Футболист «Реала» может стать одноклубником Месси

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вчера, 22:57

Защитник «Реала» летом может покинуть клуб.

Футболист решил не продлевать со «сливочными» соглашение, рассчитанное до конца текущего сезона. «Интер Майами», в котором играет экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси, претендует на Начо.

Клубы из Саудовской Аравии также хотят сотрудничать с футболистом, но его этот вариант не интересует.