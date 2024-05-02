Салах, ван Дейк и Диас на выходе из «Ливерпуля». Эффект домино после решения Клоппа

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сегодня, 16:02

Футболисты «красных» под прицелом других клубов.

Вирджил ван Дейк, защитник

Легенда «Ливерпуля». Сам допускал уход вслед за главным тренером. Конечно, Вирджила потом заставили сделать заявление для контроля ущерба, но другие гранды теперь не успокоятся, пока не проведут несколько раундов переговоров. А если ван Дейк классно сыграет на Евро-2024, то вырастет список клубов, которым понадобится крутой защитник. Возраст работает против голландца во время торгов, но это крепкий парень. Понятно, что в «Ливерпуле» схитрили – пригласили голландского тренера Слота, чтобы ван Дейк не уехал. Но переговоры будут жаркими, поскольку Вирджил понимает свою ценность для проекта. А также знает, что у «красных» могут начаться серьезные проблемы, которых не будет, например, в одном известном клубе.

Мохамед Салах, вингер

Тут всё просто. Или возьмет саудовские дерби и уедет в пустыню, или убедит жену и других родственников, что им не нужны для счастья 200 млн евро от шейхов. Тяжелый выбор также для директора клуба Майкла Эдвардса. У Салаха бывали в этом сезоне плохие центральные поединки. Также ссорился с Клоппом, поэтому не исключаем в будущем недовольство новым главным тренером. Проблема для «Ливерпуля». Саудовцы этим летом дадут невероятно много денег. И хотя Салах однозначный лидер команды, который нахваливает напарников – ляпнул в интервью, что Нуньес круче Дрогба и Косты, поскольку «хорошо реализовывает моменты», эта восточная лесть не должна вводить в заблуждение. Мохамед ещё может уйти.

Трент Александер-Арнольд, летараль

Молодой человек хочет найти место в составе сборной Англии. Быть может, даже в полузащите с Райсом и Беллингемом. Но даже если Трент будет в запасе на Евро-2024, даже если аналитики других богатых клубов начнут перечислять тренерам минусы британца в обороне, любой наставник отметит для себя атакующий потенциал футболиста. Слот попытается уговорить Александер-Арнольда остаться, но выгорание объединяет Клоппа с некоторыми подопечными. Не надоело ли Тренту в клубе, где ему надо играть в обороне, ведь выше по схеме сейчас Салах? Если так, то или ждите отъезда Мохамеда и перемещения британца в атаку, или поищет себе место в «Реале», где справа играет Васкес, бывший форвард, или постаревший Карвахаль.

Луис Диас, вингер

Колумбийцем интересуется ПСЖ , а это огромные деньги. Также манит Париж, где будет интересно пожить его родителям. Вингер забрал их из Колумбии после похищения местной радикальной оппозицией. Диас не всегда радует «Ливерпуль» зрелым футболом, хотя может пригодиться на левом краю поля ПСЖ , ведь уезжает Мбаппе, а в центр Луис Энрике запросит профильного нападающего в стиле Осимхена. В АПЛ очень интересно, но во Франции Луис будет ближе к трофеям и не дальше от финала Лиги чемпионов, чем в «Ливерпуле» без Клоппа. Также не стоит забывать о слухах, которые связывают «красных» и Кварацхелию. Хвича понимает, что в любимый «Реал» точно не попадет, зато можно поиграть в АПЛ .

Жоэль Матип, защитник

Слот хочет усилить центр обороны «Ливерпуля». Поэтому возвращенный директор Эдвардс, который не даст голландскому тренеру много свободы в выборе новичков, активно подыскивает правильного человека. Если останутся Гомес, Конате и Куанса, то зачем в составе Матип? Камерунскому немцу тридцать два года, у него есть травмы и мало игровой практики в текущем сезоне. Логичный кандидат на выход для освобождения места для молодого защитника под основу. Матип, в отличие от Гомеса, не сможет успешно закрыть фланг обороны. Будет ещё одним участником старого успешного состава, который покинет «Ливерпуль» вслед за Фабиньо, Хендерсоном, Фирмино и Мане, которые ушли прошлым летом.

Куимхин Келлехер, вратарь

Благодаря травме Алиссона запасной голкипер «Ливерпуля» сделал себе рекламу. И теперь не хочет быть вечным резервистом. Особенно если получил приглашения от других клубов. Келлехер молодой, ему всего двадцать пять лет. «Ливерпуль» без труда найдет запасного вратаря, а Куимхин хочет играть чаще. Желание приветствуется. Не все футболисты могут быть джокерами, как Жота. Но португальцу удобнее, его чаще будут выпускать на поле в силу позиции. Вратарю сложнее дождаться шанса, если в основе один из лучших голкиперов поколения. Алиссон напугал фанатов «Ливерпуля», когда выставил на продажу свой дом за 4.75 млн фунтов. Болельщики подумали, что это намек на уход. Но раз Келлехер ищет новый клуб, то вряд ли бразилец уходит. Слоту точно нужно убедить Алиссона остаться, поскольку это правильный голкипер для «Ливерпуля», когда не мешают травмы.

Тьяго Алькантара, центрхав