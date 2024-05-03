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Винисиус Жуниор — лучший игрок недели в Лиге чемпионов

вчера, 17:19

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор получил приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов.

Другим претендентом на награду был защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс.

Бразилец оформил дубль в первом полуфинальном матче турнира против «Баварии» (2:2).

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Все комментарии
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06
сегодня в 12:15
Чтобы кто ни говорил Винисиус не теряется в важных матчах. Как будто ему легче играть с топ клубами чем с обычными
амурец
амурец
сегодня в 01:12
Заслужил
Мантефильный
Мантефильный
сегодня в 00:23
Винни очень хорош. Упорство, скорость, техника, всё имеется... Одеяло крепко на себя не тянет - получил, отдал, открылся-это точно про него!
AgamagA_______
AgamagA_______
сегодня в 00:06
Тут без вопросов. Если Реал выиграет ЛЧ, то ЗМ обязаны вручить ему.
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 23:28
Я сомневаюсь, что он подкорректирует игру в обороне за короткий отрезок времени. Он больше года в команде, а защиту не поставил на должный уровень. Единственное, что он может сделать- постараться, как в игре с Арсеналом наладить подстраховку на каждом участке поля, чтобы не дать, в полной мере развернуться Реалу, потому что в противном случае- Мадрид Баварию уничтожит. Такая игра, с Арсеналом- смотрелась просто великолепно и образцово. А еще, я бы отказался от игры в линию, ввиду того, что Вини очень любит забегать за спину защитников соперника, что было- и в матчах с Барсой и в недавней игре в Мюнхене. Другими словами- я бы поставил последнего защитника "чистильщика", как раньше играли. Вобщем, всё это сложно конечно и стремно. Поглядим, как оно будет.
Karkaz
Karkaz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:11
Отчасти согласен с некоторыми пунктами, тут можно долго спорить. Но Байер, на мой взгляд, взял бы чемпионат и с более сильной Баварией, просто их сезон это.
Посмотри что там будет в Мадриде, но если Тухель не подкорректирует в обороне, то ничего хорошего ждать не стоит.
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 20:11
Ты путаешь разные вещи, Дружище.
Байер- чемпион, а Рома 5-я команда Италии, отставшая от Интера на 30 очков. Разве это не нонсенс? Уровень Серии А очень низкий, если второй год подряд чемпион страны становится известным уже после 1-го круга. Разве это нормально? И последнее, про Баварию. Честь и Слава Алонсо- за такой яркий сезон! Hо не для кого не секрет, что на 90%, чемпионство Байера- катастрофически провальный сезон Баварии.

С Вини, всё проще. Он не только с Баварией феерил, он, практически, заметная фигура в любой игре. Ярчайший, техничнейший игрок- быстрый. Всего этого не отнять. Я тебя не осуждаю, только немного подкорректировал... Надеюсь без обид. Ты, я, Макс, Салех и Алексей- все мы желаем Баварии Удачи в Мадриде. Но, если Вини включит 4-ю скорость- трудно нам будет. Этот "поршивец"- способен на подвиги.
Karkaz
Karkaz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:59
Виктор, ты сам умоляешь заслуги команд и игроков.
Байер выиграл Рому. "А, это уровень Серии А такой низкий".
Итальянские клубы играют в финале ЛЧ и ЛЕ. "А, это повезло им."
Байер выиграл чемпионат. "А, это Бавария потому что не в форме."
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 19:46
Не надо умолять достоинств игрока. Да, всем известны проблемы баварской обороны и давно, но, Вини- игрок незаурядный и на мой взгляд- лучший и яркий в ЛЧ, за этот период.
Karkaz
Karkaz
вчера в 19:18
Во многом это благодаря некачественной обороне Баварии.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 19:13
Винни лучший.
balalay
balalay
вчера в 19:11
лучший игрок недели ЛЧ и уже золотой мяч готовы вручать?
allemz
allemz ответ zdeniss (раскрыть)
вчера в 19:04
Вы из предположения, и то очень сомнительного, сделали вывод, что Мбаппе нужен?)
zdeniss
zdeniss ответ allemz (раскрыть)
вчера в 18:50
Возможно что изношенный как раз таки не Мбаппе. Винисиус хорош, просто огонь, но глядя на него думаешь, что паспорт ему купили. Ему точно 23? Выглядит примерно на 40 и лицом и телом. Думаю, лет на 5-7 он реально старше. Поэтому Мбаппе нужен.
Capral
Capral
вчера в 18:48
Согласен- самый реальный претендент!!!!!!! Будь моя воля, ему и дал бы Золотой мяч!!! В противном случае, эту награду, снова пришлют по почте пистону- а это НЕЧЕСТНО!!!!!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:43
Возможно реальный претендент на ЗМ в 2024 г. Но там при выборах лауреата слишком много нюансов. Но парень супер!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:29
Хорошо отыграл,значит достойный выбор.
112910415
112910415
вчера в 18:24
это без вопросов
allemz
allemz
вчера в 18:23, ред.
Зачем изношенная и потрепанная Мбаппа, когда у самих такой ненасытный игрок
Серьезный риск испортить бразильца
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:18
Двушка Баварии и хорошие шансы на ответку. Винисиус знатно постарался ... Не просто так его признали лучшим. Вполне справедливо.
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:15
Вполне справедливо, дубль Вини в ворота "Баварии" говорит сам за себя.
Но в этом есть и заслуга Анчелотти, который нашёл ему правильное место на поле
и раскрыл сильные стороны этого незаурядного игрока.
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:02
Привет, Олег!!!
Свое мнение я уже давно там высказал. Посмотри...)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:59
Вечер добрый Виктор!

Хотелось бы твое мнение услышать на ветке за Тихонова....)
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:51
Точно- это он, Вини!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И как похож, зараза!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Супер, Дружище- супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Еще раз- окунул в счастливое детство!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
LOpp
LOpp
вчера в 17:44
Харри Кейн тоже очень старался
shur
shur ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:40
...нонсенс....!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:38
...обажаю это молодого сорванца, одной левой,любого, только если весом не намного больше, с годами всё сильнее и сильнее...!!!
Capral
Capral
вчера в 17:34
Кто бы сомневался!!! Он -лучший игрок не только недели, но и всей ЛЧ!!! Как он рвал оборону Баварии, когда все, и футболисты Баварии и Реала- с трудом ноги передвигали и ждали финального свистка... Незаурядный, самобытный футболист- Настоящая черная Жемчужина!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:27
Хорошо, что не Месси Лионель!)
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