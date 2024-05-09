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Ван Нистелрой хочет поработать в Испании

вчера, 21:33

Экс-тренер ПСВ Руд ван Нистелрой рассказал о своих целях в карьере.

Я бы очень хотел поработать в Испании, я общался с клубами из этой страны.

Но мне также хотелось бы тренировать в тех лигах, где я играл — в АПЛ и Бундеслиге.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:13
обязательно клуб апл?
достаточно голландских тренерских провалов!
может, пробовать в чемпионшипе?
например, Блэкберн или Мидлсбро?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:31
Пока не слышно о приглашениях.
46etw5hf7v75
46etw5hf7v75
вчера в 22:30
Короче работать хочет,но не дома
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