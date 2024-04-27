Роналду — в сауне с Джорджиной, де Йонг — у короля Нидерландов. Как футболисты провели эту неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Бывший полузащитник «Милана» Кака отпраздновал день рождения — исполнилось 42 года.
Экс-наставник «Ювентуса» Антонио Конте продолжает путешествовать по Италии.
А Икер Касильяс — по США.
Виктории Бекхэм исполнилось 50 лет. На празднике был даже Том Круз.
Мероприятие прошло весело — Дэвиду пришлось уносить жену домой на себе.
Стиляги дня. Экс-голкипер «Челси» Петр Чех.
Хавбек «Реала» Джуд Беллингем.
Бывший форвард «Кубани» Джибрилль Сиссе продолжает карьеру диджея.
Криштиану Роналду сходил в сауну со своей женой Джорджиной.
Форвард «Реала» Родриго учится управлять скейтом.
Девушка дня. Каролина — спутница форварда «Торино» Пьетро Пеллегри.
Френки де Йонг был замечен на приеме у короля Нидерландов
Легенды «Челси» сыграли в гольф. Всех узнали?
Форвард «Ромы» Пауло Дибала сделал слепок рук со своей невестой.
На этом наш выпуск завершен — хороших выходных, друзья! Если есть возможность, выбирайтесь на шашлыки! Берите пример с футболистов «Реала». Гюлеру это точно пошло на пользу — вот доказательство.