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Стало известно, когда «Барселона» вернётся на «Камп Ноу»

сегодня, 10:12

На заседании совета директоров «Барселоны» была принято решение о том, что 15 декабря «сине-гранатовые» вернутся на свой стадион «Камп Ноу». Работы по реконструкции ведутся в достаточно высоком темпе, как неоднократно замечал президент каталонцев Жоан Лапорта.

Таким образом, «Барселона» сыграет на «Камп Ноу» один из последних матчей чемпионата перед перерывом на рождественские каникулы. По прогнозам, будет заполнено 60 процентов от общей вместимости (105 тысяч мест), то есть около 63 тысяч мест.

Окончательное завершение реконструкции «Камп Ноу» ожидается в 2026 году.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:39
ах, велика ли разница теперь ...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:15
Всё!
Футбольные виктории не за горами.
Хави поставьте манекены....
Гость
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