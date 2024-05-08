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Тен Хаг теряет авторитет в раздевалке

вчера, 12:26

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг теряет авторитет в глазах своих игроков. Сообщается, что руководство уже приняло решение о будущем голландского специалиста.

В новом сезоне на тен Хага не рассчитывают. Об этом стало известно футболистам «Манчестер Юнайтед».

Напомним, в рамках 36-го тура АПЛ «манкунианцы» уступили «Кристал Пэлас».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:23
да, он же яйцеголовый, как мы помним ! )
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 16:48, ред.
Не согласен. Тот Реал даже ЦСКА в одну калитку обыграл, а Юве с приходом Роналду начал деградировать. Это был уже не тот Юве который играл в финале ЛЧ в сезоне 2016-2017, тот Юве Аякс не прошёл бы.
А про Ливерпуль скажу одно - как они собирались выиграть у Ливерпуля который прошёл Барселону. Барселону которая с полурезерным составом (в матче закончительного тура группового этапа ЛЧ) сыграла вничью с Тоттенхэмом и тем самым благодаря этой ничьей которая Барселона подарила шпоры вышли из группы. Для Барселоны этот матч ничего не значил. А Ливерпуль возил Барсу в ответном матче и матч был предельный. И этому Тоттенхэму Аякс проиграл.
Вы думаете Аяксу каким-то образом повезло бы в финале ЛЧ? Или Тен Хаг такой особенный в отличии от Клоппа? А везёт сильнейшим, что Ливерпуль подтвердил когда прошёл Барселону, а Аякс проиграл Тоттенхэму. Вот и все.
allemz
allemz ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 16:42
Вообще-то я не спец, а всего-навсего любитель как и многие здесь)

Ты про тот Ювентус, который всю игру заточил на Роналду и словил дисбаланс на пару лет как это впоследствии почувствовал на себе МЮ?

Ты про Баварию, которую сильно штормило до прихода Флика?

Ты про Реал, который был дважды уничтожен ЦСКА и играл откровенно ужасно?

А мог или не мог обыграть Ливерпуль в финале, давай без сослагательного наклонения, получили оплеуху от шпор - получили)
Van Vanovich
Van Vanovich ответ allemz (раскрыть)
вчера в 16:35
    shur
    shur ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    вчера в 15:02
    ...да уж!
    allemz
    allemz ответ УЕСКА (раскрыть)
    вчера в 14:24, ред.
    Хайпанул разочек в ЛЧ с Аяксом в отдельных матчах и в полуфинале был бит шпорами Почеттино) Потом кричали, ооо, крутой тренер, видна мысль! Хотя там на индивидуалках зачастую вытаскивали игроки, те же Зиеш и Тадич, там даже всеми забытый Нерес с закрытыми глазами феерил)
    Терзич вообще в финал вывел шмелей. Чем не топ-тренер или это другое?) Уверен, случись что, Терзича с маленькой вероятностью позовут в топ-клуб
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 13:43
    Тен Хаг теряет авторитет в раздевалке...

    А среди болельщиков уже давно потерял.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 12:44
    Без работы не останется,футбольных клубов много.
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 12:43
    Думаю, что его дни в МЮ сочтены. Игроки не хотят играть за этого тренера и уже просто сливают его. Тен Хаг не смог найти с ними общий язык, оказался конфликтным человеком. Скорее всего его уволят по окончании сезона.
    Гость
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