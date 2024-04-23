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В Колумбии фанат кинул нож в футболиста

вчера, 11:47
Индепендьенте МедельинЛоготип футбольный клуб Индепендьенте Медельин2 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико Насьональ (Медельин)Атлетико НасьональМатч завершен

В чемпионате Колумбии едва не произошла трагедия на футбольном матче.

Футболист «Атлетико Насьональ» Пабло Сеппелини пострадал во время поединка чемпионата Колумбии против «Индепендьенте Медельин» (2:2).

В добавленное ко второму тайму время Сеппелини готовился подать угловой, один из фанатов кинул в игрока нож. Предмет попал футболисту в голову, тот упал, арбитр приостановил игру.

Пострадавшему оказали помощь, с согласия игроков поединок доиграли. Пабло сообщил, что у него было небольшое кровотечение и образовалась шишка, госпитализация и наложение швов не потребовались.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:05
кошмарный, недопустимый случай !
суровое наказание необходимо ! (
Nyyrikki
Nyyrikki
вчера в 17:26
В Колумбии это возможно.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:55
Fan ID по-колумбийски
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 14:25
Понял. Согласен.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
lotsman
lotsman
вчера в 14:21, ред.
А то что камень, это хулиганство, а нож, как видно по кадру он открытый, это покушение, об этом не подумали? За это можно крупно поплатиться.)
sv_1969
sv_1969 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:14
Наверное подумали что камень это не эстетично)))
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:13
Ну это конечно.. Просто я прогнал по футбольной теме😁
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:13, ред.
Маэстро, этим роликом- Вы превзошли сами себя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Заявляю это- открыто и громогласно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Незабываемые Грибов, Крючков... Ну и конечно, про "очко", это, Грибов- в самую девятку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Настоящий партийный Человек, Идейная составляющая, некогда Великой страны!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И, как точно, он сказал про радиоточку, которую, и поныне, некоторые наши безответственные товарищи слушают, втихаря...

Вобщем, спасибо, наше, Советское, Вам- Дорогой Маэстро!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👌👌👌👌👌👌👌
lotsman
lotsman
вчера в 13:10
Зачем именно нож? Могли бы камень кинуть.
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 13:03
Да разве, только игрокам?
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:02
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:02
Да, Маэстро, да!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вот, оно- буржуазное влияние, недорезанных буржуинов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Уже тогда, Нона- это понимала!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Однако, Дружище, вспомните, как болелы Зенита кинули петарду в Шунина... Но, все-равно- буржуины опаснее, в свои происках!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо за прекрасное и незабываемое советское КИНО, Маэстро!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:59
Ужас конечно... В Колумбии вообще страшновато игрокам
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:54, ред.
Да да...Колумбия...Рим...Барселона )...британские футбольные хулиганы...

Capral
Capral
вчера в 12:42, ред.
Ничего удивительного, одно слово- Колумбия... Вспоминаю, Эскобара.
Помню, как однажды, в Риме, в игре Рома-Динамо Киев, болельщик Ромы швырнул зажигалку в арбитра и серьезно повредил судье висок, за что его команде был засчитан технарь 0:3.
Ну, а, в 1972г., в финале КК, в Барселоне, пострадал футболист московского Динамо Й.Сабо, которому, один из пьяных болельщиков Глазго нанес удар бутылкой по голове. Вобщем, футбол, давно стал небезопасным мероприятием и это- особенно неприятно...
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:34
Жесть! Девушка - боковой арбитр - испугалась не меньше футболиста! Дикость!
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