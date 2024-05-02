Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2023/2024

Верратти может перейти в «Барселону»

вчера, 13:15

Полузащитник «Аль-Араби» Марко Верратти может продолжить карьеру в Испании.

Итальянец намерен предложить свои услуги «Барселоне», потому что хочет вернуться в Европу.

Однако каталонский клуб не сможет платить игроку такую зарплату, как он получает в Катаре.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиФутболист «Реала» может стать одноклубником Месси
Вчера, 22:57
СлухиДи Мария имеет шансы перейти в «Интер Майами»
Вчера, 19:56
Слухи«Ньюкасл» не продаст Гимараеса и Исака дешевле 100 миллионов
Вчера, 16:23
Салах, ван Дейк и Диас на выходе из «Ливерпуля». Эффект домино после решения Клоппа
Вчера, 16:02Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии5
СлухиЖезус не планирует покидать «Арсенал»
Вчера, 15:57
Слухи«Челси» может подписать Пикфорда
Вчера, 15:49
Сортировать
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:26
Барселоне нужен был Вератти 7 лет назад. и сейчас нужен.
найти более подходящего полузащитника для Барсы невозможно.
его техника, пас, виденье поля выглядят так, словно долгие годы вытачивались мастерами в стенах Ла Масии, а не провинциальными итальянскими тренерами.
Марко впишется на любую вершину любимых треугольника базовых схем Хави
4-2-3-1 и 4-3-3, он способен закрыть центральную ось при 4-4-2 и
может обеспечить подстраховку при игре в три защитника.
у Барселоны осталось очень мало времени. Еще меньше денег.
Марко надо согласится на резкое снижение зарплаты.
в Эр-Рияде ему ловить нечего.
Размен таланта на пригоршню второсортных титулов – удел Роналду.
sv_1969
sv_1969 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 13:40
Да он травматичный очень... В Барсе таких хватает
Cules2013
Cules2013
вчера в 13:37
Поздно.

Пока-пока, Марко.
shlomo
shlomo
вчера в 13:27
Ну ему нужно что то выбирать или играть или получать деньги
112910415
112910415
вчера в 13:20
вполне годится, с понижением зарплаты
shur
shur
вчера в 13:18
...ну в испанскую Барселону не попадёт, можно в Майамскую Барсу-2
попробовать, вдойной шанс...!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 