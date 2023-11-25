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Медведев: «Сегодня „Зенит“ укротил коней»

25 ноября 2023, 00:14

Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал победу женской команды клуба в чемпионате России. В последнем туре «Зенит» победил ЦСКА, перед встречей у коллективов было равное количество очков.

Погода повлияла, зимняя погода, неидеальное поле, хотя его приводили в порядок, но снег, к счастью, пошел уже после финального свистка — в честь победы. У нас клуб включает в себя разнообразные команды, это футбольный клуб «Зенит», женская команда, гандбол, баскетбол, будем доказывать, Санкт-Петербург — это спортивная столица России. Можем сегодня сказать, что коней укротили.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
25 ноября в 11:38
Давно уже доказано, что больше всего людей портят - это власть и большие деньги. Классический пример полной моральной деградации руководства Газпрома и Зенита. А Медведеву с его отвратительной рожей не лишне напомнить " От тюрьмы и сумы не зарекайся, братан". Сядешь точно, время придет.
sihafazatron
sihafazatron
25 ноября в 10:34
А почему не сказал так: "Бомжихи обыграли лошадок"???
RamonCSKA
RamonCSKA
25 ноября в 09:35
Яркий пример ,низкого интеллектуального развития "элиты".
1)нарушение этики в отношении соперника
2)кони не дикие хищники, которых укрощают.
3) он говорит эти вещи в адрес девушек
Igo0rek
Igo0rek
25 ноября в 09:04
Существует элементарная этика, которая не позволяет официальным лицам говорить подобные вещи. Но почему-то для российского (и не только) футбола, это чуждо.
Алексей Куприянов
Алексей Куприянов
25 ноября в 09:02, ред.
Газпром в лице питерской группироки захватившимй всё народное достаяние обыгрывает нищий народ
Garrincha58
Garrincha58
25 ноября в 08:45
укротить можно тигров львов но коней нельзя их можно обуздать
Karkaz
Karkaz
25 ноября в 08:29
По современным феминистским правилам надо было сказать лошадей)
Василий 50
Василий 50
25 ноября в 07:00
Большие деньги оказались сильнее.
Байкал-38
Байкал-38 ответ adekvat (раскрыть)
25 ноября в 04:39
adekvat
adekvat ответ zuc6ef28ax74 (раскрыть)
25 ноября в 04:34
Если быть еще последовательней не коней а кобыл.
Варвар7
Варвар7
25 ноября в 02:21, ред.
Во первых поздравления женской команде Зенита с победой. Но а про "коней" из уст Медведева явный перебор, даже как то "ухо режет"- тем более это была Женская команда..)
zuc6ef28ax74
zuc6ef28ax74
25 ноября в 02:14
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