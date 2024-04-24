Стал известен первый финалист азиатской Лиги чемпионов

Саудовский «Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Аин» из Объединённых Арабских Эмиратов в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов АФК (2:1).
На 4-й минуте Рубен Невеш с пенальти открыл счёт. Гости отыгрались на 12-й — мяч забил Эрик. Победным для хозяев поля голом отметился Салем Ад-Даусари на 51-й.
В финал турнира вышел клуб из ОАЭ, одержавший по сумме двух встреч победу со счётом 5:4. В другом полуфинале «Ульсан Хьюндай» в первом поединке выиграл у команды «Йокогама Ф-Маринос» (1:0).
Аль Аин Креспо (ОАЭ) - Йокогама (Япония)
самураи чуть было отдали финал в руки корейским тиграм.
вели 3-0, сами испортили игру с удаленией.
тигры резко наступили на камбэк, и быстро стало 3-2.
повезло японцам, что третий гол Ульсана был отменен.
в серии пеальти игроки Йокогама были точней.
Аль Аин Креспо (ОАЭ) - Йокогама (Япония)
самураи чуть было отдали финал в руки корейским тиграм.
вели 3-0, сами испортили игру с удаленией.
тигры резко наступили на камбэк, и быстро стало 3-2.
повезло японцам, что третий гол Ульсана был отменен.
в серии пеальти игроки Йокогама были точней.
Вчера был еще один случай, но характер ошибки был другой. Кто-то анонимно писал, что Ламин Ямаль защитник...))) Цитирую: "Смешно. 200 млн. за защитника... Нападающие стоящие будут стоить от миллиарда" https://www.soccer.ru/news/1377358/yamal-lamin-pari-sen-zhermen
Ну бывает, люди - или не смотрят футбол, либо невнимательны. Но скорее первое. Позицию Ламина можно перепутать, сказав, что он полузащитник - это максимум, но не защитник...))
Вчера был еще один случай, но характер ошибки был другой. Кто-то анонимно писал, что Ламин Ямаль защитник...))) Цитирую: "Смешно. 200 млн. за защитника... Нападающие стоящие будут стоить от миллиарда" https://www.soccer.ru/news/1377358/yamal-lamin-pari-sen-zhermen
Ну бывает, люди - или не смотрят футбол, либо невнимательны. Но скорее первое. Позицию Ламина можно перепутать, сказав, что он полузащитник - это максимум, но не защитник...))
На сайте очень много комментариев по заголовкам, ради набора очков.
На сайте очень много комментариев по заголовкам, ради набора очков.
Хиляль фаворит чего? Турнира из которого вылетел?
Хиляль фаворит чего? Турнира из которого вылетел?
Что кому-то действительно интересен этот дворовой футбол?
Что кому-то действительно интересен этот дворовой футбол?
Но они играют и выигрывают.
Но они играют и выигрывают.