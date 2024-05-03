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Минспорта Красноярского края: «„Енисей“ оспорит решение КДК по Тихонову»

вчера, 16:31

Министр спорта Красноярского края Денис Петровский прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова на пять матчей за слова в адрес главного арбитра матча 28-го тура Первой лиги против «СКА-Хабаровска» (0:3) Веры Опейкиной.

Клуб будет подавать апелляцию на данное решение КДК РФС. Считаю, что данное решение избыточно суровое. Удивила формулировка. Андрей Валерьевич в первую очередь оценивал качество и уровень квалификации арбитра в данном матче. Оценка может быть субъективной, может быть не верной. Но с той формулировкой, которую вынес КДК РФС, я не согласен, на мой субъективный взгляд.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:28
амнистию ему !
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:49
Самое большее, что они сделают, так это на три - два матча смягчить смогут наказание.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:46, ред.
Не , не смягчат , где-нибудь в солнечной Испании может и "прокатило" бы ( ведь Андрюха её не поцеловал же...) )))
nubom
nubom
вчера в 16:46
Когда я читаю "Министр спорта Красноярского края" мне почему-то предствляется один из трех толстяков Юрия Олеши...
rnc275n428ux
rnc275n428ux
вчера в 16:37
Вряд ли чинуши пойдут на попятную
Гость
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