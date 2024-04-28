Капитан ЖФК ЦСКА вышла на поле в футболке с цитатой Салиховой

Игроки ЖФК ЦСКА вышли на поле перед началом матча 7-го тура Суперлиги со «Спартаком» в футболках с цитатами людей, скептически относящихся к их деятельности.
Акция посвящена борьбе против буллинга в женском футболе.
Игроки ЖФК ЦСКА вышли на поле перед началом матча 7-го тура Суперлиги со «Спартаком» в футболках с цитатами людей, скептически относящихся к их деятельности.
Акция посвящена борьбе против буллинга в женском футболе.
Девушкам быть в партаках это зашквар полный.
Сразу пропадает интерес к таким, а тут даже и представить, что то... жуть короче.
Девушкам быть в партаках это зашквар полный.
Сразу пропадает интерес к таким, а тут даже и представить, что то... жуть короче.
Извините, но это позор какой то!!!
Что бы узнать, что это за буллинг такой мне пришлось искать значение этого слова.
Оказывается по нашему это травля.
Давайте у нас в России разговаривать на понятном языке, на нашем русском.
Слово буллинг больше на какое то извращение похоже.
Извините, но это позор какой то!!!
Что бы узнать, что это за буллинг такой мне пришлось искать значение этого слова.
Оказывается по нашему это травля.
Давайте у нас в России разговаривать на понятном языке, на нашем русском.
Слово буллинг больше на какое то извращение похоже.