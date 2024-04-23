В Колумбии фанат кинул нож в футболиста

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вчера, 11:47

В чемпионате Колумбии едва не произошла трагедия на футбольном матче.

Футболист «Атлетико Насьональ» пострадал во время поединка чемпионата Колумбии против «Индепендьенте Медельин» (2:2).

В добавленное ко второму тайму время Сеппелини готовился подать угловой, один из фанатов кинул в игрока нож. Предмет попал футболисту в голову, тот упал, арбитр приостановил игру.

Пострадавшему оказали помощь, с согласия игроков поединок доиграли. Пабло сообщил, что у него было небольшое кровотечение и образовалась шишка, госпитализация и наложение швов не потребовались.