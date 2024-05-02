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«Ньюкасл» не продаст Гимарайнса и Исака дешевле 100 миллионов

02 мая 2024, 16:23

«Ньюкасл» не продаст полузащитника Бруно Гимарайнса и нападающего Александера Исака дешевле 100 миллионов фунтов.

«Сорокам» нужно расстаться с футболистами, чтобы не нарушить ФФП.

Игроками интересуются клубы АПЛ.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
02 мая в 19:48
Правильно. Нужно получить максимум со своих лидеров, если уж приходится их продать.
kazakoff
kazakoff ответ allemz (раскрыть)
02 мая в 18:36
Согласен с вами, что логичные переходы
Свои главные активы нужно ценить, что "сороки" и делают, но к сожалению для них, усиливают фаворитов
allemz
allemz
02 мая в 18:00
Гимараеша в Сити, а Исака в Арсенал
qev55c32vbpu
qev55c32vbpu
02 мая в 17:15
Теперь будут играть за сорок пожизненно
Гость
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