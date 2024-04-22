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Роналду опубликовал фото с отдыха с Джорджиной Родригес

вчера, 20:31

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в своих соцсетях опубликовал фотографии с отдыха со своей спутницей Джорджиной Родригес и детьми.

«Счастье», — подписал фотографии португалец.

Роналду опубликовал фото с отдыха с Джорджиной Родригес

Роналду опубликовал фото с отдыха с Джорджиной Родригес

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:22
работа такая ! )
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:18, ред.
Это фейк...кто этот парень....мы все знаем как выглядит настоящий Роналду...
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 21:16, ред.
Сбежал от болел Шабаба и Хиляля.. Там тихо.. Никто не кричит.. 😮.. И судей нет.. 🥊.. Хе.. 🤭
shur
shur ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:16
..в Москве,как барин, большой комп,скорость хорошая ! В Калужской области несколько по другому устроено, другой оператор и скорость
и приём, а внутри смартфона МТС интернет кусается по деньгам, пенсия
и так разлетается туда-сюда, ну как то так, на квартире уютнее...!"
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:44
А что, на фазенде нет интернетов?)
shur
shur
вчера в 20:35
...совет, да любовь! Ничего скоро и Я на фазенду,на сезон, отдохнёте от меня
Соккерчане,мои дорогие...!!!
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:33
Шикует
Гость
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