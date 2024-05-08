Постекоглу высказался о роли поражений на пути «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» полагает, что 4-матчевая серия поражений команды может пойти ей на пользу.

Думаю, важно не закрывать на это глаза, ибо ощущение той боли, через которую мы проходим, важно, именно так и происходит рост.

В данном случае нельзя сказать: «Парни, у нас прекрасный сезон, не переживайте из-за четырех поражений». Это может взрастить неправильный менталитет. Тебе придется почувствовать горечь поражения, ощутить эту боль, а четыре проигрыша в любой ситуации не несут чего-то хорошего, но нужно это вкусить.