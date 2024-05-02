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Футболист «Реала» может стать одноклубником Месси

вчера, 22:57

Защитник «Реала» Начо летом может покинуть клуб.

Футболист решил не продлевать со «сливочными» соглашение, рассчитанное до конца текущего сезона. «Интер Майами», в котором играет экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси, претендует на Начо.

Клубы из Саудовской Аравии также хотят сотрудничать с футболистом, но его этот вариант не интересует.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:03
Без него реал посыпится)) лучше бы продлили
shur
shur
сегодня в 00:02
...четвёртый десяток и он крайний у профессионалов конечно оправдывает старину Начо, в этом сценарии меж клубная борьба, ненависть не идут в зачет, здесь правят ДЕНЬГИ ,большие деньги,
ну поиграет за Барсу-2, это далеко,за океаном,удачи...!!!
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 23:42
Месси : 😀

Ironigor
Ironigor
вчера в 23:28
Счастливого пути и Удачи.
Гость
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