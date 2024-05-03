Минспорта Красноярского края: «„Енисей“ оспорит решение КДК по Тихонову»

Министр спорта Красноярского края Денис Петровский прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера «Енисея» на пять матчей за слова в адрес главного арбитра матча 28-го тура Первой лиги против « СКА -Хабаровска» (0:3) .

Клуб будет подавать апелляцию на данное решение КДК РФС . Считаю, что данное решение избыточно суровое. Удивила формулировка. Андрей Валерьевич в первую очередь оценивал качество и уровень квалификации арбитра в данном матче. Оценка может быть субъективной, может быть не верной. Но с той формулировкой, которую вынес КДК РФС , я не согласен, на мой субъективный взгляд.