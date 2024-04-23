Фомин рассказал об атмосфере в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» после победы над «Пари НН» в матче РПЛ (4:1) рассказал об атмосфере в команде.

Конечно, мне важно было сыграть хорошо, победить, прервать неудачную серию. Ни о какой мотивации не идет речь, когда проигрываешь три матча подряд в чемпионате. Мы были обязаны выходить с «Пари НН» и делать свое дело. У нас рабочая атмосфера в раздевалке, еще много матчей впереди, мы на третьем месте сейчас. Рук никто не опускает, готовимся к «Оренбургу» и другим оставшимся матчам.