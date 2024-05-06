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Главный тренер «Енисея» Тихонов обжаловал пятиматчевую дисквалификацию

вчера, 18:56

Заместитель директора «Енисея» по спортивной работе Михаил Комков сообщил об обращении главного тренера красноярского клуба Андрея Тихонова в апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) с обжалованием своей дисквалификации.

Андрей Валерьевич Тихонов подал обращение в апелляционный комитет РФС по поводу своей дисквалификации.

3 мая контрольно-дисциплинарный комитет РФС отстранил Тихонова на пять матчей (два из которых условно) за слова об арбитре поединка 28-го тура Первой лиги со «СКА-Хабаровском» (0:3) Вере Опейкиной.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:12
понять и простить !
drug01
drug01
вчера в 21:00
Работа тренера всегда сложна, столько эмоций за игру. Надо это учитывать!
Сп62
Сп62
вчера в 19:48
Мне кажется, что это всё равно, что писать против ветра.
shur
shur ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 19:35
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:01
Пару месяцев могут и скинуть,всё равно много!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:00
Не слишком ли многовато,это все эмоции виноваты.
Гость
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