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Роналду — в сауне с Джорджиной, де Йонг — у короля Нидерландов. Как футболисты провели эту неделю

сегодня, 13:00
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sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:32
У Кака сын вылитый папа- Какенок)))
Рефери
Рефери ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
сегодня в 13:29
кудичини
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 13:27
Терри,Ди Матео,Дзола,другого не узнал(
Гость
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