Капитан ЖФК ЦСКА вышла на поле в футболке с цитатой Салиховой

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вчера, 14:52

Игроки ЖФК ЦСКА вышли на поле перед началом матча 7-го тура Суперлиги со «Спартаком» в футболках с цитатами людей, скептически относящихся к их деятельности.

Акция посвящена борьбе против буллинга в женском футболе.