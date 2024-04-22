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«Реал» вырвал победу в матче с «Барселоной»

сегодня, 00:08
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Реал» одолел «Барселону» в матче 32-го тура Ла Лиги (3:2).

Андреас Кристенсен вывел гостей вперед на 6-й минуте. Винисиус Жуниор реализовал пенальти на 18-й и сравнял счет. Фермин Лопес на 69-й вновь обеспечил каталонцам преимущество. На 73-й Лукас Васкес вернул равенство на табло, а победный гол на 90+1-й забил Джуд Беллингем.

После поединка «сливочные» лидируют в таблице чемпионата Испании (81 пункт), «сине-гранатовые» идут на 2-м месте (70 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт managingmadrid.com
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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 00:49
Две последние игры очень хорошо показали его ценность) Понимаю, почему Анчелотти называл его лучшим левым защитником мира по игре в защите)
Incredulous
Incredulous ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:47
Менди в принципе отличный защитник, но мы привыкли, что в Реале крайние защитники - это всегда латерали, которые техничны и отлично поддерживают атаку, а Менди - это более классический защитник, который хорошо играет в обороне, и слабо в атаке. Скажем так защитник старой школы. Но вот, что что, а закрыть свой фланг он умеет.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:44
Через игру "Жирона" - "Барселона" как раз) Там и выяснят рамсы) А так всё непредсказуемо.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:42
Ещё не факт, что Барселона удержит второе место, учитывая их оставшиеся матчи. Конечно, если Жирона не будет ерундой страдать...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 00:41
Я имею в виду, разве мы знаем, что ВАР не смотрел перспективу сверху? Режиссер трансляции выводит то, что считает нужным, а не то, что в данный момент смотрят помощники в комнате ВАР.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ 3ton (раскрыть)
сегодня в 00:41
Вопросов к такому судейству, ВАР, ракурсов с разных сторон много. Поражение Реала в класико неизбежно.
Там я буду повторять их же слова)) не умеете проигрывать, не признаете поражение....
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Guankin (раскрыть)
сегодня в 00:35
Пенальти не было. Модрич не получил ни одной жёлтой, он бы играл по-другому, если сидел на жёлтой. Рукой срывает атаку, сбивает, а судья не хочет видеть упорно.
Дело даже не в гонке, а в чистоте фиксации нарушений.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:33
Всегда показывали картинку по тв. ВАР теперь смотрят скрытно от других глаз?
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 00:31
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Incredulous (раскрыть)
    сегодня в 00:30
    😁😁😁
    Guankin
    Guankin ответ AgamagA_______ (раскрыть)
    сегодня в 00:29, ред.
    Всего один спорный момент в матче - это не засчитанный гол Барсы. И даже ничья ничего в турнирном раскладе принципиально бы не изменила. Реал пижонил и играл с большим запасом.
    S.L.I.P.
    S.L.I.P. ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    сегодня в 00:28
    Я вас умоляю. В одном случае выставленная нога во весь ее рост, во втором случае пятая точка :)
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ AgamagA_______ (раскрыть)
    сегодня в 00:28, ред.
    При чём тут показывать повторы, у судей свой доступ к камерам, они повторы по ТВ, что ли, смотрят? В конце концов, это специалисты Ла Лиги их устанавливают.
    AgamagA_______
    AgamagA_______ ответ Incredulous (раскрыть)
    сегодня в 00:25
    Выигрывать уметь тоже надо, а не с помощью судей.
    Показывать нужно повторы чтоб вопросов не было.
    Мяч пересёк линию, был гол? Нырок Васкеса - не пенальти, а жёлтая. Вам хочется верить, что всё было чисто.
    Но выглядит смешно.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ S.L.I.P. (раскрыть)
    сегодня в 00:24
    Есть ещё момент, что у Вини и Родриго синегрия, а вот с Браимом наоборот. У Браима с Лукасом Васкесом, Феде и Джудом синергия как раз. Поэтому так хорошо уже не раз работает игра, когда на одном фланге Вини и Родриго вдвоем, на другом эти товарищи. Бразильские хоумис на своей волне, приходится Анчи тут лавировать.
    eleven LC
    eleven LC ответ AgamagA_______ (раскрыть)
    сегодня в 00:24
    Наверно самый молодой лучший игрок матча?
    Ладно,не грусти
    Вспомни прошлое,болелщикам барсы щас только это и остаётся!
    А мы подождём полуфинал лч и чемпионство!
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    сегодня в 00:23
    Там не только Челси, есть ещё и ПСЖ (6-1), Эспаньол и много других команд. Но они (фанаты) считают, что это правильно было))
    FERIS
    FERIS
    сегодня в 00:23
    Классико уже конечно не то как раньше.
    Не тот накал страстей.
    Даже вне зависимости какое место и с каким отрывом занимали команды,всё равно шла рубка,а часто и драка до последней секунды.
    Классико всегда был принципиальным матчем между непримиримыми соперниками из Реала и Барселоны.
    3ton
    3ton
    сегодня в 00:23, ред.
      Incredulous
      Incredulous ответ AgamagA_______ (раскрыть)
      сегодня в 00:23
      Стандартная ситуация: если проигрываешь, а признавать поражение не умеешь, кричи: Перес всё купил! Даже Хави придерживается этого золотого правила Барселоны.
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      сегодня в 00:22
      Только на самом деле не одна концепция, а концепция и её отсутствие - у "Барселоны" хаос - это стабильность, если бы Менди был готов и съел бы Ямаля (а он это бы сделал, он самый атлетичный игрок команды), то тогда вообще не знаю, что "Барселона" бы делала, а так Ямаль всё-таки по факту один держал нерв напряжения.
      Guankin
      Guankin ответ S.L.I.P. (раскрыть)
      сегодня в 00:22
      Сразу видно, что матчи не смотрите. Браим выглядит хорошо на фоне Родриго только потому, что тот играет справа, а не слева, плюсом обычно выходит на замену против уставших соперников. А еще есть химия между Родри и Вини, когда они чувствуют друг друга даже не смотря на поле.
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец.
      сегодня в 00:22
      Как я и говорил до матча..
      Очередной проигрыш в большом матче. Нету у этой команды характера.. напрочь отсутствует. Как и в первом круге, проиграли в самой концовке. Они вообще знают что такое максимальная концентрация?
      Болельщиков Реала с победой и чемпионством, это уже можно сказать официально.
      Сливочные испытывали огромные проблемы походу сезона, но они достойно преодолели все трудности. Очень много матчей играли вообще без ЦЗ, Анчи проявлял смекалку. Меньше всех пропустили, больше всех забили. Более чем заслуженно победили в чемпионате.
      Ну а Барселоне нужно готовиться к новому сезону. Пригласить нового специалиста, который не будет в сложных ситуациях пинать разные вещи и удаляться, а руководить командой до конца. Хотелось конечно опытного тренера, но посмотрим кто придёт)
      В любом случае, желаю каталонцам удачи! При любом раскладе, болеем за Барсу)
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      сегодня в 00:21
      но надо признать, эти поражения не сломают каталонский дух Барсы, и никакой Реалу не по силу.
      каталонцы никогда не станут играть от обороны с 7 игроками защитниками, как было однажды на Сантьяго Бернабеу при Моуриньо)))))
      рано поздно, клуб разберется своими финансовыми проблемами, и снова посадит всех испанских клубов в стойло.
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответ S.L.I.P. (раскрыть)
      сегодня в 00:21
      Кстати, да, Браим с замены хорошо выходит. Возможно, это связано с физическими данными.
      AgamagA_______
      AgamagA_______ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
      сегодня в 00:21
      С кем красиво играет? Каталонских детей? Против МС что было?
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
      сегодня в 00:20
      Слева*
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ
      сегодня в 00:20, ред.
      В корне не согласен с мнением большинства на предмет того, что Реал не заслужил победу. Игроки в поле, может и да, но тренер (Анчи) сделал всё для этого. Ведь сегодня одна игровая концепция опять превзошла другую.
      У Реала против молодых и шустрых барселонских пацанов был один вариант выиграть, - это играть вторым номером и беречь силы на контратаки.

      Как говорит мудрый Моуриньо: "Если команда играет во владение, а не в моменты для взятия, она всегда (при прочих равных) проигрывает, потому как ошибается больше и быстрее теряет силы".
      Ну и как тут не согласиться с Особенным ?
      S.L.I.P.
      S.L.I.P. ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      сегодня в 00:20
      Так в этом и вопрос - зачем его выпускают справа?
      Загадка еще сложнее, потому что Браим в старте тоже не оч успешен.
      sihafazatron
      sihafazatron ответ sihafazatron (раскрыть)
      сегодня в 00:18
      Да так картинку выкинул просто поржать)) Мне как-то все равно на классико! все равно Жирона-чемпик!))
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