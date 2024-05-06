Главный тренер «Енисея» Тихонов обжаловал пятиматчевую дисквалификацию

Заместитель директора «Енисея» по спортивной работе Михаил Комков сообщил об обращении главного тренера красноярского клуба Андрея Тихонова в апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) с обжалованием своей дисквалификации.
Андрей Валерьевич Тихонов подал обращение в апелляционный комитет РФС по поводу своей дисквалификации.
3 мая контрольно-дисциплинарный комитет РФС отстранил Тихонова на пять матчей (два из которых условно) за слова об арбитре поединка 28-го тура Первой лиги со «СКА-Хабаровском» (0:3) Вере Опейкиной.