Медведев: «Сегодня „Зенит“ укротил коней»

Председатель правления футбольного клуба «Зенит» прокомментировал победу женской команды клуба в чемпионате России. В последнем туре «Зенит» победил ЦСКА , перед встречей у коллективов было равное количество очков.

Погода повлияла, зимняя погода, неидеальное поле, хотя его приводили в порядок, но снег, к счастью, пошел уже после финального свистка — в честь победы. У нас клуб включает в себя разнообразные команды, это футбольный клуб «Зенит», женская команда, гандбол, баскетбол, будем доказывать, Санкт-Петербург — это спортивная столица России. Можем сегодня сказать, что коней укротили.