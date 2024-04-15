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Спортдир «Оренбурга» о паводке: «Вода идёт на убыль, обстановка нормальная»

сегодня, 14:13

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что ситуация с паводком в регионе не угрожает инфраструктуре клуба.

Вода идёт на убыль, обстановка нормальная. Угроз затопления стадиона нет, иначе бы мы не провели два домашних матча. Клуб и город как жил обычной жизнью, так и живёт. Никто из игроков и персонала клуба не пострадал, ни один из футболистов не живёт в зоне затопления. Всего-навсего прорвало плотину, это же не океан, поэтому вода точно к нам не подойдёт. У нас всё в спокойном режиме, как и было.

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Вещий
Вещий
сегодня в 14:17
С одной стороны хорошая новость но только для структуры клуба, а с другой стороны ... дамба конечно не океан, но утопила много чего...
Гость
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