Винисиус Жуниор — лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор получил приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов.
Другим претендентом на награду был защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс.
Бразилец оформил дубль в первом полуфинальном матче турнира против «Баварии» (2:2).
Но в этом есть и заслуга Анчелотти, который нашёл ему правильное место на поле
и раскрыл сильные стороны этого незаурядного игрока.
Но в этом есть и заслуга Анчелотти, который нашёл ему правильное место на поле
и раскрыл сильные стороны этого незаурядного игрока.
Байер- чемпион, а Рома 5-я команда Италии, отставшая от Интера на 30 очков. Разве это не нонсенс? Уровень Серии А очень низкий, если второй год подряд чемпион страны становится известным уже после 1-го круга. Разве это нормально? И последнее, про Баварию. Честь и Слава Алонсо- за такой яркий сезон! Hо не для кого не секрет, что на 90%, чемпионство Байера- катастрофически провальный сезон Баварии.
С Вини, всё проще. Он не только с Баварией феерил, он, практически, заметная фигура в любой игре. Ярчайший, техничнейший игрок- быстрый. Всего этого не отнять. Я тебя не осуждаю, только немного подкорректировал... Надеюсь без обид. Ты, я, Макс, Салех и Алексей- все мы желаем Баварии Удачи в Мадриде. Но, если Вини включит 4-ю скорость- трудно нам будет. Этот "поршивец"- способен на подвиги.
Байер- чемпион, а Рома 5-я команда Италии, отставшая от Интера на 30 очков. Разве это не нонсенс? Уровень Серии А очень низкий, если второй год подряд чемпион страны становится известным уже после 1-го круга. Разве это нормально? И последнее, про Баварию. Честь и Слава Алонсо- за такой яркий сезон! Hо не для кого не секрет, что на 90%, чемпионство Байера- катастрофически провальный сезон Баварии.
С Вини, всё проще. Он не только с Баварией феерил, он, практически, заметная фигура в любой игре. Ярчайший, техничнейший игрок- быстрый. Всего этого не отнять. Я тебя не осуждаю, только немного подкорректировал... Надеюсь без обид. Ты, я, Макс, Салех и Алексей- все мы желаем Баварии Удачи в Мадриде. Но, если Вини включит 4-ю скорость- трудно нам будет. Этот "поршивец"- способен на подвиги.