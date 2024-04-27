Роналду — в сауне с Джорджиной, де Йонг — у короля Нидерландов. Как футболисты провели эту неделю

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сегодня, 13:00

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Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Бывший полузащитник «Милана» отпраздновал день рождения — исполнилось 42 года.

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Виктории Бекхэм исполнилось 50 лет. На празднике был даже Том Круз.

Мероприятие прошло весело — Дэвиду пришлось уносить жену домой на себе.

Стиляги дня. Экс-голкипер «Челси» .

Хавбек «Реала» Джуд Беллингем.

Бывший форвард «Кубани» продолжает карьеру диджея.

сходил в сауну со своей женой Джорджиной.

Форвард «Реала» Родриго учится управлять скейтом.

Девушка дня. Каролина — спутница форварда «Торино» Пьетро Пеллегри.

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Форвард «Ромы» сделал слепок рук со своей невестой.

На этом наш выпуск завершен — хороших выходных, друзья! Если есть возможность, выбирайтесь на шашлыки! Берите пример с футболистов «Реала». Гюлеру это точно пошло на пользу — вот доказательство.