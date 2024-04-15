Спортдир «Оренбурга» о паводке: «Вода идёт на убыль, обстановка нормальная»

Спортивный директор «Оренбурга» сообщил, что ситуация с паводком в регионе не угрожает инфраструктуре клуба.

Вода идёт на убыль, обстановка нормальная. Угроз затопления стадиона нет, иначе бы мы не провели два домашних матча. Клуб и город как жил обычной жизнью, так и живёт. Никто из игроков и персонала клуба не пострадал, ни один из футболистов не живёт в зоне затопления. Всего-навсего прорвало плотину, это же не океан, поэтому вода точно к нам не подойдёт. У нас всё в спокойном режиме, как и было.