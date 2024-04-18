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Михаил Кержаков ответил на вопрос о возможном завершении карьеры

сегодня, 09:34

Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о возможном завершении игровой карьеры.

Принято ли окончательное решение по поводу того, последний ли это мой сезон в профессиональном футболе? Конечно, нет. Весна же в разгаре!

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Все комментарии
nubom
nubom
сегодня в 10:24
В настоящее время разницы между игрой Михаила и Акинфеева не наблюдаю...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:58
Правильно,еще можно поиграть пару лет.
shur
shur
сегодня в 09:48, ред.
...вчера посмотрел Лунина (Реал Мадрид) , окончательное решение-
остаюсь, весна же в разгаре!!!
112910415
112910415
сегодня в 09:37
работай, голкипер !
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