«Интер» обыграл «Милан» и досрочно стал чемпионом Италии

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вчера, 23:43

«Интер» в гостях обыграл «Милан» (2:1) в матче 33-го тура Серии А.

Первый гол в игре на 18-й минуте забил защитник «Интера» Франческо Ачерби. На 49-й минуте Маркус Тюрам удвоил преимущество гостей. На 80-й минуте защитник «Милана» Фикайо Томори отыграл один гол. В дополинтельное ко второму тайму время красные карточки получили Тео Эрнандес и Давиде Калабрия из «Милана», а также Дензел Думфрис из «Интера».

«Интер» идёт на 1-м месте (86 очков), «Милан» занимает 2-е место (69 очков). Таким образом, за 5 туров до конца чемпионата «Интер» досрочно стал чемпионом Италии.

«Интер» выиграл чемпионат Италии в 20-й раз в истории. В предыдущий раз команда становилась чемпионом в кампании 2020/21.