Тен Хаг теряет авторитет в раздевалке...

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг теряет авторитет в глазах своих игроков. Сообщается, что руководство уже приняло решение о будущем голландского специалиста.
В новом сезоне на тен Хага не рассчитывают. Об этом стало известно футболистам «Манчестер Юнайтед».
Напомним, в рамках 36-го тура АПЛ «манкунианцы» уступили «Кристал Пэлас».
Терзич вообще в финал вывел шмелей. Чем не топ-тренер или это другое?) Уверен, случись что, Терзича с маленькой вероятностью позовут в топ-клуб
Терзич вообще в финал вывел шмелей. Чем не топ-тренер или это другое?) Уверен, случись что, Терзича с маленькой вероятностью позовут в топ-клуб
Ты про тот Ювентус, который всю игру заточил на Роналду и словил дисбаланс на пару лет как это впоследствии почувствовал на себе МЮ?
Ты про Баварию, которую сильно штормило до прихода Флика?
Ты про Реал, который был дважды уничтожен ЦСКА и играл откровенно ужасно?
А мог или не мог обыграть Ливерпуль в финале, давай без сослагательного наклонения, получили оплеуху от шпор - получили)
Ты про тот Ювентус, который всю игру заточил на Роналду и словил дисбаланс на пару лет как это впоследствии почувствовал на себе МЮ?
Ты про Баварию, которую сильно штормило до прихода Флика?
Ты про Реал, который был дважды уничтожен ЦСКА и играл откровенно ужасно?
А мог или не мог обыграть Ливерпуль в финале, давай без сослагательного наклонения, получили оплеуху от шпор - получили)