Ван Нистелрой хочет поработать в Испании

Экс-тренер ПСВ Руд ван Нистелрой рассказал о своих целях в карьере.
Я бы очень хотел поработать в Испании, я общался с клубами из этой страны.
Но мне также хотелось бы тренировать в тех лигах, где я играл — в АПЛ и Бундеслиге.
Экс-тренер ПСВ Руд ван Нистелрой рассказал о своих целях в карьере.
Я бы очень хотел поработать в Испании, я общался с клубами из этой страны.
Но мне также хотелось бы тренировать в тех лигах, где я играл — в АПЛ и Бундеслиге.
достаточно голландских тренерских провалов!
может, пробовать в чемпионшипе?
например, Блэкберн или Мидлсбро?
достаточно голландских тренерских провалов!
может, пробовать в чемпионшипе?
например, Блэкберн или Мидлсбро?