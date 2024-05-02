Верратти может перейти в «Барселону»

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вчера, 13:15

Полузащитник «Аль-Араби» может продолжить карьеру в Испании.

Итальянец намерен предложить свои услуги «Барселоне», потому что хочет вернуться в Европу.

Однако каталонский клуб не сможет платить игроку такую зарплату, как он получает в Катаре.