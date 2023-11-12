Легенда женского футбола Рапино получила травму в прощальном матче

Американская футболистка Меган Рапино получила травму в начале последнего поединка в своей карьере.
Всего через три минуты после начала финального матча NWSL между командами «ОЛ Рейн» и «Готэм ФК» 38-летняя футболистка упала на землю в связи с бесконтактной травмой. Позднее Рапино сообщила, что получила повреждение ахилла.
«ОЛ Рейн» уступил «Готэму» 1:2, и Рапино, таким образом, упустила возможность выиграть чемпионат NWSL впервые в своей карьере.
Рапино провела 203 матча за сборную США и забила 63 гола. На ее счету две золотые медали женского ЧМ, а также победа на Олимпиаде. В 2019 году она получила женский «Золотой мяч».