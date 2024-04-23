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«Арсенал» разгромил «Челси» на «Эмирейтс»

вчера, 23:55
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)5 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Арсенал» обыграл «Челси» на «Эмирейтс» в перенесённом матче 29-го тура АПЛ со счётом 5:0.

За «канониров» отличились Леандро Троссард (4'), Бен Уайт (52', 70') и Кай Хаверц (57', 65').

По итогу матча «Арсенал» идёт на первом месте, имея 77 очков. «Челси» остаётся на 9-м месте с 47 очками в активе.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:46
Чисто по английски, не попрощавшись...)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:01
Хаверца продали, чтоб от него Почеттино и Ко банки загребали. У Боэли ума палата! КрасавЧег!
A.S.A
A.S.A ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 09:12
Добрый день,земляк! Azkan(имени к сожалению не знаю), все наладится и на вашей улице будет праздник, главное продолжать верить в команду! У нас тоже были падения и разгромные поражения, нас тоже "пинали" все кому не лень, но теперь наше время давать сдачу!
Боули конечно же тот еще 7, но мы тоже так про Кронке говорили и гнали его, но вот, Артета и Ко доказали, что и с Кронке можно дружить....
Надеюсь ваше пике не окажется затяжным, и синие снова станут одними из главных претендентов на победу в АПЛ!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:57
Для начала поздравлю всех пушкарей с победой! Уверенно переиграли Челси и теперь готовимся к Шпорам! По игре скажу так, 5-0 это сильно, могло быть еще крупнее, но и этого достаточно.
Челси....Поч выдал 3 конкурентных матча против Сити, но почему нельзя играть всегда??? Были матчи, в которых синим просто не везло, но сегодня просто вообще без шансов продули.
Не знаю что с синими будет дальше, надеюсь вернутся
balalay
balalay
сегодня в 08:42
и этот арсенал проиграл баварии? серьезно?
вы видели как арсенал каждый год вылетает из еврокубков? как спортинг сделал из артеты посмешище голом с центра поля?
вот я никогда этого артету не пойму что это за диковинный зверь
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:39
Никому уже не нужный разгром 🤷‍♂️
xfhpt259ab8b
xfhpt259ab8b
сегодня в 06:40
Вот он истинный уровень Челси на сегодня.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 06:31
С победой, Арсенал!
tb4va7envw26
tb4va7envw26
сегодня в 06:11
Арсенал выдал прекрасный матч.
112910415
112910415
сегодня в 05:39
вот это мощь !
azkan
azkan
сегодня в 01:16, ред.
Хорошо, что не посмотрел игру на прямую. Нервы сберег. И полностью согласен с мальчиком-фанатом Челси: Не нужна ваша футболка...

Сезон и без этого рекордного разгрома был провален. А ведь недавно надеялся, что все антирекорды уже позади. Хоть и в обороне слабые но начали забивать. Да еще появился бомбардир лидер.
Но игра с уставшими МС показала, что еще будут худшие матчи. И недолго пришлось ждать. Вроде отыграли с горем пополам первую половину, а во второй посыпались все. И забивать некому и отбиваться тем более.

А Арсенал с рекордной победой над раненными Челси! Но не думаю, что шейхи теперь отдадут первенство. Арсенал и в свой юбилейный (20 лет без чемпионства!) не смогут завоевать корону АПЛ. Хотя кто его знает, мяч круглый и это футбол, все может быть.
Хаверц.. так обрадовался забитым голам... Ну да ладно, позади уже его синее прошлое. В Челси он как нынешний ДЖексон собирал все не хорошие пожелания, но в нужный момент выстреливал. А Джексон и в нужный и в не нужный не стреляееет)
Болельщикам синих терпения, а клубу удачи в следующем сезоне. С каким тренером, это уже посмотрим. Все зависит от капризов и хотелки Боели и Ко. Но точно нужен цементирующий центральный защитник (может Фофана поправится?) и ЗАБИВАЮЩИЙ центрнап.
Loki Sigurd
Loki Sigurd
сегодня в 00:26
Арсенал с победой!
prw3xrz3m9qn
prw3xrz3m9qn
сегодня в 00:17
Теперь ждём осечки от Сити
Master Shake
Master Shake
сегодня в 00:06
До чемпионства 4 матча!
Тристан
Тристан
сегодня в 00:01
Канониры сыграли в свою игру и это дало результат. Но обольщаться не стоит, без Палмера и Нкунку Челси беззубый юнец для любого соперника из топ-3.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:01
в 2024 году случались матч-дэй, когда с Арсеналом страшно пересекаться.
или разгромы, или избиения, как с Вест Хэмом или Шеффилдом с Бернли.
и даже Ньюкасл с Ливерпулем пострадали.
ясно, что примеру, аутсайдер АПЛ Шеффилд практически не имел шансов против такого Арсенал...но Челси...как это случилось,Челси?
Почеттино попытается им объяснить, что это неправильно, что так делать нельзя.
а они думают, что это шутка.
ну, так Арсенал всегда умел так шутить, с намеком на пошлости 5-0.
скромняга Артета , конечно, скажет, что это было невероятное выступление его команды, которое закончилось очень красивой победой.
и отметит, что нужно отдать должное сопернику, который поначалу прекрасно оборонялся и заставил канониров попотеть в 1 тайме.
справедливости ради, Челси сами довели себя до такой драмы, надеясь играть
так же "аккуратно" в обороне и во втором тайме.)))
нельзя так отдавать мяч Арсеналу - должно быть какое то владение мячом.
поздравляю, Арсенал, красивой победой!
чемпионская гонка продолжается!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:59
К сожалению, все эти разгромы - пустое с учётом того, что всё зависит от МС, а у них непреодолимых соперников не осталось. Осталось на пернатых соседей молиться)
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 23:59
Канониры молодцы. Их чемпионство будет хорошим исходом для многих.
А у нас новая волна "тренер аутов"
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:58
План "выпускаю Палмера, а уж он всё порешает как-нибудь" сегодня не сработал ввиду непреодолимых обстоятельств.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:56
У элитного тренера нет цели, у него есть только путь))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:56
Челси без Палмера совсем плох..
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