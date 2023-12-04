Женская сборная России U17 сыграла вничью с Парагваем

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сегодня, 09:14

Товарищеский матч между женскими юниорскими сборными России и Парагвая (игроки до 17 лет) закончился со счетом 2:2 . Встреча прошла в парагвайском городе Ипане.

В составе российской команды забитыми мячами отметились Арина Кадигроб (3-я минута) и Анастасия Каратаева (57). У сборной Парагвая отличились Татьяна Мендес (34) и Диана Кабрера (71). Команды провели между собой второй матч. В первой игре сильнее были россиянки (4:1).

Женские сборные России (основная, молодежная и юниорская) с 25 ноября по 5 декабря проводят сборы в Парагвае.