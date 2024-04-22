«Реал» вырвал победу в матче с «Барселоной»

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сегодня, 00:08

«Реал» одолел «Барселону» в матче 32-го тура Ла Лиги (3:2).

Андреас Кристенсен вывел гостей вперед на 6-й минуте. Винисиус Жуниор реализовал пенальти на 18-й и сравнял счет. Фермин Лопес на 69-й вновь обеспечил каталонцам преимущество. На 73-й Лукас Васкес вернул равенство на табло, а победный гол на 90+1-й забил Джуд Беллингем.

После поединка «сливочные» лидируют в таблице чемпионата Испании (81 пункт), «сине-гранатовые» идут на 2-м месте (70 очков).