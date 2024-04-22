Роналду опубликовал фото с отдыха с Джорджиной Родригес

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в своих соцсетях опубликовал фотографии с отдыха со своей спутницей Джорджиной Родригес и детьми.
«Счастье», — подписал фотографии португалец.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в своих соцсетях опубликовал фотографии с отдыха со своей спутницей Джорджиной Родригес и детьми.
«Счастье», — подписал фотографии португалец.
и приём, а внутри смартфона МТС интернет кусается по деньгам, пенсия
и так разлетается туда-сюда, ну как то так, на квартире уютнее...!"
и приём, а внутри смартфона МТС интернет кусается по деньгам, пенсия
и так разлетается туда-сюда, ну как то так, на квартире уютнее...!"
Соккерчане,мои дорогие...!!!
Соккерчане,мои дорогие...!!!