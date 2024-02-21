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Новый совладелец МЮ высказался о возможной судьбе стадиона «Олд Траффорд»

вчера, 21:56

Бизнесмен Джим Рэтклифф, который ранее стал одним из совладельцев «Манчестер Юнайтед», высказался о планах касательно домашнего стадиона МЮ «Олд Траффорд».

Наш план состоит в том, чтобы работать над реконструкцией, которая необходима, и которую мы могли бы себе позволить. Соберем небольшую рабочую группу, вероятно, уже на следующей неделе обговорим это, из людей, имеющих полезные навыки, и изучим, имеет ли смысл осуществление более масштабного проекта.

Насколько известно на данный момент, реконструкция «Олд Траффорд» может обойтись примерно в 1 млрд фунтов стерлингов или около того. В итоге получится отличный стадион, возможно, на 80 или 90 тысяч мест. Он не идеален, потому что приходится работать с объектом, который расположен впритык к железнодорожной линии, есть и другие факторы, мы не в идеальном мире. Но результат стоит того. «Манчестер Юнайтед» нужен стадион, достойный одного из крупнейших клубов мира, а на данный момент его нет.

Рэтклифф подчеркнул, что в идеале он хотел бы иметь совершенно новый «северный стадион», который помог бы возродить район, и на котором «можно было бы проводить финал Кубка Англии, а не сосредотачивать все вокруг юга страны».

В идеальном мире, конечно, я бы поступил так, но в жизни приходится быть практичным. Женские команды могли бы играть на «Олд Траффорд». Там может проводить занятия академия. Некоторые местные клубы могли бы играть там, и «Олд Траффорд» стал бы общественным достоянием.

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Все комментарии
vumbxkdwe96f
vumbxkdwe96f
сегодня в 04:31
За миллиард можно построить и другой стадион.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 23:00
неужели это начало чего-то хорошего для МЮ?
shur
shur
вчера в 22:50
...да хоть на пустыре, только бы выигрывали, аминь!!!
Гость
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