«Интер» обыграл «Милан» и досрочно стал чемпионом Италии

«Интер» в гостях обыграл «Милан» (2:1) в матче 33-го тура Серии А.
Первый гол в игре на 18-й минуте забил защитник «Интера» Франческо Ачерби. На 49-й минуте Маркус Тюрам удвоил преимущество гостей. На 80-й минуте защитник «Милана» Фикайо Томори отыграл один гол. В дополинтельное ко второму тайму время красные карточки получили Тео Эрнандес и Давиде Калабрия из «Милана», а также Дензел Думфрис из «Интера».
«Интер» идёт на 1-м месте (86 очков), «Милан» занимает 2-е место (69 очков). Таким образом, за 5 туров до конца чемпионата «Интер» досрочно стал чемпионом Италии.
«Интер» выиграл чемпионат Италии в 20-й раз в истории. В предыдущий раз команда становилась чемпионом в кампании 2020/21.
Buona Sera ragazzi. договариваться никто не будет, я порешал:
сказал Индзаги и сделал. (есть 9 трофей в карьере)
так Интернационале досрочно завоевал 20-ее скудетто Италии, и долгожданная вторая звезда именно сегодня ночью упала на эмблему миланского клуба!
так как никто не догонит эту блестящую команду.
Индзаги доказал делом, что он как тренер, состоялся. браво, чемпион!
ну а Милан будет бороться с Ювентусом за 2 строчку.
сам матч прошел предсказуемо. хотя и горячо как обычно между этими клубами.
Интер стал не особо напрягаться, но чуть-чуть нерадзурри ради фанатов
забили 2 гола. пропустили только один гол. ведь было Миланское дерби все таки.
еще раз, поздравляю, болельщиков Интера. это скудетто по праву заслуженное.
Теперь игроки и тренер проедут в автобусе с открытым верхом от Сан-Сиро до Миланского собора. Там же пройдет диджей-сет.
и народ гуляет зажигает вместе со своими героями! Форца Интер!
Buona Sera ragazzi. договариваться никто не будет, я порешал:
сказал Индзаги и сделал. (есть 9 трофей в карьере)
так Интернационале досрочно завоевал 20-ее скудетто Италии, и долгожданная вторая звезда именно сегодня ночью упала на эмблему миланского клуба!
так как никто не догонит эту блестящую команду.
Индзаги доказал делом, что он как тренер, состоялся. браво, чемпион!
ну а Милан будет бороться с Ювентусом за 2 строчку.
сам матч прошел предсказуемо. хотя и горячо как обычно между этими клубами.
Интер стал не особо напрягаться, но чуть-чуть нерадзурри ради фанатов
забили 2 гола. пропустили только один гол. ведь было Миланское дерби все таки.
еще раз, поздравляю, болельщиков Интера. это скудетто по праву заслуженное.
Теперь игроки и тренер проедут в автобусе с открытым верхом от Сан-Сиро до Миланского собора. Там же пройдет диджей-сет.
и народ гуляет зажигает вместе со своими героями! Форца Интер!
столько времени прошло
с тех пор в команде было много хориших и топ футболистов
были хорошие времена и требл с Великим Жозу
были ужастные периоды длившиеся почти 10 лет
но ни разу не было чувства, что не хочется больше болеть за этот клуб
я влюбился в эти цвета
я влюбился в эту эмблему (еще старую) с одной звездой
и теперь спустя 17 лет боления за этот клуб, будет 2 звезды
я оченб люблю этот клуб
но теперь,я буду вдвойне любить этот клуб!
FORZA INTER!!
Campione d'italia!!
всех черно-синих братьев с чемпионством!!!
столько времени прошло
с тех пор в команде было много хориших и топ футболистов
были хорошие времена и требл с Великим Жозу
были ужастные периоды длившиеся почти 10 лет
но ни разу не было чувства, что не хочется больше болеть за этот клуб
я влюбился в эти цвета
я влюбился в эту эмблему (еще старую) с одной звездой
и теперь спустя 17 лет боления за этот клуб, будет 2 звезды
я оченб люблю этот клуб
но теперь,я буду вдвойне любить этот клуб!
FORZA INTER!!
Campione d'italia!!
всех черно-синих братьев с чемпионством!!!