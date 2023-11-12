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Легенда женского футбола Рапино получила травму в прощальном матче

вчера, 14:01

Американская футболистка Меган Рапино получила травму в начале последнего поединка в своей карьере.

Всего через три минуты после начала финального матча NWSL между командами «ОЛ Рейн» и «Готэм ФК» 38-летняя футболистка упала на землю в связи с бесконтактной травмой. Позднее Рапино сообщила, что получила повреждение ахилла.

«ОЛ Рейн» уступил «Готэму» 1:2, и Рапино, таким образом, упустила возможность выиграть чемпионат NWSL впервые в своей карьере.

Рапино провела 203 матча за сборную США и забила 63 гола. На ее счету две золотые медали женского ЧМ, а также победа на Олимпиаде. В 2019 году она получила женский «Золотой мяч».

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Варвар7
Варвар7
вчера в 15:54
Прощание и в правду выдалось грустным - Меган здоровья.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:33
Прям как КДб. Обидно конечно так, но медаль все равно получит)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:34
Согрешила видимо накануне. Бывает такое.
Гость
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