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Капитан ЖФК ЦСКА вышла на поле в футболке с цитатой Салиховой

вчера, 14:52

Игроки ЖФК ЦСКА вышли на поле перед началом матча 7-го тура Суперлиги со «Спартаком» в футболках с цитатами людей, скептически относящихся к их деятельности.

Акция посвящена борьбе против буллинга в женском футболе.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 15:58
Поддерживаю полностью!!!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:57, ред.
Я уж подумал, что кто то из мужского ЦСКА присоединился к акции.
Девушкам быть в партаках это зашквар полный.
Сразу пропадает интерес к таким, а тут даже и представить, что то... жуть короче.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 15:43, ред.
Можете меня обвинить в буллинге или чём то там ещё, но я против подобных акций, точнее названий.
Извините, но это позор какой то!!!
Что бы узнать, что это за буллинг такой мне пришлось искать значение этого слова.
Оказывается по нашему это травля.
Давайте у нас в России разговаривать на понятном языке, на нашем русском.
Слово буллинг больше на какое то извращение похоже.
Интерес
Интерес
вчера в 15:32
А проще можно??? Без буль-булей? В великом русском языке не хватает слов для описания столь сложного процесса???
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:56, ред.
А загорелые улыбаются и даже не в курсе че происходит))))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:55
На третьей фотке на футболке написано "Короткая стрижка не для девочки"! С написанным не согласен конечно, но тот человек, который надел эту майку и в правду больше похож на мальчика!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:54
Это же надо было придумать такое словечко... :)
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