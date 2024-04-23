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Фомин рассказал об атмосфере в «Динамо»

вчера, 09:43

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин после победы над «Пари НН» в матче РПЛ (4:1) рассказал об атмосфере в команде.

Конечно, мне важно было сыграть хорошо, победить, прервать неудачную серию. Ни о какой мотивации не идет речь, когда проигрываешь три матча подряд в чемпионате. Мы были обязаны выходить с «Пари НН» и делать свое дело. У нас рабочая атмосфера в раздевалке, еще много матчей впереди, мы на третьем месте сейчас. Рук никто не опускает, готовимся к «Оренбургу» и другим оставшимся матчам.

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Все комментарии
da95zq34tq3y
da95zq34tq3y
вчера в 14:55
Главное, быт выше спартака в таблице, по игре Динамо лучше.
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:34
Сейчас Главное Успешно закончить Чемпионат России по футболу и получить медали любого достоинства.
Чего и желаю фк ДИНАМО г Москва!!!
112910415
112910415
вчера в 11:38
победа воодушевляет !
даже одна ...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 11:00
Похоже что масть попёрла у Динамо!
77rjvh79c7zk
77rjvh79c7zk
вчера в 10:44
Оренбургу отступать некуда, динамовцы должны потерять очки.
Capral
Capral
вчера в 10:22, ред.
Фомин, никогда не был большим игроком, хотя, диспетчерские способности имеются. Но, это было тогда, когда играл поляк, который выполнял огромный объем работы на поле, а у Фомина появлялась возможность вести игру. Манера игры Фомина, мне никогда не нравилась, потому что видел посильнее игроков. Те же, Короман и Воронин когда-то играли ярче, не говоря уже, про Блистательных динамовских диспетчеров прошлого- А.И.Максименкова и И.Добровольского!!! Да, и, человеческие качества Фомина- оставляют желать лучшего- неискренний человек, с гнильцой...
А сейчас, после прихода Битело и Карраскаля, вообще, не вижу ему места на поле.
drug01
drug01
вчера в 09:56
Всё будет хорошо? Не надо слишком хныкать! Динамо ещё покажет!
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