В Колумбии фанат кинул нож в футболиста

В чемпионате Колумбии едва не произошла трагедия на футбольном матче.
Футболист «Атлетико Насьональ» Пабло Сеппелини пострадал во время поединка чемпионата Колумбии против «Индепендьенте Медельин» (2:2).
В добавленное ко второму тайму время Сеппелини готовился подать угловой, один из фанатов кинул в игрока нож. Предмет попал футболисту в голову, тот упал, арбитр приостановил игру.
Пострадавшему оказали помощь, с согласия игроков поединок доиграли. Пабло сообщил, что у него было небольшое кровотечение и образовалась шишка, госпитализация и наложение швов не потребовались.
Помню, как однажды, в Риме, в игре Рома-Динамо Киев, болельщик Ромы швырнул зажигалку в арбитра и серьезно повредил судье висок, за что его команде был засчитан технарь 0:3.
Ну, а, в 1972г., в финале КК, в Барселоне, пострадал футболист московского Динамо Й.Сабо, которому, один из пьяных болельщиков Глазго нанес удар бутылкой по голове. Вобщем, футбол, давно стал небезопасным мероприятием и это- особенно неприятно...
Помню, как однажды, в Риме, в игре Рома-Динамо Киев, болельщик Ромы швырнул зажигалку в арбитра и серьезно повредил судье висок, за что его команде был засчитан технарь 0:3.
Ну, а, в 1972г., в финале КК, в Барселоне, пострадал футболист московского Динамо Й.Сабо, которому, один из пьяных болельщиков Глазго нанес удар бутылкой по голове. Вобщем, футбол, давно стал небезопасным мероприятием и это- особенно неприятно...