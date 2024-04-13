В ПСЖ у Месси был конфликт с Хакими

У нападающего Лионеля Месси были напряжённые отношения с Ашрафом Хакими в ПСЖ.
На одной из тренировок в сезоне 2022/23 игроки даже общались на повышенных тонах. Разнимать футболистов пришлось вингеру Неймару и защитнику Серхио Рамосу.
Месси покинул ПСЖ летом 2023 года. Сейчас он выступает в США за «Интер Майами».
Вообще нет ничего в этом, чтобы сделать их конфликтующими сторонами. Просто на имени Месси до сих пор можно хайповать.
Вообще нет ничего в этом, чтобы сделать их конфликтующими сторонами. Просто на имени Месси до сих пор можно хайповать.