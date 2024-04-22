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«Интер» обыграл «Милан» и досрочно стал чемпионом Италии

вчера, 23:43
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Интер» в гостях обыграл «Милан» (2:1) в матче 33-го тура Серии А.

Первый гол в игре на 18-й минуте забил защитник «Интера» Франческо Ачерби. На 49-й минуте Маркус Тюрам удвоил преимущество гостей. На 80-й минуте защитник «Милана» Фикайо Томори отыграл один гол. В дополинтельное ко второму тайму время красные карточки получили Тео Эрнандес и Давиде Калабрия из «Милана», а также Дензел Думфрис из «Интера».

«Интер» идёт на 1-м месте (86 очков), «Милан» занимает 2-е место (69 очков). Таким образом, за 5 туров до конца чемпионата «Интер» досрочно стал чемпионом Италии.

«Интер» выиграл чемпионат Италии в 20-й раз в истории. В предыдущий раз команда становилась чемпионом в кампании 2020/21.

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Интер»
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Все комментарии
balalay
balalay ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 16:19
сейчас эти цифры имеют такой же вес как и в 20 игр или 15
Incredulous
Incredulous ответ balalay (раскрыть)
сегодня в 15:35
А какое это имеет значение? Тогда Серия А состояла из 18 команд, сейчас из 20, соответственно количество игр увеличилось, но для объективного сравнения важно, чтобы количество игр совпадало. Вы представили данные на 34 игры, вот после следующего тура и сравним статистику.
balalay
balalay ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 15:26
а что чемпионат уже закончился?
Incredulous
Incredulous ответ balalay (раскрыть)
сегодня в 13:18
А считать мы умеем?))

В первом случае: 72 - 65 = 7 очков
Во втором случае: 82 - 71 = 11 очков

На сегодняшний день:
Интер - 86 очков
Милан - 69 очков

86 - 69 = 17 очков
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 13:16
Однозначно!!! Худший, Атлетико, я видел, только в 1986г., в финале КК...
Incredulous
Incredulous ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:12
И это при том, что Атлетико сейчас в своей, наверное, худшей форме за последние лет десять.
balalay
balalay
сегодня в 10:37, ред.
чемпионат 2002/2003
1 Ювентус 34 игры 72 очка
2 Интернационале 34 игры 65 очков

чемпионат 2003/2004
1 Милан 34 игры 82 очка
2 Рома 34 игры 71 очко

не помнят они )))
интер как обычно выезжает на взятках...
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 10:26
Второй год подряд- полное отсутствие конкуренции в Серии А. Преимущество Интера над остальными, не столько за счёт величия Интера, сколько слабости конкурентов... Атлетико наглядно показал, что представляет из себя чемпион Италии...
Incredulous
Incredulous ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:16
Да уж, это больше смахивает на Лигу 1, хотя даже там сейчас разрыв поменьше. Даже при полном господстве Ювентуса в своё время, таких разрывов между первой и второй командами я не помню в Серии А.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 10:02
Интеру там нету равных
Рой Макай
Рой Макай
сегодня в 10:00
Вдвойне обидно, что имея такой запас по очкам в чемпионате, Интер умудрился вылететь на ранней стадии ЛЧ от такой дворовой команды, которая по итогу вылетела от еще более дворовой. Сейчас бы вместо БД в полуфинал Интер, и было бы другое дело. А то так один из полуфиналов выглядит каким-то неполноценным.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:55
Вот тут народ пишет "огненный матч"!)
Хочется спросить:
- Господа! Вы игру смотрели?
Интер играл в пол силы, а сколько "верняков" промазали....?)
Тюрам вообще..., такое ощущение, что ему сказали, дескать не позорь Милан...
А то что в концовке боднулись... - из приличия))
Да и Милан походу не собирался играть, всплеск после забитого, но очнулись - выигрывать нельзя... Почти скучный матч, за исключением перепасовки игроков чемпионов.
Интеристов с победой и второй звездой!
balalay
balalay
сегодня в 09:03
на последней добавленной минуте при угловом удар рукой в лицо получил Калабрия, но вместо пенальти его вопрос судье вызывал - красную карточку самому Калабрии
мда... я не хочу больше смотреть итальянский футбол
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:58
По сути, всем уже было понятно, что чемпионом станеи именно Интер, но сегодня они официально сделали это, да еще как!!!? Переиграли в дерби Милан! Такое чемпионство еще более слаще, еще более запоменающееся!!!
По игре, да и по сезону вцелом, Интер был сильнее всех, что доказал в матчах с прямыми конкурентами и вполне заслуженно завоевал юбилейное, двадцатое скудетто!!! Всех болельщиков Интера поздравляю с этим чемпионством! Персонально рад за Санчеса и Мхитаряна!!!
Roger Young
Roger Young
сегодня в 08:31
Поздравляю Интер с заслуженным чемпионством!
матос
матос
сегодня в 08:17
Всех Интеристов с победой и юбилейным , 20м скудетто!!! Браво Интер! Спасибо любимой команде, которая хоть и заставляет часто нервничать и долго ждать крупных успехов, но зато когда приходит к триумфу, то делает это грандиозно!!! Интер - первая команда в Италии, оформившая Скудетто в Дерби! FORZA INTER , вперед к новым победам!!!
ps Сенси сидя на больничном либо на скамье , стал чемпионом))
Amellus Amellus
Amellus Amellus
сегодня в 07:47
Интер поздравляю! Forza!
амурец
амурец
сегодня в 07:00
Интер просто был лучшим в сериАле
yzt45254qsv2
yzt45254qsv2
сегодня в 06:48
В этом сезоне Интер на голову сильнее всех.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 03:01
Посмотрим на Интер в ЛЧ
soccer player 1
soccer player 1
сегодня в 01:32
Стать чемпионом на родном стадионе Джузеппе Миацца в гостях на Сан Сиро, дорогого стоит. С чемпионством Интер!!!
Флибустьер Джонии
Флибустьер Джонии
сегодня в 00:45
Поздравляю всех интеристов с 20 скудетто. Сегодня город Милан в черно синих цветах
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
сегодня в 00:26
в относительно далеком 2007 году, я познокомился с такой командой как Интер
столько времени прошло
с тех пор в команде было много хориших и топ футболистов
были хорошие времена и требл с Великим Жозу
были ужастные периоды длившиеся почти 10 лет
но ни разу не было чувства, что не хочется больше болеть за этот клуб

я влюбился в эти цвета
я влюбился в эту эмблему (еще старую) с одной звездой
и теперь спустя 17 лет боления за этот клуб, будет 2 звезды
я оченб люблю этот клуб
но теперь,я буду вдвойне любить этот клуб!
FORZA INTER!!
Campione d'italia!!

всех черно-синих братьев с чемпионством!!!
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 00:13
Поздравляем нерадзури!!..
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 00:09
Вторая звезда! полностью заслужено в этом сезоне. равных не было!
darq
darq
сегодня в 00:06
Forza inter, campione d'italia
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:01
было ясно, что на данный момент Интер намного сильнее Милана, и не важно, выездная игра или нет.
Buona Sera ragazzi. договариваться никто не будет, я порешал:
сказал Индзаги и сделал. (есть 9 трофей в карьере)
так Интернационале досрочно завоевал 20-ее скудетто Италии, и долгожданная вторая звезда именно сегодня ночью упала на эмблему миланского клуба!
так как никто не догонит эту блестящую команду.
Индзаги доказал делом, что он как тренер, состоялся. браво, чемпион!
ну а Милан будет бороться с Ювентусом за 2 строчку.
сам матч прошел предсказуемо. хотя и горячо как обычно между этими клубами.
Интер стал не особо напрягаться, но чуть-чуть нерадзурри ради фанатов
забили 2 гола. пропустили только один гол. ведь было Миланское дерби все таки.
еще раз, поздравляю, болельщиков Интера. это скудетто по праву заслуженное.
Теперь игроки и тренер проедут в автобусе с открытым верхом от Сан-Сиро до Миланского собора. Там же пройдет диджей-сет.
и народ гуляет зажигает вместе со своими героями! Форца Интер!
Capral
Capral
вчера в 23:48
Позор итальянскому футболу!!! Второй год подряд, чемпион становится известным уже после 1-го круга!!! Отставание второй команды от первой 20 очков!!! Позорище!!!
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 23:45
Ох, огненный матч во всех смыслах слова!!!

Поздравляю с Чемпионством Интер, и в частности, Симоне Инзаги и Генриха Мхитаряна, который провел какой-то феноменальный сезон!!!
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