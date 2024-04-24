Стал известен первый финалист азиатской Лиги чемпионов

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вчера, 08:25

Саудовский «Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Аин» из Объединённых Арабских Эмиратов в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов АФК (2:1).

На 4-й минуте Рубен Невеш с пенальти открыл счёт. Гости отыгрались на 12-й — мяч забил Эрик. Победным для хозяев поля голом отметился Салем Ад-Даусари на 51-й.