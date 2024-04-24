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Стал известен первый финалист азиатской Лиги чемпионов

вчера, 08:25

Саудовский «Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Аин» из Объединённых Арабских Эмиратов в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов АФК (2:1).

На 4-й минуте Рубен Невеш с пенальти открыл счёт. Гости отыгрались на 12-й — мяч забил Эрик. Победным для хозяев поля голом отметился Салем Ад-Даусари на 51-й.

В финал турнира вышел клуб из ОАЭ, одержавший по сумме двух встреч победу со счётом 5:4. В другом полуфинале «Ульсан Хьюндай» в первом поединке выиграл у команды «Йокогама Ф-Маринос» (1:0).

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Аль-Хиляль  Аль-Аин
Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Аль-Аин» в соцсети «X»
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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:04
двухраундовые финальные дуэли пройдут в мае.
Аль Аин Креспо (ОАЭ) - Йокогама (Япония)
самураи чуть было отдали финал в руки корейским тиграм.
вели 3-0, сами испортили игру с удаленией.
тигры резко наступили на камбэк, и быстро стало 3-2.
повезло японцам, что третий гол Ульсана был отменен.
в серии пеальти игроки Йокогама были точней.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 15:45
Хиляль не остановится пока не выиграет этот турнир.. Значит в следующем году у Насра опять не будет шансов.. Геша явно болел сейчас за Хиляль.. Хе... 😀☝️
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:39, ред.
Три дня назад такое было, спросил под новостью: "А в какой сборной он играл? Не помню его."Потом через день меня кто-то поправляет, что там такая информация есть. Смотрю - есть, но тогда не было. А он этого не знал.

Вчера был еще один случай, но характер ошибки был другой. Кто-то анонимно писал, что Ламин Ямаль защитник...))) Цитирую: "Смешно. 200 млн. за защитника... Нападающие стоящие будут стоить от миллиарда" https://www.soccer.ru/news/1377358/yamal-lamin-pari-sen-zhermen

Ну бывает, люди - или не смотрят футбол, либо невнимательны. Но скорее первое. Позицию Ламина можно перепутать, сказав, что он полузащитник - это максимум, но не защитник...))
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:29
Чемпионат Саудовской Аравии это пиар и ничего более. Ни один клуб из этой лиги даже в финал азиатской ЛЧ не смог выйти, а они еще в европейскую хотят. Нечего им там делать! А на клубном ЧМ саудовский клуб вообще африканцы выбили. Вот он реальный уровень футбола в СА. До европейских ТОП-5 лиг им как пешком до луны, что бы там ни говорил Роналду.
Expert soccer
Expert soccer ответ Рой Макай (раскрыть)
вчера в 13:55
Не так давно рубились Аль Наср с Интером Майями, верблюды как детей америкашек раскатали то ли 5:0 то ли 6:0. И не поймешь после этого кто сильнее
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 13:13
И это сильнейший клуб чемпионата СА? Не справился с командой, у которой состав в разы дешевле. Уровень песочной лиги сразу виден. Тот же МЛС как по мне более интересный и конкурентноспособный, несмотря на заявления местного персонального болельщика Хвичи, что там играют одни гинекологи и кочегары.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:21
Но суть моего комментария вообщем то не меняетя.
На сайте очень много комментариев по заголовкам, ради набора очков.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 11:45
Новость была неправильно написана, её поправили - изначально было написано, что "Аль-Хиляль" прошёл дальше, отсюда и комментарии такие.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 11:38
Давно заметил, что очень много пользователей оставляют комментария прочитав только заголовок и даже не вникают в новость.
Байкал-38
Байкал-38 ответ mv88hd6bq49j (раскрыть)
вчера в 11:35
Улыбнуло!!!
Хиляль фаворит чего? Турнира из которого вылетел?
Маг_тм
Маг_тм ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 11:32
Мне лично интереснее смотреть это, чем РПЛ, там хотя бы мировые звезды, не плохая игра. Очень скучно у нас, в принципе понятно кто станет чемпионом, и никто не участвует в еврокубках.
Incredulous
Incredulous
вчера в 11:00
Это кто вообще такие?
Что кому-то действительно интересен этот дворовой футбол?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:49
Аль Аин вышел в финал АЛЧ и ждет победителя пары Йокогама (Япония) = Ульсан (Корея)
mv88hd6bq49j
mv88hd6bq49j
вчера в 10:32
Хиляль сейчас один из фаворитов
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis
вчера в 10:10
Даже в этом чемпионате у Роналду нет шансов.
Garrincha58
Garrincha58 ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 10:09
Аль-Хиляль вылетел так что болей и дальше
drug01
drug01
вчера в 10:00
Финал покажет силу этой команды!!!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 09:48
Буду болеть за Аль Хиляль !
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:08
Футбол ОАЭ не очень-то на слуху...
Но они играют и выигрывают.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 09:05
Почему их не показывают на "Матч-ТВ"?
112910415
112910415
вчера в 08:48
они и победят, ибо сильно крутые !
Вещий
Вещий
вчера в 08:32
Посмотри как сумеют сыграть в финале
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:27
Аль-Хиляль нахиляет всем...
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