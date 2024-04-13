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ГлавнаяНовостиПроисшествияФранция. Лига 1 2023/2024

В ПСЖ у Месси был конфликт с Хакими

сегодня, 12:20

У нападающего Лионеля Месси были напряжённые отношения с Ашрафом Хакими в ПСЖ.

На одной из тренировок в сезоне 2022/23 игроки даже общались на повышенных тонах. Разнимать футболистов пришлось вингеру Неймару и защитнику Серхио Рамосу.

Месси покинул ПСЖ летом 2023 года. Сейчас он выступает в США за «Интер Майами».

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 20:31
Месси в ПСЖ был обычным лохом, да и Неймар тоже. Как говорится: – «Чем меньше человек, тем govнистее»…
Karkaz
Karkaz
сегодня в 18:02
Месси все обижали в ПСЖ, не поклонялись ему и фанаты в лицо кричали то что думали, поэтому сбежал в Маями и дружков своих собрал, чтобы оды пели про него в интеревью)
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Laziale_Brest_BY (раскрыть)
сегодня в 16:35
Только за яркую игру и победу на ЧМ.
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY
сегодня в 15:51, ред.
это конечно не смешно и банально, но я не могу сдержаться - а золотой мяч будут за агрессию на Хакими выдавать?????
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 15:35
    Dauletbek
    Dauletbek
    сегодня в 15:31
    За этим стоял Мбаппе)) тихоря наблюдал.
    Romeo 777
    Romeo 777
    сегодня в 15:08
    Месси не конфликтный, это всё выдумки!
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 14:49, ред.
    Год назад надо было писать и видео показать)) и всем скопом на передачу к Малахову, там бы все и решили!)
    Бубнин
    Бубнин
    сегодня в 14:31
    Восседающий на облаке, наблюдая за тренировкой, божественный Лионель мог бы испепелить простого смертного, но проявил милосердие.
    e9dejv63zfa3
    e9dejv63zfa3
    сегодня в 14:13
    На бога нельзя повышать голос, Хакими не прав
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    сегодня в 14:11
    Дзюба с Пиняевым тоже повздорили.И что?Всех перечислять жизни не хватит
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Василий 50 (раскрыть)
    сегодня в 14:06, ред.
    Интересный вывод. Конфликт между двумя, неизвестно, кто начал, а виноват Месси. Браво, Василий ! И тут же "доброжелатели" аргентинца выскочили, как чёрти из табакерки. Вот народец.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 14:03
    К чему эта замшелая новость, покрытая налётом плесени ?
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 13:48
    А да помню...у Месси тогда еще травма была небольшая...наверное в табло получил)...
    112910415
    112910415
    сегодня в 13:39
    дело-то обычное, бытовое ..
    ssspartak
    ssspartak
    сегодня в 13:38
    Ну были и были, сейчас это никому не интересно.
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 13:35
    Ну поцапались в 2023 и что? Это сенсация?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 13:26
    Да не только Хакими...любой может забыть встать при появлении восьмикратного золотомячиста....или поклонится ему не достаточно низко при прощании после тренировки....
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 13:17
    И вот только сейчас это новость появилась... и кто же проболтался об этом???
    Capral
    Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    сегодня в 13:07
    Он, как обычно, сбегал за стремянкой, влез, кулачок показал и начал брызгать слюной. А вообще, удивительно- у пистона, просто мания прыгать на высоких людей. Вероятно, все-таки, определенная зависть к высоким людям у него имеется. Вот, и Рона, тоже- природа не обидела.
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    сегодня в 12:47
    Они на одном фланге играли, могли просто обсуждать какие-то свои взаимные перемещения по полю, дабы взаимодействие улучшить. На открытом пространстве общение легко может быть громким голосом и с жестикуляцией.
    Вообще нет ничего в этом, чтобы сделать их конфликтующими сторонами. Просто на имени Месси до сих пор можно хайповать.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    сегодня в 12:47
    Наверное, Хакими не меньше тренера "Монтеррея" мог бы рассказать, заплатили, чтобы молчал) Уверен, Месси и ему кулачонок под нос сунул, подпрыгнув, а тот не стерпел)
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 12:32
    Гном слишком высокомерный, Хакими и не выдержал.
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