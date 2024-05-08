Тен Хаг теряет авторитет в раздевалке...

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вчера, 12:26

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» теряет авторитет в глазах своих игроков. Сообщается, что руководство уже приняло решение о будущем голландского специалиста.

В новом сезоне на тен Хага не рассчитывают. Об этом стало известно футболистам «Манчестер Юнайтед».