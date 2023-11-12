Легенда женского футбола Рапино получила травму в прощальном матче

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вчера, 14:01

Американская футболистка Меган Рапино получила травму в начале последнего поединка в своей карьере.

Всего через три минуты после начала финального матча NWSL между командами «ОЛ Рейн» и «Готэм ФК » 38-летняя футболистка упала на землю в связи с бесконтактной травмой. Позднее Рапино сообщила, что получила повреждение ахилла.

«ОЛ Рейн» уступил «Готэму» 1:2, и Рапино, таким образом, упустила возможность выиграть чемпионат NWSL впервые в своей карьере.