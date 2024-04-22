«Реал» вырвал победу в матче с «Барселоной»

«Реал» одолел «Барселону» в матче 32-го тура Ла Лиги (3:2).
Андреас Кристенсен вывел гостей вперед на 6-й минуте. Винисиус Жуниор реализовал пенальти на 18-й и сравнял счет. Фермин Лопес на 69-й вновь обеспечил каталонцам преимущество. На 73-й Лукас Васкес вернул равенство на табло, а победный гол на 90+1-й забил Джуд Беллингем.
После поединка «сливочные» лидируют в таблице чемпионата Испании (81 пункт), «сине-гранатовые» идут на 2-м месте (70 очков).
Васкес MVP, ругать кого-то из "Реала", учитывая усталось после МС, сложно, хотя Кама и Рюдигер очень слабо сыграли, да и Лунин ошибался.
Васкес MVP, ругать кого-то из "Реала", учитывая усталось после МС, сложно, хотя Кама и Рюдигер очень слабо сыграли, да и Лунин ошибался.
Лукас лорд Васкес похоже ждал этот матч весь год. Вообще очень возмужал во всех смыслах. Надо оставлять. Сужу не только по этому матчу.
Винисиус. Как же нужен нап, которому Вини будет отдавать передачи. Как же прискорбно уже пять лет Вини выглядит в завершении. Ну не его это.
Браим. Как обычно не понятно, почему играет Родриго, а не он. Но тут сложно.
Пропустили два достаточно нелепых гола. Но первый - очень красивая подача. Кстати, попахивает скандалом с Альмерией ) это удивительно - оказывается, при навесах напы опираются на спины защищающихся??? :))
Держись, команда. Немного осталось. Вы - молодцы.
Лукас лорд Васкес похоже ждал этот матч весь год. Вообще очень возмужал во всех смыслах. Надо оставлять. Сужу не только по этому матчу.
Винисиус. Как же нужен нап, которому Вини будет отдавать передачи. Как же прискорбно уже пять лет Вини выглядит в завершении. Ну не его это.
Браим. Как обычно не понятно, почему играет Родриго, а не он. Но тут сложно.
Пропустили два достаточно нелепых гола. Но первый - очень красивая подача. Кстати, попахивает скандалом с Альмерией ) это удивительно - оказывается, при навесах напы опираются на спины защищающихся??? :))
Держись, команда. Немного осталось. Вы - молодцы.