чтобы принять финал Лиги чемпионов 2028 года на новом стадионе, который будет построен.
и првильно, что решено за городом строит стадион. все таки футбольные арены в черте города мало кому нужны.
а в будущем стадион может стать аналогом моногорода
и првильно, что решено за городом строит стадион. все таки футбольные арены в черте города мало кому нужны.
а в будущем стадион может стать аналогом моногорода