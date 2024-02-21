Новый совладелец МЮ высказался о возможной судьбе стадиона «Олд Траффорд»

Бизнесмен , который ранее стал одним из совладельцев «Манчестер Юнайтед», высказался о планах касательно домашнего стадиона МЮ «Олд Траффорд».

Наш план состоит в том, чтобы работать над реконструкцией, которая необходима, и которую мы могли бы себе позволить. Соберем небольшую рабочую группу, вероятно, уже на следующей неделе обговорим это, из людей, имеющих полезные навыки, и изучим, имеет ли смысл осуществление более масштабного проекта.

Насколько известно на данный момент, реконструкция «Олд Траффорд» может обойтись примерно в 1 млрд фунтов стерлингов или около того. В итоге получится отличный стадион, возможно, на 80 или 90 тысяч мест. Он не идеален, потому что приходится работать с объектом, который расположен впритык к железнодорожной линии, есть и другие факторы, мы не в идеальном мире. Но результат стоит того. «Манчестер Юнайтед» нужен стадион, достойный одного из крупнейших клубов мира, а на данный момент его нет.