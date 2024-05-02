Футболист «Реала» может стать одноклубником Месси

Защитник «Реала» Начо летом может покинуть клуб.
Футболист решил не продлевать со «сливочными» соглашение, рассчитанное до конца текущего сезона. «Интер Майами», в котором играет экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси, претендует на Начо.
Клубы из Саудовской Аравии также хотят сотрудничать с футболистом, но его этот вариант не интересует.
ну поиграет за Барсу-2, это далеко,за океаном,удачи...!!!
ну поиграет за Барсу-2, это далеко,за океаном,удачи...!!!
https://youtu.be/nI9rZv6cnlk?feature=shared