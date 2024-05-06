Главный тренер «Енисея» Тихонов обжаловал пятиматчевую дисквалификацию

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вчера, 18:56

Заместитель директора «Енисея» по спортивной работе сообщил об обращении главного тренера красноярского клуба в апелляционный комитет Российского футбольного союза ( РФС ) с обжалованием своей дисквалификации.

Андрей Валерьевич Тихонов подал обращение в апелляционный комитет РФС по поводу своей дисквалификации.