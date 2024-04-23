«Арсенал» разгромил «Челси» на «Эмирейтс»

«Арсенал» обыграл «Челси» на «Эмирейтс» в перенесённом матче 29-го тура АПЛ со счётом 5:0.
За «канониров» отличились Леандро Троссард (4'), Бен Уайт (52', 70') и Кай Хаверц (57', 65').
По итогу матча «Арсенал» идёт на первом месте, имея 77 очков. «Челси» остаётся на 9-м месте с 47 очками в активе.
или разгромы, или избиения, как с Вест Хэмом или Шеффилдом с Бернли.
и даже Ньюкасл с Ливерпулем пострадали.
ясно, что примеру, аутсайдер АПЛ Шеффилд практически не имел шансов против такого Арсенал...но Челси...как это случилось,Челси?
Почеттино попытается им объяснить, что это неправильно, что так делать нельзя.
а они думают, что это шутка.
ну, так Арсенал всегда умел так шутить, с намеком на пошлости 5-0.
скромняга Артета , конечно, скажет, что это было невероятное выступление его команды, которое закончилось очень красивой победой.
и отметит, что нужно отдать должное сопернику, который поначалу прекрасно оборонялся и заставил канониров попотеть в 1 тайме.
справедливости ради, Челси сами довели себя до такой драмы, надеясь играть
так же "аккуратно" в обороне и во втором тайме.)))
нельзя так отдавать мяч Арсеналу - должно быть какое то владение мячом.
поздравляю, Арсенал, красивой победой!
чемпионская гонка продолжается!
или разгромы, или избиения, как с Вест Хэмом или Шеффилдом с Бернли.
и даже Ньюкасл с Ливерпулем пострадали.
ясно, что примеру, аутсайдер АПЛ Шеффилд практически не имел шансов против такого Арсенал...но Челси...как это случилось,Челси?
Почеттино попытается им объяснить, что это неправильно, что так делать нельзя.
а они думают, что это шутка.
ну, так Арсенал всегда умел так шутить, с намеком на пошлости 5-0.
скромняга Артета , конечно, скажет, что это было невероятное выступление его команды, которое закончилось очень красивой победой.
и отметит, что нужно отдать должное сопернику, который поначалу прекрасно оборонялся и заставил канониров попотеть в 1 тайме.
справедливости ради, Челси сами довели себя до такой драмы, надеясь играть
так же "аккуратно" в обороне и во втором тайме.)))
нельзя так отдавать мяч Арсеналу - должно быть какое то владение мячом.
поздравляю, Арсенал, красивой победой!
чемпионская гонка продолжается!
Сезон и без этого рекордного разгрома был провален. А ведь недавно надеялся, что все антирекорды уже позади. Хоть и в обороне слабые но начали забивать. Да еще появился бомбардир лидер.
Но игра с уставшими МС показала, что еще будут худшие матчи. И недолго пришлось ждать. Вроде отыграли с горем пополам первую половину, а во второй посыпались все. И забивать некому и отбиваться тем более.
А Арсенал с рекордной победой над раненными Челси! Но не думаю, что шейхи теперь отдадут первенство. Арсенал и в свой юбилейный (20 лет без чемпионства!) не смогут завоевать корону АПЛ. Хотя кто его знает, мяч круглый и это футбол, все может быть.
Хаверц.. так обрадовался забитым голам... Ну да ладно, позади уже его синее прошлое. В Челси он как нынешний ДЖексон собирал все не хорошие пожелания, но в нужный момент выстреливал. А Джексон и в нужный и в не нужный не стреляееет)
Болельщикам синих терпения, а клубу удачи в следующем сезоне. С каким тренером, это уже посмотрим. Все зависит от капризов и хотелки Боели и Ко. Но точно нужен цементирующий центральный защитник (может Фофана поправится?) и ЗАБИВАЮЩИЙ центрнап.
Сезон и без этого рекордного разгрома был провален. А ведь недавно надеялся, что все антирекорды уже позади. Хоть и в обороне слабые но начали забивать. Да еще появился бомбардир лидер.
Но игра с уставшими МС показала, что еще будут худшие матчи. И недолго пришлось ждать. Вроде отыграли с горем пополам первую половину, а во второй посыпались все. И забивать некому и отбиваться тем более.
А Арсенал с рекордной победой над раненными Челси! Но не думаю, что шейхи теперь отдадут первенство. Арсенал и в свой юбилейный (20 лет без чемпионства!) не смогут завоевать корону АПЛ. Хотя кто его знает, мяч круглый и это футбол, все может быть.
Хаверц.. так обрадовался забитым голам... Ну да ладно, позади уже его синее прошлое. В Челси он как нынешний ДЖексон собирал все не хорошие пожелания, но в нужный момент выстреливал. А Джексон и в нужный и в не нужный не стреляееет)
Болельщикам синих терпения, а клубу удачи в следующем сезоне. С каким тренером, это уже посмотрим. Все зависит от капризов и хотелки Боели и Ко. Но точно нужен цементирующий центральный защитник (может Фофана поправится?) и ЗАБИВАЮЩИЙ центрнап.