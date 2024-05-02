Верратти может перейти в «Барселону»

Полузащитник «Аль-Араби» Марко Верратти может продолжить карьеру в Испании.
Итальянец намерен предложить свои услуги «Барселоне», потому что хочет вернуться в Европу.
Однако каталонский клуб не сможет платить игроку такую зарплату, как он получает в Катаре.
найти более подходящего полузащитника для Барсы невозможно.
его техника, пас, виденье поля выглядят так, словно долгие годы вытачивались мастерами в стенах Ла Масии, а не провинциальными итальянскими тренерами.
Марко впишется на любую вершину любимых треугольника базовых схем Хави
4-2-3-1 и 4-3-3, он способен закрыть центральную ось при 4-4-2 и
может обеспечить подстраховку при игре в три защитника.
у Барселоны осталось очень мало времени. Еще меньше денег.
Марко надо согласится на резкое снижение зарплаты.
в Эр-Рияде ему ловить нечего.
Размен таланта на пригоршню второсортных титулов – удел Роналду.
найти более подходящего полузащитника для Барсы невозможно.
его техника, пас, виденье поля выглядят так, словно долгие годы вытачивались мастерами в стенах Ла Масии, а не провинциальными итальянскими тренерами.
Марко впишется на любую вершину любимых треугольника базовых схем Хави
4-2-3-1 и 4-3-3, он способен закрыть центральную ось при 4-4-2 и
может обеспечить подстраховку при игре в три защитника.
у Барселоны осталось очень мало времени. Еще меньше денег.
Марко надо согласится на резкое снижение зарплаты.
в Эр-Рияде ему ловить нечего.
Размен таланта на пригоршню второсортных титулов – удел Роналду.