Михаил Кержаков ответил на вопрос о возможном завершении карьеры

Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о возможном завершении игровой карьеры.
Принято ли окончательное решение по поводу того, последний ли это мой сезон в профессиональном футболе? Конечно, нет. Весна же в разгаре!
Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о возможном завершении игровой карьеры.
Принято ли окончательное решение по поводу того, последний ли это мой сезон в профессиональном футболе? Конечно, нет. Весна же в разгаре!
остаюсь, весна же в разгаре!!!
остаюсь, весна же в разгаре!!!