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Женская сборная России U17 сыграла вничью с Парагваем

сегодня, 09:14

Товарищеский матч между женскими юниорскими сборными России и Парагвая (игроки до 17 лет) закончился со счетом 2:2 . Встреча прошла в парагвайском городе Ипане.

В составе российской команды забитыми мячами отметились Арина Кадигроб (3-я минута) и Анастасия Каратаева (57). У сборной Парагвая отличились Татьяна Мендес (34) и Диана Кабрера (71). Команды провели между собой второй матч. В первой игре сильнее были россиянки (4:1).

Женские сборные России (основная, молодежная и юниорская) с 25 ноября по 5 декабря проводят сборы в Парагвае.

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Россия
Источник: tass.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:49
парагвайцам повезло увидеть много российского женского футбола
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:13
Молодцы девчонки,с победой!!!
gfmgbtamar4z
gfmgbtamar4z
сегодня в 09:44
Ну хоть кто-то и хоть в, пардон, какой-то ипаной Ипане, но играет международные матчи
ОПС
ОПС
сегодня в 09:38
Главное, что сборы есть и играют. Это хорошо.
t8f9zt7yq5hm
t8f9zt7yq5hm
сегодня в 09:28
Желаю женской юниорской сборной России по футболу удачи на сборах и успешной подготовки к новым матчам!
Вещий
Вещий
сегодня в 09:19
Ну что сказать... нужно было выигрывать...
6pd44xzeytza
6pd44xzeytza
сегодня в 09:17
Женский футбол теперь будет в приоритете
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