«Арсенал» разгромил «Челси» на «Эмирейтс»

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вчера, 23:55

«Арсенал» обыграл «Челси» на «Эмирейтс» в перенесённом матче 29-го тура АПЛ со счётом 5:0.

За «канониров» отличились (4'), (52', 70') и (57', 65').

По итогу матча «Арсенал» идёт на первом месте, имея 77 очков. «Челси» остаётся на 9-м месте с 47 очками в активе.