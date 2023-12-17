«Женщины не должны говорить о футболе». Бартон, Снейдер и Киган набросились на девушек

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вчера, 17:32

Пока они болтают, игру АПЛ будет судить женщина.

Оценивать важно по мастерству

Одаренность играет роль, но во всем остальном футбольные профессии не отличаются от других. Арбитрами, тренерами и спортивными журналистами легко могут быть женщины, в том числе в мужской версии популярного вида спорта. У 45-летних мужиков в средней форме – описание классического судьи, нет физического преимущества перед женщинами на десять лет моложе. А если говорим о тренерской работе, то между бывшими футболистами, которые двух слов связать не могут, и женщинами с задатками сильных менеджеров логично выбирать вторых.

Разница пока лишь в массовости. В мире сотни тысяч мужчин пытались стать успешными футбольными тренерами разного уровня, выбор намного шире. И пока нет сотен тысяч женщин с тренерским опытом. Тут как в кино. Актеров и актрис изначально было поровну. По качеству у них одинаково плохих и хороших, средний уровень женщин сейчас чуть выше. А вот женщин в режиссуре намного меньше.

Но любая девушка, которой доверяют десятки миллионов долларов в Голливуде, где следят за прибылью, прекрасно знает, что требования к ней выше, чем к мужчинам. Провал не забудут, как многим парням. Поэтому странно слышать от Бартона, бывшего игрока «Манчестер Сити», жесткие придирки к комментаторшам:

Женщины не должны говорить о мужской игре. Любой мужчина, который слушает женщин в качестве комментаторов или ведущих, должен проверить голову. Только евнухи со мной не согласятся.

Как правильно сказал один тренер: когда бывшего футболиста забывают, то старается попасть в заголовки. Поздравляем Джоуи, у него получилось. Но Бартон, как и Кевин Киган, который заявил, что ему «неприятно слышать разговоры женщин об игре сборной Англии» – аутсайдеры и маргиналы. Не стали сильными тренерами, у них нулевые знания о тактике и фактах.

Стоило бы игнорировать подобные слова, вот только в комментариях в Англии и других странах немало фанатов похожей позиции. Значит, надо выкорчевать сексизм, ведь женщины ближе к мужскому футболу, чем раньше. Наставница женской сборной Англии рассматривалась как кандидатка на замену Саутгейту, а ещё под Рождество в мужской АПЛ появится первая женщина, которая отработает главной в поле.

Нужны женщины-комментаторы

Кейт Эбдо – ведущая футбольного шоу с Анри, Каррагером и Ричардсом, по уровню анализа футбола намного выше, чем Черданцев. Небо и земля. Разница заметнее, чем между Дзюбой и Роналду. Эбдо говорит на многих языках, у нее потрясающее чувство юмора. Быстрее реагирует в прямом эфире, чем другие ведущие. Эбдо всегда готова к разговорам о футболе, она его любит. Журналистка мирового класса с зарплатой в 140 000 долларов в год.

Эбдо не хуже Линекера по мастерству как ведущая, но у Гари зарплата в 25 раз выше. Надеемся, со временем появятся комментаторши, оцененные каналами по достоинству. Мужчины выходили в эфиры пьяными, не готовыми к матчам, несли чушь, особенно приглашенные эксперты. Ошибок у комментаторов немало, и это нормально. Но если женщина за микрофоном оговорится или ошибется, то об этом будут бубнить целую неделю.

Во всем остальном никакой разницы. Особенно смешат придирки к тембру голоса женщин. Во-первых, у многих мужчин писклявые голоса. Во-вторых, есть звукорежиссеры. В-третьих, на телевидении полно комментаторов с неприятными голосами. Дискриминация по голосу ещё глупее, чем дискриминация по полу, к которой скатился бывший владелец «Спартака» Червиченко. Заявил, что не хочет видеть женщин в мужском футболе в любой профессии.

Напомним, этот человек выгнал Романцева, доверял тренерам Чернышеву и Скале, а потом отдал акции Федуну. И даже с «Химками» Червиченко не справился. А вот Снейдер заявил, что никто не будет доверять в раздевалке тренерше в мужском футболе. А бездарному тренеру ван Бастену доверяли? Дело не в женском или мужском поле, а в конкретном человеке.

Арбитры-мужчины провалились

Надо расширять базу потенциальных сильных рефери, в том числе, за счет девушек. Нормальные мужчины любят и уважают женщин, начиная с мамы и сестры, заканчивая подругой или женой. Равенство в правах не дискуссия, а закон. Поэтому всем смелым девушкам в мужском футболе – на любом уровне и в любой профессии, всяческая поддержка и пожелание реализовать таланты.

Не существует гениев, есть трудолюбивые люди с опытом в отдельной сфере, которая им подходит по характеру и характеристикам. Как только у женщин будет много тысяч часов в аналитике, судействе и тренерском ремесле в футболе, то не только бывшая управляющая делами «Челси» Грановская и посредница Пимента окажутся среди самых влиятельных людей в мужском футболе в новом веке.

Предвзятость — это фактор, который будет мешать любой женщине в качестве тренера мужской команды. Но полно ужасных тренеров, комментаторов и арбитров мужского пола. Судить надо по профессионализму, в тренерских штабах в клубах Лиги чемпионов уже встречаются женщины. Если 40-летняя рефери Ребекка Уэлч окажется неготовой к скоростям АПЛ , то это не потому, что она женщина, а по другой причине.

Судить лучшую лигу мира сложно любому человеку, особенно если накануне загулял в отеле в Саудовской Аравии. После Уэлч придут другие женщины со свистками, ещё выше классом. Это понятно по уровню мастерства лучших футболисток, за двадцать лет они прошли колоссальный путь к профессионализму. В женском футболе появились деньги, вид спорта становится популярным. Сразу вырос класс команд, всё больше школьниц играют, скаутинг намного качественнее, чем раньше.

Футбол это бизнес из сферы развлечений. Если работник подходит и приносит деньги – его нанимают. Но Снейдер, Киган, Червиченко и Бартон не являются успешными менеджерами и аналитиками. Активно выступают за закрытие женщинам дверей, которые им не принадлежат. Нет никаких причин не допускать девушек к анализу мужского вида футбола, только через практику получим новых интересных специалистов.